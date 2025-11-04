50-ročný bývalý stredopoliar Manchester United a kapitán Anglicka bol slávnostne ocenený počas ceremónie po tom, čo mu toto vyznamenanie bolo udelené v rámci Kráľovských narodeninových vyznamenaní toto leto.
Manželka Davida, Victoria, ho sprevádzala počas ceremónie a teraz je známa ako Lady Beckham.
„Je to pre nás ako rodinu veľmi hrdý deň,“ povedal futbalista pre Sky Sports.
Vyrastal som vo východnom Londýne v veľmi skromnej rodine. Môj sen vždy bol stať sa profesionálnym futbalistom – hrať za svoju krajinu, hrať za Manchester United. Všetko ostatné, čo s tým prišlo, bolo neuveriteľné, ale byť ocenený najdôležitejšou a najuznávanejšou inštitúciou na svete je naozaj hrdý deň.
Beckham začal svoju futbalovú kariéru v Manchestri United, kde odohral 394 zápasov a strelil 85 gólov, predtým než pokračoval v hráčskej kariére v kluboch ako Real Madrid, LA Galaxy, AC Miláno a Paris Saint-Germain.
Za Anglicko odohral 115 zápasov, čo je tretí najvyšší počet v histórii mužského národného tímu, a bol kapitánom krajiny v 59 prípadoch.
Od roku 2005 pôsobí Beckham ako veľvyslanec dobrých skutkov pre UNICEF a založil aj nadáciu 7 Fund, ktorá pomáha zraniteľným deťom po celom svete.
Minulý rok bol menovaný za ambasádora King’s Foundation, vzdelávacej nadácie, ktorú v roku 1990 založil Charles.
O svojej filantropickej činnosti Beckham povedal: „Všetko, čo robím, robím z lásky.“