Je spojenie Deadpoola a Wolverina splneným snom fanúšikov, alebo trpkým sklamaním?

Na spoločný film Deadpoola a Wolverina čakali diváci (a aj samotní hereckí predstavitelia týchto postáv) dlhé roky. Ryan Reynolds a Hugh Jackman to divákom konečne dopriali a výsledok je zmiešaný. Aj keď je to zábavný a dobrý film, nie je to zďaleka taká trefa do čierneho, akú viacerí s istotou očakávali. Sčasti za to môže nevýrazný štýl réžie Shawna Levyho, sčasti slabší príbeh a sčasti nedostatočne emotívny dej.

Ten sa začína s Deadpoolom, ktorý sa nedostal do Avengers tímu a rozišiel sa s Vanessou, takže s Petrom z dvojky pracuje ako neúspešný predajca áut. Z ničoho nič sa však objaví organizácia TVA z Lokiho, ktorá stráži čas a multivesmír.

Zdroj: Marvel Studios

Na čele s nudným a nevýrazným záporákom Paradoxom (veľmi nešťastne obsadený, inak bravúrny herec Matthew MacFayden) chcú Deadpoola zachrániť z jeho vesmíru ako jedinú postavu, pretože jeho dimenzia umiera a navyše potrebujú jeho pomoc.

Do konca filmu sa však diváci nedozvedia, o akú pomoc ide, pretože Deadpool jeho ponuku presťahovať sa z jeho dimenzie do MCU dimenzie odmieta a rozhodne sa zachrániť svojich priateľov. Myšlienka, že jeho priatelia sú pre neho dôležitejší ako spojenie sa s Avengermi, má silné emocionálne jadro prameniace z predošlých dvoch filmov Deadpoola. Tvorcovia však s tou myšlienkou veľmi veľa v zvyšku snímky nespravia.

Ani samotné Paradoxove motívy nedávajú veľmi zmysel, pokiaľ o tom divák nezačne rozmýšľať na meta úrovni. Paradox a jeho nadriadení, ktorí chcú Deadpoola dostať z umierajúceho sveta, totiž predstavujú producentov v štúdiu Disney/MCU. Aj tí sa rozhodli, že z hercov hrajúcich mutantov a konkrétne postavy z Fox univerza zachránia iba Deadpoola.

Zdroj: Marvel Studios

Množstvo divákov si to však nevšimne, rovnako ako ďalšie nekonzistencie v deji a časových líniách. Treba to však ignorovať a užiť si akčnú jazdu. Deadpool sa tak rozhodne cestovať naprieč časom a dimenziami, aby našiel Wolverina, ktorý by mu pomohol zachrániť jeho svet.

Nájde jedného, ktorý je demotivovaný pokračovať, keďže svoj svet sklamal. Spolu sa dostanú do takzvanej ničoty, kde sú ďalšie postavy z predošlých marvelovských filmov od rôznych štúdií. Práve tu sa diváci dočkajú najzaujímavejších prekvapení a cameo rol. Sme v multivesmíre, takže sa tu objavia obľúbení hrdinovia, a to nielen na vtipnú, trojsekundovú scénu.

Zdroj: Marvel Studios

Niektorí sú na plátne aj niekoľko minút, ale aj tak ide iba o šteky a pomrknutia na divákov a dlhodobých komiksových fanúšikov, ktorí si užijú ich legendárne hlášky. Film je do istej miery akousi nostalgickou rozlúčkou pre X-Men svet štúdia Fox s niekoľkými ďalšími postavami, vtipnými odkazmi a skrytými easter eggmi z rôznych iných počinov.

Až na jednu postavu (tá pôsobila, akoby Disney nemalo peniaze na nikoho lepšieho) sme si však náramne užili každého z nich. Tých prekvapení tak mohlo byť pokojne viac. Po troch veľkých multivesmírnych filmoch (Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a Deadpool & Wolverine) ostáva koncept multivesmíru v podaní Marvelu stále nevyužitý. Uvedomuje si to aj Deadpool, ktorý celú túto multivesmírnu ságu Marvelu vo filme aj otvorene kritizuje.

Deadpool už tradične búra štvrtú stenu, takže sa rozpráva s divákmi, robí si srandu z Marvelu, Disney, štúdia Fox, iných postáv a dokonca aj z komiksoviek DC (úplne zaslúžene). Čo sa humoru týka, je to ten istý Deadpool ako v predošlých dvoch filmoch. Sexuálne vtipy, podpichovanie Wolverina, nadávky a narážky na iné svety a filmy skáču z plátna takmer nonstop. Ak sa niekomu páčili prvé dve časti, pobaví sa poriadne aj tu.

Zdroj: Marvel Studios

Občas sa o to pričiní aj Wolverine, aj keď ten v drvivej väčšine funguje ako dramatická kotva filmu. Jackman hrá Wolverina stále geniálne a dokazuje, že sa pre túto rolu narodil. Je pritom jedno, že hrá inú verziu Wolverina z iného sveta. Zamrzí akurát to, že prechádza takmer rovnakým charakterovým prerodom ako „náš“ Wolverine z Logana. Fanúšik by však očakával, že keď tvorcovia dostanú príležitosť urobiť s ním niečo nové, tak sa o to aspoň pokúsia. Jeho súboje, strety s Deadpoolom a bitky sú však úžasné.

To sa nedá povedať o hlavnom záporákovi filmu, ktorého stvárnili Emma Corrin (používa zámená oni/im). O ich hereckých schopnostiach sa nedá pochybovať, ale záporáčka Cassandra Nova je z hľadiska zobrazenia motivácií tragická. Rozsah schopností síce má v šírke oceánu, ale charakter o hĺbke mláky.

Zdroj: Marvel Studios

Vzhľadom na to, že Deadpoolov príbeh veľmi nerozpitvajú a Wolverinova tragická dejová os je len recykláciou snímky Logan, trpí aj emočná a dramatická časť snímky. Diváci vedia, že od samotného Deadpoola ju nutne čakať netreba, no s príchodom Wolverina sa to malo zmeniť. Zmeniť mali aj vizuál snímky, pretože väčšina filmu sa odohráva v pustých miestach, na nevýrazných lokáciách a síce v doslovnej „ničote“, ale ani tá nemusela vyzerať tak fádne.

Deadpool a Wolverine je dobrá komédia, slabší dramatický komiksový film a nadpriemerný akčňák. Z hľadiska kvalít, ktoré divák pri Deadpoolovom filme čaká, je približne na úrovni predošlých dvoch snímok. Čakali sme však viac, a preto udeľujeme sedem a pol z desiatich.

PS: Soundtrack plný licencovaných skladieb je fajn, ale hrajú v takmer každej dramatickej a akčnej scéne a rýchlo sa to stane otravným.

PS2: Ostaň až do záveru tituliek. Je tam jedna vtipná scéna.