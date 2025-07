Prestížne televízne ocenenia Emmy poznajú svojich tohtoročných kandidátov.

Televízna akadémia oznámila nominácie na 77. ročník udeľovania cien a najväčšími favoritmi sú tentoraz seriály z produkcie Apple TV+ a HBO Max.

Seriál Severance ovládol zoznam s celkovo 27 nomináciami, pričom v tesnom závese nasleduje kriminálny The Penguin s 24 nomináciami. Medzi komediálnymi seriálmi zažiaril The Studio, ktorý získal rovnaký počet nominácií ako obľúbený The Bear.

Ktoré seriály zabojujú o hlavnú cenu?

V kategórii najlepšieho dramatického seriálu sa stretnú rôznorodé tituly, od sci-fi Andor až po The White Lotus. Silnými kandidátmi sú aj Severance a The Last of Us. Medzi nominovanými titulmi sa nachádza aj The Pitt, Paradise či Slow Horses.

V kategórii najlepšieho komediálneho seriálu sú medzi favoritmi Abbott Elementary, ale aj obľúbený The Bear, komediálna stálica Hacks, ale aj nové tituly ako Nobody Wants This, Shrinking, The Studio či What We Do in the Shadows. Svoje miesto si opäť našiel aj obľúbený kriminálno-komediálny seriál Only Murders in the Building.

V silnej konkurencii limitovaných a antologických sérií sa o Emmy uchádzajú aj The Penguin, temný seriál Black Mirror, miniséria Dying for Sex, kriminálna dráma Adolescence a taktiež Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Silné herecké výkony vo všetkých žánroch

Medzi hercami v dramatických seriáloch zažiarili Sterling K. Brown (Paradise), Pedro Pascal (The Last of Us), Adam Scott (Severance), Gary Oldman (Slow Horses) a Noah Wyle (The Pitt).

Pascal na premiére seriálového hitu The Last of Us v divadle Regency Village v Los Angeles. Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

V komediálnych úlohách sa o Emmy pobijú Adam Brody (Nobody Wants This), Seth Rogen (The Studio), Jason Segel (Shrinking), Martin Short (Only Murders in the Building) a Jeremy Allen White (The Bear), ktorý minulý rok zvíťazil a môže svoj úspech zopakovať.

Zdroj: TASR/AP

V ženskej kategórii o najlepšiu herečku v dramatickom seriáli sa o cenu uchádzajú Kathy Bates za návrat v seriáli Matlock, Sharon Horgan za Bad Sisters, Britt Lower (Severance), Bella Ramsey (The Last of Us) a Keri Russell (The Diplomat).

Medzi herečkami zaujali Uzo Aduba (The Residence), Kristen Bell (Nobody Wants This), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear) a Jean Smart (Hacks), ktorá je stálicou tejto kategórie.

Zdroj: HULU/propagační materiál

Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného večera na jeseň a pri takto silnej konkurencii môžeme očakávať napínavý a emóciami nabitý ceremoniál.