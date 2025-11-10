Taliansko zavádza povinné helmy pre všetkých na svahoch, kto ich nenosí, riskuje pokutu.
Lyžiarov, snowboardistov, no dokonca aj sánkarov čaká v Taliansku novinka. Prilba nebude len odporúčaná, ale povinná. Nové nariadenie platí pre všetkých návštevníkov, od detských cvičných tratí po najnáročnejšie čierne svahy, píše web TV Nova.
Kto sa bez helmy objaví na svahu, môže prísť o skipas alebo zaplatiť pokutu až 200 eur. Podľa horských odborníkov prilby výrazne znižujú riziko úrazov hlavy pri pádoch aj zrážkach s inými lyžiarmi.
„Helma dokáže znížiť dôsledky pádu. Ide predovšetkým o pády, ktoré môžu viesť k poškodeniu mozgu, otrasu mozgu, ale môže pomôcť aj pri bežnom poštuchnutí v rade, kedy dostanete lyžami,“ hovorí Marek Fryš z Horskej služby pre TV Nova.
Okrem toho Taliansko plánuje dôslednejšie kontrolovať alkohol na svahoch. Prekročenie limitu 0,5 promile môže viesť k pokute až 1 000 eur či dokonca k väzeniu.
Lyžiari a snowboardisti zároveň musia mať poistenie zodpovednosti za škodu, platia aj obmedzenia rýchlosti na svahoch. Taliansko tak bude prvou krajinou v Európe, ktorá prišla s povinnou prilbou na svahu. Kombinácia týchto opatrení má výrazne znížiť riziko úrazov a spraviť svahy bezpečnejším miestom.