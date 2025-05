Na Instagrame predstavil jedinečný prívesok od šperkára Františka Holubca, ktorý na ňom pracoval niekoľko mesiacov.

Rytmus je známy svojou záľubou v šperkoch, pričom vo svojej zbierke si za roky v rape dokázal zadovážiť doslova poriadne klenoty. Na Instagrame aktuálne zverejnil svoju cestu k novému prívesku z dielne uznávaného šperkára Františka Holubca, ktorý na ňom podľa jeho slov pracoval niekoľko mesiacov. Hodnota tohto šperkárskeho diela sa pohybuje okolo 100 – 150-tisíc eur.

Na videu Rytmus opisuje, čo všetko je na jeho novom prívesku vyobrazené. Nachádzajú sa na ňom boxerské rukavice ako symbol boxu, ďalej logo značky Rolex – korunka, ktorú považuje za ikonickú, pretože bola aj na mikine k albumu „Navždy“.

Nechýba na ňom ani rómska vlajka, ktorá podľa Rytmusa symbolizuje hudbu a komunitu. Prívesok zdobí aj nápis „Unstoppable“, čo podľa jeho slov vystihuje jeho kariéru aj mindset.

Zaspomínal si aj na svoju prvú retiazku – bola to fúkaná strieborná z New Yorku. Sám napísal, že každý má pri pohľade na tento šperk inú emóciu. „Je to fascinujúce. Ja v ňom vidím príbeh, stabilitu a dedičstvo,“ napísal.

K príspevku Rytmus napísal aj motto, ktoré pre neho má tento šperk: „Užívaj si plody svojej práce, pokiaľ si zdravý – lebo do hrobu si nič nezoberieš.“