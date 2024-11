Marvel Studios má za sebou ťažké obdobie, ktoré chce v budúcom roku zmeniť. Čo si chystá pre fanúšikov?

V roku 2025 vyjdú posledné seriály od Marvelu, ktoré naplánovalo staré vedenie riaditeľa Disney Boba Chapeka. Samotný šéf Disney Bob Iger povedal, že to s ich množstvom prehnali a chcú sa sústrediť na kvantitu, nie kvalitu. Jeho slová potvrdzujú slabé recenzie seriálov, ako She-Hulk, Agatha All Along, Echo či Secret Invasion.

Ťažko povedať, či budú seriály v roku 2025 lepšie, ale nápovedy dostanú diváci už medzi 22. až 29. decembrom 2024. Vtedy budú každý deň vychádzať nové epizódy animovaného seriálu What If...? Potom sa začne rok s ďalšími deviatimi marvelovskými filmami a seriálmi.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – 29. január 2025

Animovaný seriál zobrazí Spider-Manove začiatky v alternatívnej časovej línii, v ktorej sa Spider-Manovým mentorom nestal Tony Stark, ale Norman Osborne (Colman Domingo). V prvej sérii sa objavia viaceré marvelovské postavy vrátane Doctora Strangea a Daredevila, no a Spidey bude čeliť aj kultovým záporákom, ako napríklad Scorpion, Rhino či Venom. Seriál bude mať unikátny animovaný štýl.

Captain America: Brave New World – 13. február 2025

Sam Wilson sa po seriáli Falcon and the Winter Soldier naplno vžije do roly Captaina Americu. S vibraniovým štítom, vylepšeným oblekom z Wakandy a krídlami sa pokúsi hájiť ideály Steva Rogersa, ale aj svoje vlastné. Bude to však mať ťažké, keďže musí ochraňovať nielen USA, ale aj celý svet a superhrdinov, čo ho donúti zasahovať do politiky.

Do toho sa zapletie generál Ross, z ktorého je už prezident a hrá ho Harrison Ford (predošlý predstaviteľ postavy William Hurt zomrel). Z Rossa sa navyše stane Red Hulk a vo filme sa hrdinovia dostanú aj na Tiamuta, „zmrznuté“ telo veľkého Celestiala, ktoré sa začalo vynárať zo zemského jadra vo filme Eternals. Podľa všetkého na ňom nájdu adamantium (najtvrdší kov v Marvel svete, ktorý ochraňuje aj Wolverinovo telo).

Daredevil: Born Again – 4. marec 2025

S prehľadom najočakávanejší marvelovský seriál vôbec. Disney a Marvel Studios sa pokúsia pokračovať v príbehu netflixovského seriálu o Daredevilovi, ktorý mal tri série. Fanúšikovia tak uvidia rovnaké postavy, rovnakých hercov a nový príbeh. Ostáva veriť, že bude rovnako kvalitný a drsný.

O príbehu je známe, že Fisk (Kingpin) bude starostom New Yorku a jeho cesty sa znovu skrížia s právnikom Mattom Murdockom (Daredevilom). V seriáli bude aj Punisher, Karen, Foggy a ďalšie obľúbené postavy. Prvé dve série budú mať zhodne po deväť epizód, ale dátum premiéry tej druhej známy ešte nie je.