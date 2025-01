Adela Vinczeová: Nikdy som nemala pocit, že som s falošnými ľuďmi v prehnitom prostredí (Rozhovor)

Patrí medzi najznámejšie tváre šoubiznisu a mnohí ju považujú za vôbec najlepšiu moderátorku na Slovensku.

SuperStar, Sedem s r.o., Chart Show, Milujem Slovensko, 2 na 1... To je len zlomok televíznych projektov, v ktorých si ju mohol vidieť. Začala ako redaktorka, pokračovala ako moderátorka a časom sa stala aj účinkujúcou, súťažiacou či dokonca porotkyňou v rôznych zábavných reláciách.

Nie je náhoda, že Adela Vinczeová (44) za svoju bohatú kariéru, ktorú odštartovala ešte ako tínedžerka, získala doteraz 17 cien OTO (Osobnosť televíznej obrazovky). Cenné skúsenosti nabrala v markizáckom Teleráne, neskôr moderovala vo Fun rádiu, kde si ju poslucháči obľúbili najmä pre jej bezprostredný sarkastický humor. Spolu s Matejom „Sajfom“ Cifrom vytvorili pamätné duo.

Známa Slovenská moderátorka pre Refresher prezradila, aké má momentálne obdobie. Okrem toho si zaspomínala na vtipné historky s kolegami, pracovné stresy a vypätie, ale aj na nepríjemnosti s bulvárom. Dala niekoľko tipov na to, ako spraviť dobrý rozhovor a vyjadrila sa k odchodu zo šou Let´s Dance.

Zdroj: Daniela Matušková

Väčšinou spovedáte ľudí vy. Aké je to byť na druhej strane? Na ktorej strane sa cítite komfortnejšie?

Oveľa menší tlak cítim vtedy, keď spovedajú mňa. Nemusím sa na to pripravovať. Voči každému hosťovi mám vždy rešpekt a úctu, pretože pracujem s jeho príbehom a životom. Je to akoby mi dal niekto do rúk niečo krehké a vzácne, a vy s tým musíte narábať s rešpektom. Keď som „na druhej strane“, cítim sa určite uvoľnenejšie.

Máte pred rozhovormi občas aj strach z toho, čo sa vás novinári opýtajú?

Ani nie. Občas mám len vnútornú obavu z toho, či odpoviem tak, aby som s tým bola potom naozaj spokojná. Robiť rozhovory z tejto pozície je pre mňa vždy istá hra, pomocou ktorej si upratujem myšlienky. Keby som sa bála, musela by som mať asi nejaké temné zákutia. Takže buď ich nemám alebo som na ne len zabudla. (smiech)

Za svoju kariéru ste robili rozhovory so stovkami ľudí. Kto bol pre vás najviac inšpiratívny respondent? Ktorý rozhovor vám utkvel zásadným spôsobom v pamäti?

Nechcem sa tváriť ako Matuzalem slovenského šoubiznisu, ale mám trochu problém s pamäťou. Stáva sa mi aj to, že zabudnem pár hodín po nakrúcaní šou Milujem Slovensko, koho sme mali ako hosťa.

Mám skôr reaktívnu pamäť, takže keby ste mi povedali pár mien, hneď si spomeniem na to, aké to bolo. Z mojej krátkodobej pamäte by som vytiahla rozhovor s Ottom Šimkom, ktorého som mala v aktuálnej časti mojej talkshow Trochu Inak.

Je to pán, ktorý má 100 rokov a prežil holokaust aj normalizáciu. Bolo zvláštne sa posadiť oproti nemu a za 35 minút zhrnúť jeho život. Bol však veľmi zlatý a bystrý. Sám mi pred rozhovorom pomohol a povedal mi: „Týchto 15 rokov môžeme preskočiť, pokojne aj týchto 20 rokov preskočme“. (smiech) Rozhovor s ním bol naozaj inšpiratívny.

Zdroj: Archív Adely Vinczeovej

Mal som nadväznú otázku, ktorý rozhovor bol pre vás najťažší a potrápil vás, ale počítam, že príprava na podobný rozhovor asi tiež nebola jednoduchá...

Áno, jasné. Bola to výzva, pretože on už za prvých 20 rokov svojho života zažil toľko, že by o tom mohol niekto nakrútiť šesť filmov. Bolo náročné to uchopiť a zostaviť tak, aby to napokon malo aj zmysel.

Čo sa však týka nejakej náročnosti alebo trápenia počas nejakého rozhovoru, ak sa to stane, vyčítam to tak trochu sama sebe. Podľa mňa má totiž každý zámok, ktorý sa dá nejakým spôsobom odomknúť. Či už emóciou alebo témou. Ak sa tak nestane, potom ma mrzí, že som ten kľúč nenašla.

Žiaden rozhovor nie je hrozný, ale sú také, ktoré skvele plynú a majú iskru alebo také, ktoré sú iba také nemastné neslané a na konci si povieme: „Nejako sme to dali.“ Musím zároveň priznať, že nie každý človek je aj dobrý respondent.

Existuje vôbec recept na dobrý rozhovor?

Neviem. Základ asi je, že to, na čo sa človek pýta, ho musí autenticky v tú chvíľu zaujímať. Nemôže sa stať, že ma respondent, s ktorým vediem rozhovor, vlastne vôbec nezaujíma a v tomto nastavení sa s ním idem baviť. Ďalej musím byť autenticky ponorená v téme, ktorú rozoberám.

Ja využívam tiež takú taktiku, že hľadám spôsoby, ako môžem ten rozhovor v rámci adekvátnosti odľahčiť. Dá to divákovi energiu k tomu, aby potom mohol zniesť aj ťažšie témy. Môže sa zasmiať alebo aspoň pousmiať a nadýchnuť, predtým, než s ním rozoberieme náročnejšiu tému.

S moderovaním ste začali už v 90. rokoch ako tínedžerka. Bol niekto kto vás z hľadiska moderovania v začiatkoch výrazne ovplyvnil, alebo ste boli odjakživa svoja a napríklad ten sarkastický humor ste mali stále v sebe?

Síce si to už poriadne nepamätám, ale v 80. rokoch sme boli vo východnom Nemecku na päť rokov a sledovala som neskôr napríklad ORF aj iné televízie. Tým pádom som mohla vnímať rôzne prístupy k moderovaniu, keďže na Slovensku klasické moderovanie poriadne ani nebolo. Boli skôr hlásateľky než klasické moderátorky.

Ja vlastne ani neviem, prečo som sa ako 9-ročná hrala na rádio, keď v tej dobe bol len Československý rozhlas, ktorý som nepočúvala. Bolo to teda skôr asi niečo vnútorné spojené s komunikáciou. Najviac ma určite ovplyvnil vznik Fun rádia. Vzniklo, keď som mala asi 11 alebo 12 rokov. Bolo to vtedy niečo úplne iné.

Ako ste spomenuli, vyrastali ste v NDR, teda vo východnom Nemecku. Mali ste prísnu výchovu?

Podľa mňa nie. Môj otec sa nenahnevá, keď to priznám. Bolo to aj tým, že ani jeho otec nebol vo výchove veľmi prítomný. Príliš sa nezaujímal o jeho úspechy a koníčky, tak sa to nemal kde naučiť. Tým pádom ani on nebol vo výchove úplne prítomný.

Avšak vždy keď prišiel domov, vedela som, že musím vypnúť telku inak bude nahnevaný. Udržiaval v rodine rešpekt. Mama s nami trávila veľa času a bola v dobrom slova zmysle rešpektujúci rodič. Rešpektujúca výchova totiž neznamená, že deti si môžu robiť, čo chcú. Je to o tom, že rešpektujeme ich pocity, ale držíme isté hranice.