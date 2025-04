S Patrikom Vrbovským, ktorého poznajú všetci ako Rytmusa, sme sa porozprávali nielen o jeho novom EP Rodina, Love & Rap.

„Čím je človek starší, tým je prirodzenejší a zahadzuje všetky masky. Už nechcem žiť len kariérou. Dospel som do bodu, kedy mám na prvom mieste rodinu a až potom rap a všetko ostatné,“ opísal Rytmus svoje momentálne nastavenie pre Refresher.

S najznámejším slovenským raperom sme sa rozprávali nielen o hudbe a boxovaní, ale aj o jeho ambíciách ísť v budúcnosti do politiky. Povedal nám, prečo sa rozhodol chodiť so svojou manželkou na párové terapie a v čom mu už pomohli.

„Keď spoznáš seba, získaš nový pohľad aj na partnerské vzťahy. Pochádzam z nefunkčnej rodiny a nieslo sa to so mnou veľmi dlho. Odrazilo sa to na všetkých mojich minulých vzťahoch. Vždy som mal na prvom mieste rap a kariéru, a potom tie vzťahy tak aj vyzerali,“ zhodnotil hudobník.

Okrem iného sme sa Rytmusa spýtali, či existuje možnosť, že by ešte niekedy nahral disstrack a či sa plánuje v blízkej budúcnosti vrátiť do ringu.

V tomto článku si prečítaš: Či Rytmus začal chodiť na terapie sám od seba, alebo mu to navrhla manželka.

V čom mu terapie pomohli.

Prečo premýšľa nad tým, že by v budúcnosti rád išiel do politiky.

Či sa ešte niekedy vráti do ringu.

Či existuje možnosť, že by v budúcnosti nahral nejaký disstrack.

Od čoho podľa Rytmusa závisí, ako sa uchytia medzi ľuďmi skladby, a prečo sa z niektorých stanú hity a z iných nie.

Nedávno si vydal EP Rodina, Love & Rap, ktoré je z úplne iného súdka ako väčšina tvojej tvorby. Aké naň dostávaš ohlasy?

Väčšinou pozitívne. Ľudia, ktorí vyrastali na Bengorovi, sú z neho možno do*ebaní, ale myslím si, že mám toho za sebou už toľko, že si môžem robiť, čo chcem.

Ako sa ti tvorí v tejto spevavejšej polohe, zmenil si nejako kreatívny proces? Predsa len ide o muzikálnejšie skladby ako klasický rap.

Kreatívny proces je veľmi podobný. Najskôr si vypočujem hudbu a precítim jej emóciu. Podľa emócie vymyslím tému, potom to otextujem a nahrám. Spieval som už aj predtým, čiže to nie je pre mňa nič nové.

Jediné, čo som zmenil, je tím ľudí okolo seba. Skladbu Pri Sebe som robil s Maxom Šrámekom a celé EP vzniklo pod taktovkou producenta Filipiana a speváčky menom Nia. Do budúcna mám nachystaných 10 EP-ečiek, na ktorých budem znieť úplne inak, ako sú na mňa fanúšikovia zvyknutí. Viem, že Filipian a Nia sú jediní ľudia, s ktorými dokážem dať dokopy takýto projekt tak, aby sa finálny výsledok priblížil mojim predstavám.

V trackoch z EP spievaš o rodine aj o kríze vo vzťahu. Nedávno ste s manželkou prezradili, že chodíte na spoločné terapie. Pomáha ti to?

Terapia mi extrémne pomáha. Pani, ku ktorej chodím, je môj životný kouč.

Párové terapie boli teda tvoj nápad?