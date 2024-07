Pozreli sme si všetkých desať epizód novej série seriálu Medveď a pri tejto príležitosti sme mali možnosť urobiť rozhovor s dvoma ústrednými postavami seriálu. Ako megaúspech seriálu zmenil ich životy?

Medveď (The Bear ), seriál stanice FX, sa za veľmi krátky čas dokázal stať jedným z najnapínavejších, najemocionálnejších a najstresujúcejších seriálov posledných rokov.

Dej zobrazuje malú chicagskú reštauráciu a jej zamestnancov, ich trápenia a životné príbehy. Popritom veľa nadávajú, varia skvelé jedlá, často chybujú a ak radi sledujete filmy alebo seriály, pri ich sledovaní si aj pekne poplačete, pretože spôsob, akým tvorcovia budujú postavy naprieč jednotlivými sériami, je majstrovské dielo.

Dojmy z nového seriálu

Seriál má na Slovensku premiéru na streamovacej službe Disney+ v stredu 17. júla. My sme videli všetky epizódy s malým predstihom, takže vám už teraz môžeme povedať, že sa budete poriadne zabávať.

Každá epizóda je opäť skvele napísaná a natočená, objavuje sa v nej množstvo známych hercov a herečiek (za zmienku stoja najmä cameá z druhej polovice seriálu), humorné momenty sa striedajú s infarktovými a záver vás prinúti túžiť po pokračovaní.

Snáď jediné, čo by sme mohli novej sérii vytknúť je to, že sme sa tentoraz dejovo až tak neposunuli, keďže väčšinu času sme sa venovali postavám a ich vyrovnávaniu sa s novou realitou. Na druhej strane, epizódy sa pekne posúvali, a ak sa vám páčili prvé dve série, pokojne sa môžete do novej zahryznúť hneď po premiére a nebudete sklamaní.

Pokec s hercami

To však nebola jediná vec, ktorú nám v štúdiu Disney umožnili. Popri prednostnom prístupe k tretej sérii sme totiž spolu s niekoľkými ďalšími novinármi dostali možnosť položiť hercom Ebonovi Mossovi-Bachrachovi (Richie) a Lionelovi Boyceovi (Marcus) niekoľko otázok o samotnom natáčaní či spolupráci s ostatnými.

Ebon Moss-Bachrach (vľavo) hrá Richieho a Lionel Boyce (vpravo) hrá Marcusa, cukrára.

Zdroj: FX

Počas druhej série sme vaše postavy spoznali oveľa lepšie. Ako sa vlastne ako herci podieľate na ich réžii?



Lionel: Čo sa týka Marcusa, veľa vecí je už určených scenárom. Viem dosť dopredu, čo sa bude diať, takže sa to potom len snažím nejakým spôsobom podporiť svojím výkonom. V novej sérii moja postava prešla tvrdým resetom, takže sa snaží nájsť vo svojom živote opäť nejakú stabilitu. Okrem toho sa chce Marcus naďalej zlepšovať, zostať spoľahlivý a pomáhať Carmymu.

Ebon: Moja postava sa v minulej sezóne prvýkrát stretla s reštauráciou typu fine dining a teraz musí túto skúsenosť nejako premeniť na realitu, čo nie je ľahké, pretože toho ešte stále veľa nevie. Viac-menej si vymýšľa veci za pochodu a snaží sa, aby všetko fungovalo, hoci sa to na ňu klasicky valí zo všetkých strán. Tak ako asi na každého.

Zdroj: Disney+

Postava Richieho prešla počas predchádzajúcich sérií zaujímavým vývojom. Má už za sebou tú najťažšiu časť? Je toto jej konečná verzia? Alebo má pred sebou ešte dlhú cestu?

Ebon: Ak to veľmi zjednodušíme, z pomerne tvrdohlavého, uzavretého muža sa stal o niečo otvorenejší, trpezlivejší človek, ktorý je teraz ochotný viac sa učiť a lepšie počúvať. Ale náš seriál veľmi autenticky zobrazuje osobnostný vývoj, takže sú to väčšinou dva kroky vpred a jeden krok vzad, prípadne ďalší bokom a tak ďalej. Takže sa nedá úplne povedať, že by Richie prestal rásť. Aj naďalej sa bude snažiť napraviť dlhoročné chyby, ale nikdy to nie je úplne jednoduché ani rýchle.

Akú úlohu podľa vás zohráva v seriáli samotné Chicago?

Ebon: Rámcový príbeh by sa mohol odohrávať v ktoromkoľvek meste na svete. Náš seriál sa však konkrétne odohráva v Chicagu, a preto má pravdepodobne komornejšiu, domácejšiu atmosféru. Christopher Storer (autor seriálu, pozn. red.) tu vyrastal, toto mesto mu veľmi prirástlo k srdcu a myslím, že sa to prejavuje aj na spôsobe, akým rozpráva príbeh. Chicago tiež nie je také veľkomesto ako New York alebo Los Angeles, ľudia sa tam masovo nesťahujú za prácou, takže je v tom možno aj istá dávka skúmania neznámeho.

Seriál je známy svojím zmyslom pre detail. Ako vám táto úroveň zamerania na každú maličkosť pomáha pri vykresľovaní postáv?

Lionel: To je pre Marcusa momentálne jedna z najdôležitejších vlastností. Čím dlhšie pracuje ako cukrár, tým viac sa snaží zdokonaliť množstvo starostlivosti, ktorú venuje každej maličkosti.