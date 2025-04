O tom, ako vyzerá príprava kostýmov pre porotcov a moderátorky, nám porozprávala stylistka Zuzana Kanisová a módna dizajnérka Zuzana Ľos-Božiková.

Počas každého kola Let's Dance účinkujúci upútajú pozornosť nielen svojimi výkonmi, ale aj prepracovanými outfitmi a kostýmami. Dizajnéri a stylistka pracujú na outfitoch aj tri mesiace pred začiatkom samotnej šou. Za jednotlivými kúskami sú stovky hodín práce a outfity navyše musia spĺňať aj rôzne parametre, aby dobre vyzerali na kamerách.

Za styling je zodpovedná Zuzana Kanisová, ktorá sa úlohy stylistky zhostila už po deviatykrát. Nepracovala len na pilotnom ročníku Let's Dance. Jednotlivé outfity pre porotcov a moderátorky navrhujú módni dizajnéri zo Slovenska a Česka.

Tento koncept vymyslela práve Kanisová a dáva tak priestor šikovným domácim dizajnérom. Dizajn kostýmov pre súťažiacich má pod palcom Fero Mikloško. O tom, ako vznikajú outfity pre túto jedinečnú šou, nám porozprávala stylistka Zuzana Kanisová a módna dizajnérka Zuzana Ľos-Božiková, ktorá so šou spolupracuje už druhú sezónu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Ľos-Božiková (@losbozikova)

Prípravy začínajú niekoľko mesiacov vopred

Ako hovorí Kanisová, prípravy štartujú už tri mesiace pred živými prenosmi. „Vždy si najprv pripravím mood a vizuálnu predstavu o tom, ako by mal daný ročník vyzerať z pohľadu outfitov pre moderátorov a porotu. Zároveň dlhodobo sledujem, aké večerné oblečenie je k dispozícii u návrhárov aj v konfekcii,“ opisuje svoje prvé kroky.

Ako prezradili Zuzka Kanisová aj Zuzka Ľos-Božiková, intenzívna spolupráca medzi stylistkou a dizajnérmi začína približne dva mesiace pred začiatkom šou. Stylistka vtedy začína návrhárov postupne oslovovať. Spoločne potom pracujú na návrhoch a materiáloch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Ľos-Božiková (@losbozikova)

Dizajnér pracuje na samotnej tvorbe outfitu a stylistka nad týmto procesom dohliada, pretože vie, čo na kamere funguje a aké materiály či strihy treba uprednostniť. Následne sa oblečenie ušije, no tu ich práca zďaleka nekončí.

Ako priblížili, nasleduje približne päť skúšok, počas ktorých si daná moderátorka či porotca musí oblečenie vyskúšať a následne sa dolaďujú všetky detaily, aby oblečenie maximálne sedelo a bolo funkčné.

Dizajnérka Zuzana Ľos-Božiková pracuje na outfitoch sama a nemá žiadny tím ľudí, ktorý by jej so šitím pomáhal. „Vzhľadom na výnimočnosť tohto projektu, preferujem pracovať sama. Viem presne, ako majú veci vyzerať a celý proces mám pod kontrolou. Je to veľmi dynamické a na chyby nie je priestor,“ opisuje svoju prácu.