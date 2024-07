Všetky prekvapenia, multivesmírne variácie slávnych postáv a cameo roly z filmu nájdeš tu v článku.

Od Deadpoola a Wolverina čakali diváci okrem kvalitnej zábavy aj množstvo prekvapení, easter eggov, odkazov na predošlé filmy a najmä takzvané cameo roly, teda účasť slávnych hercov či postáv z iných dimenzií marvelovských komiksov. Čo všetko sa teda vo filme nachádza od začiatku do konca a aký má snímka vplyv na celý prepojený filmový a seriálový svet Marvelu?

Hulk

Súboje Wolverina s Hulkom sú v komiksoch slávne a fanúšikovia vždy čakajú, kedy sa konečne jedného dočkajú aj na striebornom plátne. Budú však musieť ešte vydržať. V tomto filme sa Hulk objaví len na zlomok sekundy. Netreba však zúfať.

Niečo nám hovorí, že Jackman sa ako Wolverine ešte minimálne jedenkrát objaví (pravdepodobne v multivesmírnej Avengers tímovke) a že sa tohto súboja ešte diváci dočkajú. Najlepšie by bolo, keby diváci čakali príchod „inteligentného Hulka“, ktorý je domestikovaný a slabší, no namiesto toho by prišiel skutočne nahnevaný Hulk z filmu, kde ho hral Edward Norton.

Deadpool a Thor

V jednej zo scén v TVA je scéna buď z inej dimenzie, alebo z budúcnosti. Vidieť v nej Deadpoola, ktorý zrejme umiera v Thorovom náručí.

Manželka Blake Lively

Manželka Ryana Reynoldsa si zahrala Lady Deadpool. Veľa toho nenahovorila a dlho sa na scéne nezdržala, no tvorcovia a samotný Reynolds ju mohli využiť na nejakú humornú scénu. Priamo sa to tam pýtalo, možno niečo v štýle, že vytiahnuť do súboja s ním jeho vlastnú manželku bol „dick move“.

Zdroj: Marvel Studios

Wolverinova maska a rôzne komiksové odkazy

Diváci čakali na Wolverina v starom kostýme 20 rokov, a keď už prišiel, dorazil aj s maskou. Má ju na sebe asi posledných 15 minút filmu, a či to vyzerá dobre alebo divne, nech rozhodnú diváci. Za tých 20 rokov sme si však zvykli vidieť Jackmanovu tvár a možno bude lepšie, keď to tak ostane (žltý kostým mu však nechajte, vyzerá úžasne).

Zdroj: Marvel Studios

Odkazy na iné filmy, súkromný život hercov a komiksy

Vo filme bolo aj veľké množstvo narážok na iné filmy, komiksy, Deadpoolovho tvorcu Boba Liefelda, prekvapivo aj minuloročný rozvod Hugha Jackmana. Ak sme videli správne, tak aj časť zo Sochy slobody z iného filmu od štúdia 20th Century Fox, menovite Deň po tom. Diváci mohli vidieť aj Fantasticar, lietajúce auto Fantastickej štvorky, Thanosove, ale aj Xavierovo kreslo, Ant-Manovu do očí bijúcu mŕtvolu či odkaz na Stana Leeho.

Jackmanove tehličky na bruchu

V 55 rokoch sa Jackman v priebehu roka dokázal vypracovať do fyzickej formy, akú má málokto za celý život.

Earth-10 005

Deadpoolove, Wolverinove a X-Men filmy sa odohrávajú v dimenzii 10005, zatiaľ čo MCU sa odohráva v dimenzii 616. Nie je však stopercentne isté, že Deadpool je v rovnakom svete ako X-Men a Logan, keďže tam už nesedia roky a časové línie.

Mad Max a Furiosa

Ťažko povedať, ako získalo Disney súhlas od štúdia Warner Bros. a režiséra Georgea Millera na to, aby spomenuli Mad Maxa, ale nejako to dokázali. Navyše keď Wolverine zoťal hlavu Sabretoothovi (tomu z pôvodnej trilógie), Deadpool sa s ňou promenádoval a varoval ostatných nepriateľov z púšte, že môžu dopadnúť rovnako ako ich kráľovná „Furiosa“, ktorú hrali Charlize Theron aj Anya Taylor Joy.