Kto zomrie vo Flashovi, ako funguje cestovanie časom, ako to zmenilo svet DC a kto je v potitulkovej scéne?

Videli sme komiksového Flasha. Vysvetľujeme, ako presne funguje multivesmír v DC a aké prekvapenia ťa vo filme čakajú.

Dlhé roky pred premiérou komiksovky The Flash si fanúšikovia DC kládli otázky, o čom vlastne film bude a ako tvorcovia vysvetlia, že je v snímke Batman v podaní Michaela Keatona. Keaton túto postavu hral v dvoch filmoch od režiséra Tima Burtona pred viac ako 30 rokmi.

V tomto článku sa dozvieš, ako presne funguje cestovanie časom v tomto filme, aké cameo roly v ňom uvidíš, či sú v ňom aj iné verzie Batmanov alebo Supermanov a o čom je potitulková scéna. V ďalších riadkoch teda budú veľké spoilery.

Ako funguje cestovanie v čase

Cestovanie v čase vysvetľuje Keatonov Batman celkom prosto. Tým, že Barry cestoval do minulosti, nevytvoril len novú budúcnosť. Keďže čas nie je lineárny, zmenili sa na priamke času udalosti v oboch smeroch. Okrem budúcnosti sa teda zmenila aj minulosť a v tejto časovej rovine sa Batman narodil o 40 rokov skôr, pričom ide o Batmana z filmov Tima Burtona (ide o toho istého Batmana, nielen zostarnutú verziu Affleckovho Batmana).

Vzhľadom na to a fakt, že vo filme sú aj krátke cameo roly ukazujúce ďalšie verzie slávnych DC postáv, je isté, že tvorcovia zmixovali rozličné časové línie aj rôzne dimenzie v rámci multivesmíru (podobne ako v snímke Spider-Man: No Way Home). Inými slovami, zmenou minulosti si vyargumentovali hocijakú zmenu v časopriestore a v alternatívnych dimenziách.

Batmana tak mohol hrať aj Christian Bale, pričom by mal spomienky Keatonovho Batmana a nachádzal by sa vo svete, kde hral Batmana Ben Affleck, pretože tak funguje cestovanie časom vo Flashovi.

Zdroj: DC Warner Bros. Discovery

Tvorcovia to však počas filmu nikdy poriadne nevysvetlili, a preto sa divák musí uspokojiť s tým, že to v podstate nemá žiadne pravidlá. Vo filme sú tak rozličné časové línie v rámci rovnakej dimenzie, ale aj rozdielne dimenzie s rozličnými verziami postáv a ich výzormi.

Zo začiatku filmu v tomto svete funguje Justice League tak, ako ju diváci poznajú z predošlých počinov. Batman (Ben Affleck) a Flash (Ezra Miller) spolu často spolupracujú a občas im pomôže aj Wonder Woman v podaní Gal Gadot (na minútu sa ukáže aj v tomto filme).

Aquaman (Jason Momoa) je stále hrdina a Superman (Henry Cavill) v čase snímky zachraňuje ľudí pred výbuchom sopky. Je to len záber na televízor, ale je jasné, že ide o Supermana v podaní Henryho Cavilla (nevidno mu do tváre). Cyborga (Ray Fisher) nebolo vidieť vôbec.

Keatonov Batman, Reevesov Superman a ďalšie cameá

Keď Flash vycestuje do minulosti, stretne tam Batmana v podaní Micheala Keatona a Supergirl v podaní neznámej, ale nadanej herečky Sashe Calle. Flashove opakované cestovanie v čase a jeho zásahy do časopriestorovej kontinuity vyústia do rozpadávajúceho sa multivesmíru.

Zdroj: DC Warner Bros. Discovery

Vyzerá to podobne ako Incursion v marvelovskom svete, keď do seba narazia dve rôzne dimenzie (napríklad sa zrazia dve rôzne planéty Zem z rozličných dimenzií).