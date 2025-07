X-Meni dostanú nové tváre, aj Tony Stark sa vráti v novom obsadení.

Marvel Cinematic Universe sa chystá na svoju doteraz najväčšiu transformáciu. Ako potvrdil šéf štúdia Kevin Feige, po udalostiach pripravovaného filmu Avengers: Secret Wars z roku 2027 sa na scénu dostanú úplne nové verzie známych hrdinov vrátane X-Menov, a dokonca aj Tonyho Starka.

Noví X-Meni majú nadväzovať na dlhoročnú filmovú históriu, no podľa Feigeho je v tomto svete ešte veľa nevyužitého potenciálu, potvrdil Deadline. „X-Meni majú množstvo ság v rámci ság. Rozmýšľame nad tým, ktorú z nich rozvinúť ako prvú, no kľúčové je predstaviť všetky postavy nanovo a dať im dostatok priestoru.“

Kevin zdôraznil, že nejde o reboot, ale skôr o plynulé prepojenie viacerých časových línií, ktoré pripraví pôdu pre ďalšiu fázu MCU. „Endgame bolo o koncoch. Secret Wars je o začiatkoch,“ povedal.

Hoci v roku 2026 vo filme Avengers: Doomsday uvidíme ešte pôvodných hercov z éry 2000 ako Patricka Stewarta, Iana McKellena či Kelseyho Grammera, neskôr ich nahradia nové tváre. Podobne to bude aj s ikonickými postavami ako Tony Stark či Steve Rogers. Zároveň priznal, že je ťažké predstaviť si niekoho iného ako Roberta Downeyho Jr. v úlohe Iron Mana, no prirovnal to k výmene hercov v sérii o Jamesovi Bondovi.