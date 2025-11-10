Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. novembra 2025 o 13:10
Čas čítania 0:42
Sofia Angušová

Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých

Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých
Zdroj: Unsplash/Valentin Kremer
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Taliansko zavádza povinné helmy pre všetkých na svahoch, kto ich nenosí, riskuje pokutu.

Lyžiarov, snowboardistov, no dokonca aj sánkarov čaká v Taliansku novinka. Prilba nebude len odporúčaná, ale povinná. Nové nariadenie platí pre všetkých návštevníkov, od detských cvičných tratí po najnáročnejšie čierne svahy, píše web TV Nova.

Lyžovanie
Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Kto sa bez helmy objaví na svahu, môže prísť o skipas alebo zaplatiť pokutu až 200 eur. Podľa horských odborníkov prilby výrazne znižujú riziko úrazov hlavy pri pádoch aj zrážkach s inými lyžiarmi.

„Helma dokáže znížiť dôsledky pádu. Ide predovšetkým o pády, ktoré môžu viesť k poškodeniu mozgu, otrasu mozgu, ale môže pomôcť aj pri bežnom poštuchnutí v rade, kedy dostanete lyžami,“ hovorí Marek Fryš z Horskej služby pre TV Nova. 

Odporúčané
Tieto jedlá vychválili zahraniční turisti na slovenských svahoch. Najviac im chutila národná klasika Tieto jedlá vychválili zahraniční turisti na slovenských svahoch. Najviac im chutila národná klasika 21. februára 2025 o 18:04

Okrem toho Taliansko plánuje dôslednejšie kontrolovať alkohol na svahoch. Prekročenie limitu 0,5 promile môže viesť k pokute až 1 000 eur či dokonca k väzeniu.

Lyžiari a snowboardisti zároveň musia mať poistenie zodpovednosti za škodu, platia aj obmedzenia rýchlosti na svahoch. Taliansko tak bude prvou krajinou v Európe, ktorá prišla s povinnou prilbou na svahu. Kombinácia týchto opatrení má výrazne znížiť riziko úrazov a spraviť svahy bezpečnejším miestom.

Anketa:
Súhlasíš s tým, aby boli prilby povinné?
Áno, je to základ bezpečnosti.
Nemám na to názor.
Nesúhlasím.
Áno, je to základ bezpečnosti.
84 %
Nemám na to názor.
5 %
Nesúhlasím.
11 %
Odporúčané
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov 10. novembra 2025 o 8:58
Odporúčané
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia 10. novembra 2025 o 11:07
Odporúčané
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov 10. novembra 2025 o 8:58
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
LYŽOVANIE TALIANSKO
Odporúčame
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
včera o 10:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 54 minútami
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
dnes o 08:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Storky
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
Lifestyle news
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast pred 19 minútami
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ pred hodinou
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom pred 2 hodinami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ pred 3 hodinami
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých dnes o 13:10
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí dnes o 12:09
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia dnes o 11:07
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % dnes o 09:59
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov dnes o 08:58
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed dnes o 07:27
Spravodajstvo
Vlaky Autonehoda Doprava Financie
Viac
AKTUÁLNE: Na pracovisku Úradu vlády SR potvrdili výskyt žltačky
pred 55 minútami
Pokrok v prípade s Kotlárom: Polícia zamietla jeho trestné oznámenie o mRNA vakcínach
pred hodinou
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
pred 2 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
Odporúčané
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
4. 11. 2025 12:15
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia
17. 10. 2025 19:22
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
19. 10. 2025 10:00
Viac z Kultúra Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
5. 11. 2025 18:30
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
pred 2 dňami
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z Osobnosti Všetko
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
pred 3 dňami
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
pred 4 dňami
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti
6. 11. 2025 10:21

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
Zaujímavosti
pred 54 minútami
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 54 minútami
Máš pocit, že pri úsmeve ukazuješ viac ďasien, než by si chcel? Podľa odborníkov sa to dá korigovať rýchlo a jednoducho.
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
PR správa
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
pred hodinou
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
pred 2 hodinami
REFRESHER OFFLINE KVÍZ: Miluješ ikonické vianočné filmy? Príď na náš kvíz Kácečka a ukáž, že si skutočný fanúšik
REFRESHER OFFLINE KVÍZ: Miluješ ikonické vianočné filmy? Príď na náš kvíz Kácečka a ukáž, že si skutočný fanúšik
pred 3 hodinami
Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu
PR správa
Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu
dnes o 13:51
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 2 dňami
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 2 dňami
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
včera o 09:05
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 2 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia