Piatkový večer 21. novembra bude vo svete hudby patriť odovzdávaniu cien Český slavík. Galavečerom divákov prevedú Ondřej Sokol a Aleš Háma a môžeš sa tešiť na množstvo koncertov. Na televíznych obrazovkách bude galavečer vysielaný na TV Nova od 20:20.
Oproti napríklad hudobným Cenám Anděl je u Českého slávika Sieň slávy ešte novinkou. Doteraz do nej prijali len tri osobnosti. Tento rok sa k Jiřímu Suchému, Václavovi Neckářovi a Marte Kubišovej pridá Vladimír Mišík.
„Chcel by som poďakovať všetkým muzikantom, ktorí so mnou kedy hrali. Bola to úžasná doba – koncerty a platne. Som vlastne vnútorne veľmi potešený. Jeden môj kamarát hovoril, že je dôležité rozveseliť, pobaviť a dojať, a o to som sa vždy snažil. Živá muzika je nabíjajúca a mám radosť, že aj moje publikum bolo veľmi vnímavé,“ hovorí Vladimír Mišík.
Minulý rok sa Spevákom roka stal Marek Ztracený, zatiaľ čo Speváčkou roka a Absolútnou slávicou bola Ewa Farna. Tá navyše teraz po dvoch vypredaných koncertoch v pražskom Edene chystá už tretí.
Aké hviezdy na galavečere vystúpia?
Galavečer ale nebude patriť len cenám. Oslavy českej populárnej hudby budú spestrené množstvom hudobných vystúpení.
Divákom na mieste aj pri televízii sa predstaví kapela Dymytry s novým spevákom Václavom Noidom Bártom, Monika Absolonová, Ben Cristovao, Dara Rolins, Richard Krajčo alebo skupina Lucie, tiež s novým spevákom Viktorom Dykom.
Pamiatku speváčky a herečky Anny Julie Slováčkovej na mieste uctí kapela zložená okrem iného z Marty Jandovej, Milana Peroutky a jej brata Felixa Slováčka mladšieho.
Nás v Refresheri ale bude zaujímať aj Objav roka. V nej proti sebe stoja rockový spevák Simon Opp, nadžánrový rapper a účastník Survivoru Renne Dang, digitálny pesničkár Mat213 a rocková kapela Jamaron.