Králi tanečného parketu nám po prenose porozprávali o svojej ceste v šou.

V nedeľu večer vyvrcholila najväčšia tanečná horúčka roka. Po desiatich týždňoch poznáme nového kráľa a kráľovnú tanečného parketu. O poradí finalistov jubilejného ročníka rozhodovali diváci a víťazstvo dopriali hercovi Kristiánovi Baranovi a jeho tanečnej partnerke Dominike Roškovej.

Každý finálový pár odtancoval až tri choreografie. Tie boli veľmi emotívne a reflektovali cestu finalistov. Vo svojich choreografiách však neznázornili len svoju cestu v súťaži, ale aj tú životnú.

Diváci rozhodli, že bronzová priečka patrí Ráchel Šoltésovej a Titusovi Ablorhovi. Na druhom mieste sa umiestnili Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring. S víťazmi sme sa hneď po skončení živého prenosu porozprávali o ich bezprostredných pocitoch a aj o ich ceste v Let's Dance.

Prezradili nám, či to mali chuť niekedy vzdať a či by si Let's Dance zopakovali znova. Kristián Baran sa v rozhovore zamyslel aj nad tým, či by si vedel v budúcom ročníku predstaviť rolu porotcu.

Zdroj: Refresher

Aké sú vaše prvé pocity po výhre? Boli ste dnes viac nervózni ako bežne?

Kristián: My sme v tejto súťaži neboli vôbec súťaživí. Išlo nám o to vytvoriť dobré tance. No to, že je dnes finále, so mnou niečo podvedome spravilo. Prirodzene som cítil obrovský stres, a to sa mi za ani jeden týždeň doteraz nestalo. Roztriasli sa mi nohy a bol som z toho v šoku.

Dominika: Z tvojho stresu som bola v šoku aj ja, musela som ťa ukľudňovať. Všeobecne tu dnes bola neskutočne silná energia. Pri pasodoble som nevedela, čo tancujem. Mala som pocit, že sa každý v hľadisku intenzívne pozeral. Keby ma Kiko neviedol, nevedela by som, čo v choreografii nasleduje ďalej. Hovorila som si, že ja som profík, ja mám držať situáciu. (smiech)

Ja som zároveň bola vždy súťaživá a v živote som sa veľa učila, aby som túto vlastnosť zmiernila. Možno aj preto mi Kiko vošiel do cesty. Je to pohoďák, od ktorého som sa veľa naučila. Napríklad to, ako byť v kľude.

Keby ste dostali možnosť ísť do Let's Dance znova, išli by ste do toho?

Kristián: Je to veľmi ťažká otázka. Mám totálne zmiešané pocity a jediné, čo viem, je, že si chcem dať chvíľu pauzu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Bol nejaký moment, kedy ste si povedali, že už toho máte dosť? Prípadne ste pochybovali o svojom pokračovaní?

Kristián: Áno, bol. Bolo to asi v polovici tejto šou, kedy na nás všetko doľahlo. Boli tam aj myšlienky, že asi nepôjdeme ďalej. Mám pocit, že som to niekedy nezvládal. Potom sme mali niekoľko rozhovorov. Bol pri nich dokonca aj Ján Ďurovčík a nakopli sme sa naspäť. To nám dalo novú energiu aj do ďalšieho mesiaca.

Dominika: Bolo náročné to, že Kiko točil denný seriál a mal veľmi málo času. V šiestom kole mu začala ubúdať aj energia a od poroty neustále chodila spätná väzba, že chcú od neho viac. Takže to znamenalo, že viac sa očakáva odo mňa ako od choreografa. Keďže som z Kika nevedela vytiahnuť viac, začalo byť aj medzi nami mierne napätie.

Priznám sa, že keď sme stáli v siedmom kole na contemporary v rozstrele, tak som bola zmierená s tým, že vypadneme. Išlo mi hlavou, že ja ho už nevládzem nútiť. Potom prišiel dvojhodinový rozhovor, počas ktorého sme si aj poplakali a nastal obrovský zlom.

Nad čím premýšľate, keď stojíte pripravení na tanec a premieta sa dokrútka?

Kristián: To veľmi záleží. Mám pocit, že sa snažím nesústreďovať na tie dokrútky. Keď je nejaká emotívna alebo zasa príliš vtipná a atmosféra nášho tanca je opačná, tak ma to zabrzdí. Koniec koncov sa aj tak vždy zapozerám, lebo ma to zaujíma.

Dokrútka, ktorú som videl dnes na generálke, ma rozplakala a rovnako ma rozhodila aj počas prenosu. No musel som to ustáť, lebo sme išli tancovať cha-chu, ktorá je v inej nálade. Mal som obrovský zemiak v hrdle, ktorý som prehltol, a išiel som ďalej.

Dominika: Za mňa to je najťažšia vec na tejto šou a stále s ňou bojujem. Je to neskutočne rýchle prepínanie. Po openingu už musíte byť v pasodoble, potom je dokrútka, tú je ideálne nesledovať, lebo vás to rozhodí. Je to náročné aj pre nás profíkov. Dobré je, že my tie dokrútky vidíme už na generálke. Veľakrát nás to rozhodí už vtedy a počas prenosu je to znesiteľnejšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

O vašom víťazstve dnes rozhodli diváci, no počas celej púte Let's Dance vás hodnotila aj porota. Ktorý porotca bol podľa vás najprísnejší?

Dominika: Ja mám rešpekt pred Táničkou Drexler, lebo si ju ako odborníčku skutočne vážim. Veľmi ľudské spojenie mám s Jankom Ďurovčíkom. Cítim, že nám úprimne fandil a bol našou oporou.

Kristián: Ja si myslím, že prísna je skôr Tánička Drexler. Ona najčastejšie používala pojmy ako päta, špička alebo držanie tela. Tak isto ako hovorí Dominika, aj mne bol Jano najbližší. Veľakrát nám svojou kritikou a vyjadrením pomohol.

Teraz bol v porote Adam Bárdy, ktorý je Dominikin bývalý tanečný partner. Viete si predstaviť, že by tam o rok sedel Kiko?

Dominika: No vidíš, to ťa možno čaká! Technikálie už ovládaš!

Kristián: Áno, niečo viem, tak 10 percent možno. Asi by som to mal podobne ako Adam a nevedel by som, čo mám presne hovoriť. Bola by to možno nová výzva, tak ako toto bola nová výzva. Vlastne by to mohla byť nová výzva!

Takže to porotcovanie neznie až tak zle?Kristián: No, vlastne nie. (smiech)

Dominika: Ja by som rada povedala, že som bola veľmi hrdá a osobne som prežívala, čo Adam rozprával. Veľakrát hovoril tak k veci a cítila som sa ako hrdá učiteľka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)