dnes 9. novembra 2025 o 9:05
redakcia

Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik

Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Zdroj: TINA
„Ostaň svoja,” písala speváčka Tina svojej dcére Aničke, keď bola malá. Dnes speváčka a dcéra plánujú show, akú Slovensko ešte nezažilo.

Speváčka Tina a jej dcéra Anička avizujú veľký koncert v Tipos Aréne v Bratislave.

„Keď mala Anička osem rokov, napísala som jej pár slov: ‚Všetci by sme chceli zažiť, aké je to vidieť svet tvojimi očami. Tancuj, spievaj, maľuj… a ostaň svoja,‘“ spomína Tina. Dnes má Anička 11 rokov. Stále je sama sebou. Stále spieva, aj tancuje. Naposledy pre 33 000 ľudí, po boku svojho otca Separa.

Tentokrát Anička vystúpi nielen ako dcéra, ale ako človek, ktorý v sebe nesie Tinin odkaz – ja, ktorá som kedysi stála pri zrode hiphopovej scény, a ty, ktorá v sebe nesieš jej budúcnosť.

Prvú spoločnú pesničku a klip s názvom NESQUIK svetu ukázali už tento víkend. 

Show prichádza po minuloročnom úspechu, kedy Tina štadión Ondreja Nepelu vypredala v priebehu niekoľkých hodín. „Naposledy sme predviedli svetovú show. Tentokrát, chceme porozprávať príbeh o matke a dcére, o slobode. Netvoríme iba koncert, ale moment v čase, ktorý s vami ostane.”

Aby sa tento moment dotkol každého v dave, Tina a Anička vystúpia na 360-stupňovom stagei. Vďaka imerzívnemu dizajnu bude každý z nás v strede deja. 

Na Slovensku to bude po prvýkrát, čo vystúpia matka a dcéra, dve generácie, aby aspoň na malý moment spojili svoje svety do jedného prítomného okamihu. 

Nie je to len show. Je to veľký koncert o veľkej odvahe byť tým, kým naozaj sme.

Tina a Anička svoju pravdu ukážu 11.9. 2026 v Tipos Aréne v Bratislave. Lístky budú dostupné v sieti Ticketportal už 11. 11. 2025. o 11:00 hod.

TINA
Zdroj: TINA
