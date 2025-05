Speváčka Ewa Farna prekvapila fanúšikov, keď sa objavila na pódiu po boku svetovej hviezdy počas jej druhého koncertu v Prahe v rámci jej Radical Optimism Tour.

Dua Lipa počas svojich dvoch pražských koncertov 27. a 28. mája v rámci Radical Optimism Tour prekvapila fanúšikov. V rámci večera totižto zaspievala českú pesničku od speváčky Ewy Farnej – Na ostří nože. Ešte väčšie prekvapenie však čakalo fanúšikov na druhý deň, kedy už Ewa spievala po boku britskej hviezdy s albánskymi koreňmi na pódiu.

Česká spevačka, známa taktiež v Poľsku, na svojom Instagrame prezradila, ako k tejto nečakanej spolupráci došlo. Všetko sa vraj odohralo spontánne po prvom koncerte, kde Dua Lipa zaspievala jej song. „Stalo sa to včera po koncerte, keď sme sa stretli. Dua sa ma spýtala: Nechceš si to dať so mnou?“ opísala Farna stretnutie s úsmevom.

Dua Lipa už počas prvého večera šokovala fanúšikov, keď po úvodných tónoch koncertu zahlásila: „Dnes večer skúsim niečo po česky.“ Následne zaznel známy refrén z pesničky Na ostří nože a publikum ostalo v šoku.

29-ročná umelkyňa priznala, že toto bolo vôbec jej úplne prvýkráť, čo skúšala spievať v českom jazyku. Samotná Ewa Farna vtedy koncert sledovala ako diváčka. Svoju nefalšovanú a nadšenú reakciu zdieľala aj na Instagrame so slovami „Dua Lipa spieva moju pieseň?! Do pr*eleee!“