Úvodné titulky k seriálu Secret Invasion vytvorila AI. Umelci už protestujú proti Disney, ktoré šetrí a berie im podľa nich prácu

Disney potvrdilo, že úvodné titulky jeho najnovšieho marvelovského seriálu vytvorila umelá inteligencia.

Režisér marvelovského seriálu Secret Invasion (prvú časť si môžeš pozrieť na Disney+) Ali Selim pre magazín Polygon prezradil, že úvodné titulky seriálu vytvorila umelá inteligencia. Režisér a producent Selim uznáva, že nevie, ako presne AI funguje, ale páčia sa mu výsledky.

„Prišli sme za spoločnosťou Method Studios, ktorá sa špecializuje na AI produkty. Povedali sme im o témach seriálu a oni podľa toho cez umelú inteligenciu vytvorili niečo, čo sme zadávaním ďalších slov do generátora mohli upravovať,“ uviedol Selim.

Anketa: Je podľa teba v poriadku, aby hollywoodske štúdiá využívali AI namiesto umelcov? Áno Nie Áno 51 % Nie 49 %

Na Twitteri sa už ozvali rôzni umelci, ktorým to prekáža. Tvorcovia v Hollywoode si AI pomáhajú už roky, ale vždy ide o asistenciu, výpočtové techniky a pomoc výtvarníkom a umelcom na filme, nikdy nie o kompletné nahradenie ľudského faktora. Niektorí zamestnanci sa teraz obávajú o svoju prácu a svoju budúcnosť.

Spoločnosť Method Studios poskytla vyjadrenie pre The Hollywood Reporter, v ktorom tvrdí, že na intro využili znalosti a odbornosť niekoľkých výtvarníkov, dizajnérov, programátorov a rôznych umelcov, takže nikomu prácu nezobrali.

And the worst part is… THE INTRO IS FUCKING DISGUSTINGGGG https://t.co/IBE4S6FZ3s pic.twitter.com/kmR9une8X0 — Brian Long (@BrianLongFilms) June 21, 2023

Honestly this is an excellent example of "Machine Learning" (because Again THIS ISN'T FUCKING AI) assisting artists vs replacing artists.

Spiderverse: it's assisting the artists in the workflow

Secret Invasion: replacing completely https://t.co/tZ7XQywI5P — malewife enabler in chief PhD⁷ (grinch version) (@thebittersnake) June 21, 2023