Zendaya si užíva sex v trojke s mladými tenistami v dráme Challengers. Zahrá si v nej tenisovú majsterku s chúťkami na mladších

Režisér Call Me By Your Name nakrútil so Zendayou šteklivú drámu zo športového prostredia.

Dráma Challengers postaví Zendayu do role tenisovej hráčky na svetovej úrovni. Jej postava Tashi Duncan pošle svojho manžela Arta (Mike Faist) na turnaj Challenger. Art tam stretne jej ex-priateľa a svojho dobrého kamaráta z minulosti Patricka (Josh O'Connor z The Crown), s ktorým o Tashi súperili a dokonca s ňou mali aj sex v trojici. Art cíti potrebu prekonať Patricka na kurte a vyhrať v zápase eg mužov, ktorí sa usilovali o tú istú ženu. Tashi sa popritom vyrovnáva so svojimi zmiešanými pocitmi a vážnym zranením. Challengers bude romantická dráma od režiséra menom Luca Guadagnino (Bones and All, Call Me By Your Name). Snímka Challengers dorazí do kín 16. septembra 2023.