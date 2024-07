Do ktorej krajiny sa oplatí ísť bez toho, aby si v lete na každom kroku počul slovenčinu, a čo sa v nej dá zažiť?

Keď mi priateľka povedala, že ako ďalšiu dovolenku vybrala Čiernu Horu, nepohlo to so mnou. Veľa som o tej krajine dovtedy nepočul. Po siedmich dňoch strávených v „Montenegre“ sme však odtiaľ odchádzali úplne očarení. Bola to dokonalá dovolenka, o akej sme ani nesnívali.

Nečakali sme však, že vyhodíme takmer 100 eur doslova do vzduchu, že sa povraciam asi najviac vo svojom živote, že mi čašník oparí ústa pri pití alkoholu a ani to, že priateľku pripije do nálady 14-ročná sprievodkyňa na loďke, keď objaví čaro vínka zadarmo.

Zdroj: Archív Dominik Vetrák

Nečakali sme ani to, že na pláži budeme za týždeň dokopy možno päť hodín. Skutočné čaro tejto krajiny totiž tkvie inde a v tomto článku si povieme, ako takúto „dokonalú dovolenku“ docieliť, kam ísť, aké atrakcie zažiť a ako sa na to pripraviť. Odporúčame ísť minimálne na 9 nocí, počas ktorých sa dá precestovať krajina a vidieť jej najkrajšie časti.

Hneď v prvý deň nás po presune z letiska v Podgorici do dedinky Virpazar privítali desiatky stánkov ponúkajúce „tours“ na najväčšom jazere na Balkáne.

Zdroj: Archív Dominik Vetrák

Okrem čarovnej prírody ponúka Skadarské jazero aj množstvo príležitostí na vytvorenie krásnych fotiek. Pokúšali sa o to aj štyri indické turistky, ktoré však vyplytvali asi všetky pixely na jazere, keďže hodinu a pol z dvojhodinovej jazdy na loďke strávili fotením.

Odporúčame vybrať si túto tour s mladou, cca 15-ročnou sprievodkyňou, ktorá rozprávala skvelou angličtinou. V prvom rade však ochotne nalievala jeden pohár vína za druhým, a to celkom zadarmo. Priateľka tam teda vyslopala víno vo väčšej hodnote, než bola samotná prehliadka jazera.

Zdroj: Archív Dominik Vetrák

Zvyšok dňa nám spestrila cesta vlakom po jedinej železničnej trati v celej krajine, po ktorej sme sa dostali do mesta Bar. Ako Bar, tak väčšina miest v tomto štáte má povestný postkomunistický nádych. Nikto celkom nevie, čo to vlastne znamená, ale keď sa na také miesto dostaneš, jednoducho to cítiš.