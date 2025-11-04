Projekt Science of Scare každý rok experimentuje s 250 účastníkmi, aby odhalil najstrašidelnejší horor. Divákov napoja na senzory a sledujú ich srdcovú frekvenciu a jej odchýlky. Z týchto parametrov vytvoria Science of Scare Score.
Najvyššie možné Science of Scare skóre je 100 bodov a najstrašidelnejší horor má bodov 96. V prípade, že by ťa zaujímalo, ako veľa to vlastne je, film Shrek získal 3 body. Ktoré filmy sa dostali do top desiatky? Niektoré ťa možno prekvapia.
10. Talk to Me (75 bodov)
Režijný debut bratov Dannyho a Michaela Philippou a jeden z najziskovejších filmov štúdia A24. „Skupina priateľov objaví tajomnú mumifikovanú ruku, ktorá ich dokáže spojiť so svetom duchov, ak ju uchopia a vyslovia: ‚Hovor so mnou!‘ Nebezpečná hračka sa stáva hitom na párty a sociálnych sieťach,“ hovorí o filme distribútor. Ak máš Talk to Me rád, teš sa na sequel budúci rok.
9. The Exorcism of Emily Rose (76 bodov)
„Film o posadnutí, ktorý je iný vďaka súdnemu prostrediu. Ak máš rád filmy z prostredia právnikov, toto by sa ti mohlo páčiť,“ hovorí užívateľ ČSFD. Film z roku 2005 získal nielen vysoké Science of Scare skóre, ale aj pochvaly kritikov. Vyzdvihujú najmä skvelý výkon Laury Linney v hlavnej úlohe.
8. Smile (78 bodov)
Jumpscare film o psychiatričke, ktorej sa pacientka podreže priamo pred očami s desivým úsmevom. „Taká udalosť by otriasla každým a Rose nie je výnimkou. Napriek tomu, že ju všetci upokojujú, že samovražde nemohla zabrániť, vracajú sa jej psychické problémy z mladosti a detstva. Zistenie, že mŕtva bola posledným článkom podivného reťazca samovrážd ‚usmievavých ľudí‘, ju tiež na pokoji nepridáva,“ hovorí distribútor.
7. Smile 2 (79 bodov)
O jeden bod si vylepšil skóre sequel k vyššie uvedenému filmu. Dej sa presunul na popovú hviezdu Skye Riley. „Svojich ‚pätnásť minút slávy‘ si však nemôže užívať naplno, pretože sa v jej živote začína objavovať séria veľmi drastických a nepochopiteľných udalostí, ktoré sa kopia jedna za druhou.“