Toto je najsexi muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton

dnes 5. novembra 2025 o 8:10
Michal Drahný

Toto je najsexy muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton

Magazín People opäť po roku vybral „najviac sexy muža roka“ a tento rok je ním Jonathan Bailey. Ten je známy pre svoju rolu Lorda Anthonyho Bridgertona v seriáli Bridgerton a „ocenenie“ získal ako prvý otvorene gay muž.

37-ročný Bailey začal svoju hereckú kariéru už v 90. rokoch, no výraznejšie sa presadil až rolou v seriáli Bridgerton. Odvtedy sa objavil aj na striebornom plátne. Vo filme Wicked si zahral postavu Fiyera a v najnovšom diele série Jurský svet hral hlavnú rolu po boku Scarlett Johansson a Mahershala Aliho.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený People Magazine (@people)

„Teraz už celý svet vie to, čo ja som vedela celú dobu,“ píše jeho kolegyňa Cynthia Erivo v komentári pod príspevkom magazínu People. Tohtoročné štyridsiate vydanie prinieslo však prvú zmenu.

Jonathan Bailey je totiž prvým gayom, ktorý sa ocitol na titulnej strane People s podtitulkom „Sexiest Man Alive“. „Je to česť na celý život,“ povedal Bailey v relácii The Tonight Show s Jimmym Fallonom.

Bailey hral postavu princa Fiyera Jonathan Bailey (v popredí vpravo, samozrejme) so svojou kolegyňou Arianou Grande Jonathan Bailey (vpravo) a Scarlett Johannsonová v najnovšej časti série Jurský svet Baileyho postava Dr. Henryho Loomisa bola študentom Dr. Alana Granta z prvého Jurského parku
