Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. novembra 2025 o 7:30
Čas čítania 7:08

Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť

Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
Zdroj: Rebeka Šteffeková
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Rebeka Šteffeková po piatich rokoch ukončila svoju kariéru dentálnej hygieničky a pustila sa do sveta influencerstva naplno. Našla nový smer, slobodu a možnosť tvoriť každý deň podľa seba

Mnoho ľudí dnes vstupuje do reality show s jasným cieľom stať sa influencerom. Na začiatku im môžu čísla prudko rásť a chvíľu sa cítiť na vrchole, no krivka popularity môže aj rýchlo klesnúť. Influencerov je veľa a na trhu je náročné udržať sa na očiach fanúšikov.

Rebeka Šteffeková do Ruže pre nevestu 2024 vstúpila s úplne iným zámerom. Žila v stereotypnom živote, pracovala ako dentálna hygienička a mala málo voľna. Robila všetko preto, aby si zarobila čo najviac a mohla si kúpiť vlastný byt.

Vôbec som si neuvedomovala, aké následky to bude mať na môj život. Išla som tam jednoducho preto, že som potrebovala zmenu a vypadnúť zo stereotypu. Nevedela som, čo ďalej, a chcela som otvoriť nové dvere. Hovorila som si, uvidím, čo z toho bude, možno sa niečo stane, možno nie, ale aspoň zažijem pekné dobrodružstvo. A s týmto prístupom som sa aj vrátila,“ hovorí Rebeka pre Refresher. 

Dnes ju na Instagrame sleduje 102-tisíc ľudí, nemá núdzu o spolupráce, v natáčaní a editovaní videí sa našla a nedávno oznámila, že po piatich rokoch končí svoju kariéru dentálnej hygieničky. Pod postom sú okrem podpory aj hejty, vrátane komentárov od zdravotníkov, ktorí napísali, že nevedia, kto bude ľudí liečiť o pár rokov, keď vraj všetci chcú byť influenceri.

Zobraziť galériu
(6)

Nedávno si na svojom profile oznámila, že končíš s prácou dentálnej hygieničky. Prečo?

Začalo sa to tak veľmi postupne. Najskôr išlo len o rôzne eventy a akcie, na ktorých som musela byť, alebo o povinné rozhovory po show. To sa ešte dalo celkom dobre zosúladiť s mojou prácou. Najväčší zlom však podľa mňa prišiel cez leto. Vtedy sa toho zrazu nakopilo strašne veľa, pribudlo množstvo akcií, začala som prijímať aj spolupráce a čoraz viac ma začalo baviť natáčať videá.

Založila som si TikTok a postupne som si uvedomila, že sa ten život dentálnej hygieničky dá len veľmi ťažko skĺbiť s týmto novým smerom.

INFLUENCERI RUŽA PRE NEVESTU
