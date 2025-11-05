Rebeka Šteffeková po piatich rokoch ukončila svoju kariéru dentálnej hygieničky a pustila sa do sveta influencerstva naplno. Našla nový smer, slobodu a možnosť tvoriť každý deň podľa seba
Mnoho ľudí dnes vstupuje do reality show s jasným cieľom stať sa influencerom. Na začiatku im môžu čísla prudko rásť a chvíľu sa cítiť na vrchole, no krivka popularity môže aj rýchlo klesnúť. Influencerov je veľa a na trhu je náročné udržať sa na očiach fanúšikov.
Rebeka Šteffeková do Ruže pre nevestu 2024 vstúpila s úplne iným zámerom. Žila v stereotypnom živote, pracovala ako dentálna hygienička a mala málo voľna. Robila všetko preto, aby si zarobila čo najviac a mohla si kúpiť vlastný byt.
„Vôbec som si neuvedomovala, aké následky to bude mať na môj život. Išla som tam jednoducho preto, že som potrebovala zmenu a vypadnúť zo stereotypu. Nevedela som, čo ďalej, a chcela som otvoriť nové dvere. Hovorila som si, uvidím, čo z toho bude, možno sa niečo stane, možno nie, ale aspoň zažijem pekné dobrodružstvo. A s týmto prístupom som sa aj vrátila,“ hovorí Rebeka pre Refresher.
Dnes ju na Instagrame sleduje 102-tisíc ľudí, nemá núdzu o spolupráce, v natáčaní a editovaní videí sa našla a nedávno oznámila, že po piatich rokoch končí svoju kariéru dentálnej hygieničky. Pod postom sú okrem podpory aj hejty, vrátane komentárov od zdravotníkov, ktorí napísali, že nevedia, kto bude ľudí liečiť o pár rokov, keď vraj všetci chcú byť influenceri.
Nedávno si na svojom profile oznámila, že končíš s prácou dentálnej hygieničky. Prečo?
Začalo sa to tak veľmi postupne. Najskôr išlo len o rôzne eventy a akcie, na ktorých som musela byť, alebo o povinné rozhovory po show. To sa ešte dalo celkom dobre zosúladiť s mojou prácou. Najväčší zlom však podľa mňa prišiel cez leto. Vtedy sa toho zrazu nakopilo strašne veľa, pribudlo množstvo akcií, začala som prijímať aj spolupráce a čoraz viac ma začalo baviť natáčať videá.
Založila som si TikTok a postupne som si uvedomila, že sa ten život dentálnej hygieničky dá len veľmi ťažko skĺbiť s týmto novým smerom.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aký moment ju prinútil definitívne prejsť na kariéru influencerky.
- Akú rolu v jej rozhodnutí zohrali financie.
- Aké sú podľa nej najväčšie mýty o práci influencerov.
- Prečo jej zo začiatku robilo problém chodiť na akcie a byť stredobodom pozornosti.
- Ako jej rodičia vnímali to, že bude zarábať na Instagrame.