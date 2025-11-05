Toto je najsexi muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton

Magazín People opäť po roku vybral „najviac sexy muža roka“ a tento rok je ním Jonathan Bailey. Ten je známy pre svoju rolu Lorda Anthonyho Bridgertona v seriáli Bridgerton a „ocenenie“ získal ako prvý otvorene gay muž.
37-ročný Bailey začal svoju hereckú kariéru už v 90. rokoch, no výraznejšie sa presadil až rolou v seriáli Bridgerton. Odvtedy sa objavil aj na striebornom plátne. Vo filme Wicked si zahral postavu Fiyera a v najnovšom diele série Jurský svet hral hlavnú rolu po boku Scarlett Johansson a Mahershala Aliho.
„Teraz už celý svet vie to, čo ja som vedela celú dobu,“ píše jeho kolegyňa Cynthia Erivo v komentári pod príspevkom magazínu People. Tohtoročné štyridsiate vydanie prinieslo však prvú zmenu.
Jonathan Bailey je totiž prvým gayom, ktorý sa ocitol na titulnej strane People s podtitulkom „Sexiest Man Alive“. „Je to česť na celý život,“ povedal Bailey v relácii The Tonight Show s Jimmym Fallonom.