Česko-slovenské duo, ktoré si získalo fanúšikov v reality šou Ruže pre nevestu, prichádza s novým projektom.
Sabina a Karolína, víťazky českého aj slovenského vydania šou Ruža pre nevestu, oznámili vznik spoločného podcastu s názvom Rose Talks.
„Je to vonku! So Sabi sme spustili náš vlastný Rose Talks podcast. Už máme aj prvého hosťa… hádajte v komentároch, kto to bude!“ napísali dievčatá na Instagrame.
Fanúšikovia sa už v komentároch snažia uhádnuť, kto bude prvým hosťom. Z popisu aj nálady príspevku je jasné, že dievčatá plánujú odľahčený, zábavný formát, ktorý prepojí českú a slovenskú komunitu.
Mnohí si všimli aj pokrivený stĺp na úvodnej fotografii, pričom bývalé Ružičky začali obviňovať z upravovania si fotografií. Sabina všetky dohady vyjasnila jedným komentárom:
„Pripínam to sem, aby bolo jasno: tieto fotky som neupravovala ja, nič som si nezmenšovala, pri celkových úpravách jednoducho bohužiaľ vznikla chyba v pozadí. V stories máte aj originál, kde je to vidieť. Takže pokoj, fakt nie je dôvod z toho robiť veľkú vec.“
„Tešíme sa, keď to budete počuť, toto bude jazda!“ odkázali Sabina a Karolína na záver svojim sledujúcim.
Zatiaľ nie je známe, kedy presne vyjde prvá epizóda, no podľa príspevku by sa mala objaviť už čoskoro.