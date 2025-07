V oceáne ho strhol silný prúd.

Herecký svet zasiahla smutná správa vo veku 54 rokov zomrel Malcolm-Jamal Warner, známy predovšetkým ako Theo Huxtable zo slávneho sitcomu The Cosby Show. Herec tragicky zahynul pri nešťastnom utopení počas dovolenky s rodinou v Kostarike.

Ako informuje People, k nešťastiu došlo pri plávaní v oceáne, kde ho strhol silný prúd. Podľa miestnych úradov ho z vody vytiahli okoloidúci, no napriek rýchlemu zásahu Červeného kríža bol na mieste vyhlásený za mŕtveho. Druhá osoba, ktorá bola pri incidente zranená, bola prevezená do nemocnice v kritickom stave.

Warner sa preslávil najmä ako tínedžerský idol v 80. rokoch, keď si získal srdcia divákov úlohou Thea, syna doktora Cliffa Huxtabla v The Cosby Show. Neskôr sa objavil v seriáloch ako Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, The Resident či Suits. Svoj hlas prepožičal aj známemu animovanému seriálu The Magic School Bus.

Zdroj: IMDb/The Cosby show

V poslednom období sa venoval najmä podcastu Not All Hood, ktorý bol zameraný na duševné zdravie a život v afroamerickej komunite. Herec po sebe zanechal manželku a dcéru, ktorých mená si po celý čas chránil pred verejnosťou.