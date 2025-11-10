Eleanor a Lyle Gittensovci z Miami sú manželmi už 83 rokov. Ona má 107 a on 108 rokov. Dvojica prezradila jednoduché tajomstvo, vďaka ktorému ich láska vydržala celý život.
Eleanor a Lyle prednedávnom získali titul najdlhšie ženatého páru na svete. Ich láska začala ešte v roku 1941 na basketbalovom zápase, kde si okamžite padli do oka. Už o rok neskôr sa rozhodli vziať, hoci Lyle mal v tom čase narukovať do armády, píše The Guardian.
Na svadbu dostal len trojdňové voľno z vojenského výcviku v Georgii, no obaja vedeli, že chcú byť spolu. Po vojne sa manželia opäť spojili, usadili sa v New Yorku a spolu pracovali vo verejnej správe. Vychovali tri deti, cestovali po celom svete, no najradšej sa vracali do Karibiku.
Sobášny list z roku 1942 a ďalšie historické dokumenty potvrdili, že ich manželstvo trvá dlhšie ako akýkoľvek iný zaznamenaný zväzok na svete.
Portál LongeviQuest, ktorý sa venuje výnimočne dlhovekým ľuďom, ich manželstvo oficiálne uznal ako najdlhšie na svete. Predchádzajúci rekord držal brazílsky pár, no po smrti manžela titul prebrali práve Gittensovci. Keď sa ich opýtali na recept na dlhé manželstvo, odpoveď bola jednoduchá. „Milujeme sa,“ povedala Eleanor. Jej manžel Lyle dodal: „Milujem svoju ženu.
Lyle priznal, že nemôže uveriť, že ich manželstvo je rekordné. Dnes žijú na Floride, kde si užívajú pokojný dôchodok. „Som šťastný, že som tu a že sme stále spolu,“ dodal Lyle.