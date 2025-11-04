Strhujúci príbeh o žene pohltenej láskou a šialenstvom, s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom v hlavných úlohách.
Za temným psychologickým thrillerom Die My Love stojí škótska režisérka Lynne Ramsay. Grace (Jennifer Lawrence) a Jackson (Robert Pattinson) sú mladý a zaľúbený pár, ktorý má po narodení dieťaťa a sťahovaní do starého vidieckeho domu v Montane žiť šťastný život. Ale Grace postupne skĺzava do šialenstva, ktoré ani Jackson nedokáže zastaviť, a z ich života sa stáva peklo.
Film ťa podľa recenzií vtiahne do chaosu ženskej duše, ktorý ťa už nepustí.
Najúdernejší herecký výkon kariéry
Recenzie filmových kritikov a kritičiek považujú Lynne Ramsay za „jednu z najodvážnejších filmárok súčasnosti“ a jej nasadenie „by jej mali závidieť filmári s podobnými ambíciami.“
Výkon Jennifer Lawrence zase označujú ako naintenzívnejší a najsurovejší v celej jej doterajšej kariére. „Nedívame sa len, ako sa Grace rozkladá. Cítime elektrizujúce napätie jej mysle,“ znie v jednej z recenzií.
Film má momentálne 80 percent pozitívnych recenzií na Rotten Tomatoes a 70 percent na ČSFD.sk.
Ramsay svojím dramatom „osvetlila všetky ženy, ktoré v určitom okamihu vyslovili Graceine slová: „Som priamo tu, len ma nevidíš.“ Nižšie si môžeš pozrieť trailer.