Najväčšia hollywoodska kríza za 60 rokov: herci a scenáristi štrajkujú. Končí sa nakrúcanie väčšiny amerických filmov a seriálov

Všetko, čo potrebuješ vedieť o chystanom štrajku hercov a scenáristov.

Aktualizované: SAG-AFTRA oficiálne ohlásila štrajk. Bude trvať až do odvolania, respektíve do momentu, keď sa organizácie dohodnú na nových podmienkach pre hercov.

Hollywoodski herci pod hlavičkou odborovej únie SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) dnes s najväčsou pravdepodobnosťou začnú štrajkovať.

Organizácia SAG-AFTRA zastupuje viac ako 160-tisíc hercov vrátane veľkých hviezd, ako napríklad Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Pedro Pascal, Rami Malek, Ben Stiller, Matt Damon, Robert De Niro, Matthew McConaughey, Harrison Ford, Tom Hanks, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch a mnohých ďalších (v podstate ide o väčšinu hollywoodskych hviezd).

Scenáristi z WGA (Writers Guild of America) momentálme štrajkujú už 73 dní a nezdá sa, že by sa štúdiá a producenti veľmi snažili vyhovieť ich požiadavkám. Štúdiá však mohli nakrúcať filmy a seriály aj naďalej, keďže niektoré scenáre už boli dávno hotové a štrajk scenáristov im nezabránil v tom, aby ich doterajšiu prácu využili. Bez hercov sa však zastaví úplne všetko.

Herci posledných 12 dní aktívne dohodovali podmienky zmlúv medzi nimi a organizáciou AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) zastupujúcou záujmy hollywoodskych štúdií. Nakoniec sa však nedohodli a chystajú sa štrajkovať. Štrajk ešte môžu odvrátiť, ale podľa medializovaných informácií je to veľmi nepravdepodobné. SAG-AFTRA štrajk plánuje oficiálne oznámiť na tlačovej konferencii o 21.00 h nášho času.

Talks between SAG-AFTRA and the studios have concluded without a deal or an extension. The union’s national board is expected to meet Thursday morning to call a strike. https://t.co/iAv8UxfdgM — Variety (@Variety) July 13, 2023

Čo to presne znamená a zrušia sa nakrúcania filmov?

Magazín Variety sa rozprával s anonymným členom britských odborov, ktorý tvrdí, že štrajk hercov bude mať globálny vplyv na hospodárenie a ekonomiku. Odborníci očakávajú, že štrajkovať začnú aj herci, ktorých zastupujú iné organizácie a odbory než SAG-AFTRA. Inými slovami, štrajkovať môžu herci kdekoľvek po svete.

„Veľa hercov sa chystá podporiť svojich kolegov a začať štrajkovať. Veľmi to ovplyvní celý britský priemysel,“ hovorí v anonymnom vyjadrení pre magazín Variety agent mnohých britských hereckých hviezd.

Anonymne sa pre Variety vyjadril aj jeden z riaditeľov veľkej európskej produkčnej spoločnosti. „Povedzme, že 90 % hereckého obsadenia budú tvoriť herci mimo SAG-AFTRA. Lenže čo ak budú zastupovať síce len jedného či dvoch, avšak v hlavných rolách? Ak pôjde o kratší štrajk, režiséri ho asi prečkajú, no ak bude dlhší, môže sa stať, že preobsadia hlavné roly.“

'Gladiator 2,' 'Mortal Kombat 2' and 'Day of the Jackal' are expected to stop production overseas as part of the actors strike. https://t.co/Dkewh911fE — Variety (@Variety) July 13, 2023

To však nebude možné v prípade veľkých blockbusterov s veľkými hviezdami, obzvlášť ak už štáb nakrútil podstatnú časť snímky, na ktorú minuli veľa peňazí. Štúdiá si nebudú môcť dovoliť zaplatiť niekoľko ďalších desiatok miliónov dolárov, aby dané scény pretočili s novými hercami. Na druhej strane zastavenie nakrúcania môže takisto stáť veľké peniaze. Dôkazom je minuloročné nakrúcanie Rýchlo a zbesilo 10.

Uprostred neho film opustil režisér Justin Lin, ktorého neskôr nahradil Louis Letterier. Podľa zdrojov magazínu Variety z prostredia štúdia Universal stál tvorcov každý deň meškania 600-tisíc až jeden milión dolárov.

Tvorcovia viacerých seriálov a filmov sa v posledných týždňoch snažili čo najrýchlejšie dokončiť scény s hercami zo SAG-AFTRA, no nie všetci mali to šťastie. V Thajsku sa napríklad blíži nakrúcanie veľkolepého seriálu zo sveta Votrelca pod hlavičkou producenta Ridleyho Scotta a tvorcu Noaha Hawleyho (Fargo).

Dvoch z hlavných hercov však zastupuje SAG-AFTRA, takže je otázne, čo sa so seriálom stane. Hollywoodske štúdiá pravdepodobne prerušia aj nakrúcanie filmov Gladiátor 2 či Mortal Kombat 2. Odložia zrejme aj nakrúcanie novej série Emily in Paris od Netflixu, ktoré sa malo začať na jeseň. Zoznam prerušených či zrušených projektov sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozširovať až s pribúdajúcimi dňami.

never seen any of the gladiator movies, here is the set for gladiator 2. damn it is huge. kinda makes me wanna watch this. fyi took 2 days to build all of this 🤯🤯 pic.twitter.com/aSzrRN9g31 — themeparkgoer (@tonybaxtersson) July 11, 2023

Hrozí aj to, že štúdiá niektoré očakávané filmy a seriály zrušia úplne. Stalo sa to tvorcovi Samovi Esmailovi (Mr. Robot), ktorý pre Apple TV+ chystal veľkolepé sci-fi Metropolis (nemýliť si so sci-fi filmom Megalopolis, ktorý práve nakrúca režisér Krstného otca Francis Ford Coppola) podľa legendárnej, rovnomennej knihy od Fritza Langa z roku 1927. Bohužiaľ, štrajk scenáristov sproblematizoval jeho tvorbu natoľko, že ho Apple TV+ rovno zrušilo.

Čo je kameňom úrazu a dôvodom, prečo všetci štrajkujú?

Filmový a televízny priemysel sa v posledných rokoch rapídne zmenil. Hollywood tvorí nesmierne množstvo obsahu, po ktorom prahnú najmä streamingové platformy. Tie však neuvádzajú čísla sledovanosti a ďalšie štatistiky, takže herci a tvorcovia filmov a seriálov nevedia, do akej miery sú úspešné.

Herci aj scenáristi požadujú, aby boli produkčné a distribučné spoločnosti transparentné a aby zverejňovali skutočné a relevantné údaje. Za posledné roky sa zmenil aj spôsob vyplácania tvorcov a hercov.

Kedysi získavali bonusy za nadštandardný úspech seriálov a filmov po ich vydaní, ale aj pravidelné platby za to, keď si ich licencovali televízne stanice. Napríklad herci zo seriálu Priatelia takto dostávajú každý rok milióny dolárov (v roku 2015 zarobili dokopy 20 miliónov dolárov).

V súčasnosti však už štúdiá vyplácajú hercov vopred. Môže sa tak stať, že tvorcovia a herci najúspešnejších seriálov roka dostanú vopred 100-tisíc dolárov a ani o cent navyše, aj keď seriál štúdiu nakoniec zarobí desiatky až stovky miliónov dolárov, lebo sa z neho stane nečakaný hit.

Jenna Ortega priznala, že kultovú tanečnú scénu natáčala, keď mala covid-19. Zdroj: Netflix/Wednesday

Ďalším problémom scenáristov a hercov je využívanie umelej inteligencie. Scenáristi chcú obmedziť to, v akej miere budú štúdiá v budúcnosti využívať AI, a herci zase nechcú, aby štúdiá mohli vytvárať digitálne herecké výkony s ich podobizňami. Ak s tým však budú súhlasiť, chcú za to náležité odmeny.

Štúdiá si totiž už niekoľko rokov dávajú do zmlúv to, že môžu detailne skenovať a nahrávať hercov s cieľom vytvoriť akúsi digitálnu knižnicu. Napríklad herec Samuel L. Jackson to okamžite vyškrtáva zo zmlúv a ostatným radí, aby to robili tiež a aby zmluvy čítali pozornejšie.

Najväčšia hollywoodska kríza za posledných 60 rokov

Fran Drescher, prezident organizácie SAG-AFTRA zastupujúcej hercov, povedal, že odpoveď organizácie AMPTP zastupujúcej štúdiá na kľúčové problémy vytýčené hercami bola urážlivá a neúctivá.

Podľa zástupcov SAG-AFTRA sa priemysel enormne zmenil, no podmienky ich práce a odmeňovania ostali zamrznuté v čase.

Organizácia SAG-AFTRA neštrajkovala od roku 1980. Herci a scenáristi naposledy štrajkovali spoločne v roku 1960.

V prípade, že sa situácia rýchlo nevyrieši, Hollywood (a nielen Hollywood) bude mať veľké problémy.