Už aj šéf Disney kritizuje marvelovky: Je ich príliš veľa a otupievajú záujem a sústredenie fanúšikov

Staronový šéf Disney kritizuje bývalé vedenie a množstvo marveloviek, ktorými zahltili fanúšikov.

Staronový šéf Disney Bob Iger, ktorý znovu nastúpil do roly riaditeľa štúdia po tom, čo z nej odstúpil Bob Chapek, už robí viaceré zmeny. Jednou z nich je aj tvorba marvelovského obsahu pre streamingovú službu Disney+. Podľa Igera začal Marvel robiť príliš veľa seriálov, čím znížili záujem a pozornosť divákov. Podľa neho to vyústilo do komerčného neúspechu Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

„Rozhodne nás niektoré projekty sklamali a očakávali sme od nich lepšie výsledky. Chceli sme divákom ponúknuť viac obsahu, no bolo toho až príliš veľa a postupne o to strácali záujem.“

Majú už ľudia dosť superhrdinských príbehov? Je to možné, aj keď úspech snímok Guardians of the Galaxy 3 a Spider-Man: Across the Spiderverse skôr dokazuje, že je to o kvalite. Marvelovské seriály sú väčšinou len priemerné, zatiaľ čo ich filmy, ktoré vydali po Avengers: Endgame, občas sklamali.