Adventná výzva: 24 úloh, ktoré vás prevedú prípravami na Vianoce

Veľa z nás si necháva prípravy na poslednú chvíľu a potom sú Vianoce skôr o nervoch, hádkach a behaní po obchodných centrách než o radosti a pokoji. Choďte na to tento rok inak.
Vyskúšajte „adventný kalendár“ – 24 zvládnuteľných úloh, jedna na každý deň. Nie je síce taký sladký ako ten čokoládový, ale o to účinnejší. Do Štedrého dňa tak bude všetko pripravené bez stresu.
1. december – Plán a rozpočet
Najlepšie je začať hneď prvý deň, pretože dobrý plán je polovicou úspechu. Spíšte si zoznam udalostí, darčekov, povinností a stanovte si rozpočet (koľko pôjde na darčeky, jedlo či dekorácie). Do mobilu si pridajte pripomienky, napríklad kedy sa konajú vianočné trhy v meste alebo koncert, aby ste na ne popri vianočnom zhone nezabudli.
2. december – Zoznam darčekov
Ak ste ich nenakúpili už počas Black Friday (štvrtý piatok v novembri), teraz je ten správny čas si k tomu sadnúť a naplánovať. Zoberte si papier alebo využite poznámky v mobile a ku každému blízkemu, ktorého plánujete obdarovať, si napíšte aspoň dva tipy. Nemusia byť hneď finálne, ale je dobré mať z čoho vyberať.
3. december – Online nakupovanie
Ak nakúpite väčšinu vecí online v predstihu, vyhnete sa nielen tlačenici v obchodných centrách, ale aj nervozite z meškajúcich balíkov. Počas adventu a tesne pred Vianocami sú totiž kuréri poriadne vyťažení (tisíce objednávok denne, kolóny na cestách, meškania kvôli snehovej nádielke). Ak sa budete spoliehať na to, že vám doručia balíček na poslednú chvíľu, ľahko sa môže stať, že sa z neho budete môcť tešiť až po sviatkoch.
4. december – Príprava na Mikuláša
Sviatok svätého Mikuláša je už za dverami a s ním aj tradícia, ktorá dokáže vyčariť úsmev malým aj veľkým. Tajne pripravte balíčky pre deti (sladkosti, mandarínky, orechy či inú drobnosť, ktorá poteší), no netreba zabúdať ani na dospelých. Aj partnera či partnerku vie potešiť maličkosť v čižmičke.
5. december – Príprava kuchyne na pečenie
Začnite technikou, tzn. skontrolujte a vyčistite rúru, mikrovlnku i chladničku. V chladničke si vyprázdnite jednu poličku, ktorá bude vyhradená len pre sviatočné zásoby, napríklad maslo, vajíčka či už hotové cesto. Keď príde čas pečenia, oceníte, že všetko máte pokope. Na čistenie rúry vám úplne postačí tento domáci prípravok: teplá voda, lyžica sódy bikarbóny a kvapka saponátu na riad. Naneste, nechajte pôsobiť a potom len zotrite. Môžete si zaobstarať aj nové vykrajovačky, zdobiace vrecká či papierové košíčky.
6. december – Svetlá a výzdoba
Než sa pustíte do samotného zdobenia stromčeka, oplatí sa spraviť malú generálku. Skúška svetelnej reťaze je základ, pretože nič nepokazí náladu viac, ako keď zistíte, že polovica žiaroviek nesvieti a vy už nemáte čas na ich objednanie. Je tiež ideálny čas nazrieť na povalu alebo do útrob skrine, kde rok čo rok končia vianočné ozdoby a skontrolovať aj tie. Mohlo sa stať, že sa niektorá rozbila alebo má poškodený háčik. Tak budete mať istotu, že v deň zdobenia stromčeka, bude všetko pripravené a nebude vás nič zdržiavať.
7. december – Živý stromček a adventný veniec
Ak túžite po vôni živého stromčeka, oplatí sa ho vybrať už teraz. Jednak budete mať väčší výber a neskôr sa vyhnete davom v záhradníctve. Navyše, čím skôr ho prinesiete domov, tým viac času bude mať, aby sa vetvy prirodzene rozvinuli. Popri tom nezabudnite na adventný veniec.
8. december – Medovníky (suché pečivo)
Práve teraz je najvhodnejší čas pustiť sa do prvých druhov vianočného pečiva. Najmä medovníky potrebujú čas, aby zmäkli, preto ich určite nenechávajte na poslednú chvíľu.
9. december – Linecké koláče a vanilkové rožky
Pokračujte v pečení a rozvoňajte dom ďalšími klasikami, ako sú napríklad linecké koláčiky (upečte samotné korpusy, avšak plniť džemom ich môžete až neskôr, aby zostali pekne krehké a nerozmočili sa) či vanilkové rožky.
10. december: Pohľadnice pre rodinu a známych
V dobe, keď väčšina ľudí posiela iba rýchle správy cez Messenger či WhatsApp, pôsobí obyčajná papierová pohľadnica priam čarovne. Ak patríte k tým, čo stále obľubujú túto milú tradíciu, teraz je ten najlepší čas ju kúpiť, vypísať a rovno aj poslať.
11. december – Zamerajte sa na bytové textílie
Preperte deky, ktoré budú počas sviatkov neustále v obehu (večernému pozeraniu vianočných filmov v objatí mäkkučkej deky sa nič nevyrovná). Pozornosť venujte aj závesom a záclonám. Periny v spálni prezlečte do nových posteľných obliečok. Deti určite potešia veselé vianočné motívy, dospelým zas navodia atmosféru jemné zimné vzory.
12. december – Nákupný zoznam
Rozdeľte si potraviny na dve kategórie, a to trvanlivé a skladovateľné (napr. múka, cukor, olej, sušené ovocie, orechy, nápoje – tieto položky zo zoznamu sa oplatí kúpiť už teraz, aby ste sa vyhli tlačenici v obchodoch) a čerstvé suroviny (napr. zelenina, ovocie či pečivo – tie si nechajte na dva až tri dni pred Štedrým dňom, aby vydržali v dobrej kvalite).
13. december – Balenie darčekov 1. etapa
Spríjemnite si večer obľúbeným vianočným filmom a pritom zabaľte prvú vlnu darčekov, aby ste sa vyhli nočnému maratónu pred Štedrým dňom. Alebo si minimálne aspoň kúpte baliaci papier a vyrobte menovky, ak ste tak ešte neurobili.
14. december – Urobte dobrý skutok
Advent nie je len o pečení a darčekoch pre blízkych, ale aj o radosti, ktorú môžeme rozdávať ďalej. Naplňte „krabicu pomoci“ (napr. vytrieďte hračky, ktoré už vaše deti nepoužívajú alebo teplé oblečenie, ktoré už nenosíte) a zanesiete ich do charity, útulku alebo ich venujete tam, kde ich skutočne treba. Zapojiť sa môžete aj do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok”, kde je cieľom potešiť neznámeho seniora. Stačí naplniť krabicu drobnými darčekmi, ktoré ho môžu potešiť.
15. december – Výzdoba domácnosti
Na stromček je síce ešte čas, no pozornosť si zaslúžia aj iné zákutia, napríklad okná, stoly, schodisko či veranda. Veniec na dverách je prvý signál, že dom dýcha Vianocami. Okrem toho ozdobte aj schodisko, napríklad svetelnou reťazou či mašľami. V interiéri využívajte sviečky, girlandy, figúrky a ďalšie.
16. december – Výlov kapra
Ak si chcete na Vianoce dopriať čerstvého kapra, no nechcete riskovať predvianočný zhon, pokojne si ho môžete kúpiť už teraz a dať zamraziť. Má to aj svoju výhodu – vyberiete si presne takú veľkosť, akú potrebujete. Neskôr, pár dní pred Štedrým dňom, býva výber často obmedzený a zostávajú už len veľmi veľké kusy, ktoré sa ťažšie spracovávajú. Stačí ho doma správne naporciovať, dobre zabaliť (ideálne do vákuových vreciek alebo potravinovej fólie a alobalu) a uložiť do mrazničky.
17. december – Naplňte linecké koláčiky
Prichádza ten správny moment na dokončenie lineckých koláčikov. Naplňte ich kvalitným lekvárom, najlepšie kyslastým ríbezľovým alebo marhuľovým, ktorý krásne vyváži sladké cesto. Nakoniec ich zľahka pocukrujte práškovým cukrom alebo polejte polevou.
18. december – Nepečené koláče na poslednú chvíľu
Tento deň patrí sladkostiam, ktoré nepotrebujú veľa času ani pečenie, no na sviatočnom stole nesmú chýbať. Práve takéto dobroty bývajú často prvé, po ktorých návšteva siahne, napríklad šuhajdy s orechovou plnkou, sladké kokosky, grilážky či orechové pusinky.
19. december – Balenie darčekov 2. etapa
Je čas na druhú vlnu balenia darčekov! Navyše, veľa hračiek, elektroniky či svietiacich dekorácií potrebuje aj batérie, a nič nepokazí sviatočný večer viac než dieťa s darčekom, ktorý nejde zapnúť. Preto k nim pribaľte rovno aj batérie alebo ich majte aspoň v zásobe (do väčšiny pasujú klasické AA či AAA batérie).
20. december – Veľký nákup (trvanlivé potraviny)
Obchody začínajú byť od tohto momentu preplnené a čím bližšie k Štedrému dňu, tým je chaos väčší. Týmto veľkým nákupom si kúpite nielen pokoj, ale aj viac času na to, čo je skutočne dôležité, teda na rodinu. Ak ste tak ešte neurobili, je čas nakúpiť nielen trvanlivé potraviny (napríklad aj šampanské na Silvestra), ale aj dekorácie a praktické pomôcky na štedrovečerné prestieranie (obrúsky, sviečky a ďalšie).
21. december – Vyzdobte vianočný stromček
Na Slovensku sa stromček síce tradične zdobí na Štedrý deň, 24. decembra, no mnohí dnes túto aktivitu robia skôr, aby sa z výzdoby mohli tešiť o niečo dlhšie. Niektorí ho zdobia dokonca už na 3. adventnú nedeľu. Ak ste dokázali vydržať až do dnešného dňa, hor sa na zdobenie! A nezabudnite si k tomu pustiť obľúbený vianočný film či hudobný playlist.
22. december – Čerstvé potraviny
Dva dni pred Vianocami je ideálny čas na to, aby ste nakúpili všetko, čo musí byť čerstvé, no zároveň musí vydržať bez problémov do Štedrého dňa (mrkva, hrášok, zeler, uhorky na šalát, ovocie a ďalšie).
23. december – Predpríprava na vianočné menu
Zemiakový šalát chutí lepšie, keď sa všetky chute prepoja. Preto je ideálne ho pripravovať deň vopred. Do rána sa krásne rozleží a získa tú pravú chuť. Ak patríte medzi tých, čo si nevedia predstaviť Vianoce bez vyprážaného kapra, doprajte mu kúpeľ v mlieku. Zjemní to chuť ryby a mäso bude chutnejšie aj šťavnatejšie.
24. december – Pokojný Štedrý deň
Prišiel ten deň, na ktorý sme sa celé adventné obdobie tešili. A práve tu sa ukáže, aký zmysel malo robiť veci postupne. Namiesto paniky a stresu si môžete dopriať pokojný deň. Dajte variť kapustnicu, prestrite stôl, obaľte kapra,... a medzitým si doprajte chvíľu na gauči a vychutnajte si s rodinou vianočnú pohodu.