dnes 4. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:03
Michal Drahný

REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia

Projekt Science of Scare každý rok experimentuje s 250 účastníkmi, aby odhalil najstrašidelnejší horor. Divákov napoja na senzory a sledujú ich srdcovú frekvenciu a jej odchýlky. Z týchto parametrov vytvoria Science of Scare Score.

Najvyššie možné Science of Scare skóre je 100 bodov a najstrašidelnejší horor má bodov 96. V prípade, že by ťa zaujímalo, ako veľa to vlastne je, film Shrek získal 3 body. Ktoré filmy sa dostali do top desiatky? Niektoré ťa možno prekvapia.

10. Talk to Me (75 bodov)

Režijný debut bratov Dannyho a Michaela Philippou a jeden z najziskovejších filmov štúdia A24. „Skupina priateľov objaví tajomnú mumifikovanú ruku, ktorá ich dokáže spojiť so svetom duchov, ak ju uchopia a vyslovia: ‚Hovor so mnou!‘ Nebezpečná hračka sa stáva hitom na párty a sociálnych sieťach,“ hovorí o filme distribútor. Ak máš Talk to Me rád, teš sa na sequel budúci rok.

Hlavnú predstaviteľku Sophie Wilde môžete poznať aj zo seriálu Babygirl
Hlavnú predstaviteľku Sophie Wilde môžete poznať aj zo seriálu Babygirl Zdroj: A24 / propagační materiál

9. The Exorcism of Emily Rose (76 bodov)

„Film o posadnutí, ktorý je iný vďaka súdnemu prostrediu. Ak máš rád filmy z prostredia právnikov, toto by sa ti mohlo páčiť,“ hovorí užívateľ ČSFD. Film z roku 2005 získal nielen vysoké Science of Scare skóre, ale aj pochvaly kritikov. Vyzdvihujú najmä skvelý výkon Laury Linney v hlavnej úlohe.

Na strašidelnosti filmu pravdepodobne pridáva aj to, že je založený na skutočných udalostiach
Na strašidelnosti filmu pravdepodobne pridáva aj to, že je založený na skutočných udalostiach Zdroj: Sony Pictures / propagační materiál

8. Smile (78 bodov)

Jumpscare film o psychiatričke, ktorej sa pacientka podreže priamo pred očami s desivým úsmevom. „Taká udalosť by otriasla každým a Rose nie je výnimkou. Napriek tomu, že ju všetci upokojujú, že samovražde nemohla zabrániť, vracajú sa jej psychické problémy z mladosti a detstva. Zistenie, že mŕtva bola posledným článkom podivného reťazca samovrážd ‚usmievavých ľudí‘, ju tiež na pokoji nepridáva,“ hovorí distribútor.

Taký úsmev. Strašidelný
Taký úsmev. Strašidelný Zdroj: Paramount Pictures / propagační materiál
7. Smile 2 (79 bodov)

O jeden bod si vylepšil skóre sequel k vyššie uvedenému filmu. Dej sa presunul na popovú hviezdu Skye Riley. „Svojich ‚pätnásť minút slávy‘ si však nemôže užívať naplno, pretože sa v jej živote začína objavovať séria veľmi drastických a nepochopiteľných udalostí, ktoré sa kopia jedna za druhou.“

Rovnaký príbeh, iné prostredie
Rovnaký príbeh, iné prostredie Zdroj: Paramount Pictures / propagační materiál
