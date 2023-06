The Flash chcel byť multivesmírnym trhákom od DC, no legendárne postavy a cameá s obrovským potenciálom mohol využiť lepšie

V čom je The Flash sklamanie a v čom sa nám páčil?

The Flash mal vyjsť v tejto podobe ešte pred piatimi rokmi, ale štúdiá DC a Warner Bros. ho opakovane odkladali a menili. Po množstve prepisov scenára a viacerých výmenách režisérov komiksovku konečne nakrútil Andy Muschietti (It) a diváci ju začali označovať za Spider-Man: No Way Home v podaní DC.

Barry Allen alias The Flash totiž vo filme cestuje časom späť, aby zachránil oboch svojich rodičov, čo spôsobí veľké zmeny v univerze a vlastne veľké zmeny naprieč viacerými časovými líniami v multivesmíre DC.

Keď Barry cestuje časom, niečo ho prinúti ostať v minulosti, kde stretne svoju mladšiu verziu. Tá mu dá schopnosti (pričom on sám ich v istý čas filmu stratí). V tej chvíli zaútočí na Zem generál Zod (Michael Shannon z Man of Steel) a Flash sa rozhodne dať dohromady Justice League skôr ako v pôvodnej časovej osi, aby zamedzil stratám na životoch.

Príbeh je o nepodarenom cestovaní časom

Zisťuje však, že zmenil budúcnosť, takže žiadna Wonder Woman ani Aquaman neexistujú, namiesto Supermana sa na Zem dostala jeho sesternica Supergirl (Kara Zor-El v podaní skvelej Sashe Calle) a Batman... Batman zostarol. Namiesto Bena Afflecka, ktorý je vo filme asi päť minút, tak Brucea Wayna hrá Michael Keaton zo skvelých dvoch filmov od režiséra Tima Burtona.

Keatonov Batman sa divákom a dvojici Flashov snaží vysvetliť, ako cestovanie v čase funguje a ako je možné, že zmena budúcnosti zmení minulosť v bode, na ktorý by nemala mať žiaden vplyv. Odpoveďou na otázku, ako je možné, že sa Batman narodil o 40 rokov skôr, je to, že čas nie je lineárny. Nie je to dostačujúce vysvetlenie, ale budiž.

Po zvyšok filmu sa starší Flash snaží viesť toho mladšieho a oslobodiť Supergirl, s čím im pomáha Batman. Tvorcovia snímky chápu Batmana a Flasha a ich komiksové identity, avšak Keatonovho Batmana nevyužili dostatočne dobre a po uzatvorení jeho dejového oblúka sa nevytvorila dostatočná emocionálna katarzia. Akoby jeho účasť a význam vo filme len vyprchali do prázdna.

Jediná dejová línia, ktorej nechýba emocionálne vypätie, je Flash so svojou matkou. Na divákov, naopak, nijako nezapôsobí zomieranie postáv, pretože ho tvorcovia odľahčili cestovaním v čase a ich oživením. Obohacuje to koncept cestovania v čase a Barryho vyspelejší charakter, no ničí to akékoľvek pokusy o emocionálny finiš.

Michael Keaton poteší ako Batman

Samotný Batman vo Flashovi vyniká najmä vďaka charizme herca Micheala Keatona, ale až na niekoľko detailov sa nedá povedať, že by bola jeho prítomnosť cool či splneným snom fanúšikov Burtonových Batmanov (ako napríklad Spider-Mani v No Way Home).

Podobne je na tom Supergirl, ktorá je zaujímavá, no je na scéne príliš krátko. Nemá veľa dialógov a jej príbeh tvorcovia uponáhľali, takže pôsobí skratkovito a banálne, ďaleko od charakteru Supermana v snímke Man of Steel. Viac-menej tak slúži ako potešenie pre oko (či už z hľadiska akčných scén, alebo vďaka krásnej hereckej predstaviteľke).

Akcia sa tvorcom vo väčšine prípadov podarila. Choreografia bitiek a nasnímanie pästných súbojov, kde tvorcovia až tak nevyužívajú počítačové triky, je potešujúca. Najmä na krátky súboj Batmana s jedným zo Zodových vojakov sa veľmi dobre pozerá, aj keď práve ten je, ironicky, dielom počítačových efektov.

Problém s efektmi CGI je asi v každej scéne. Či už sú to CGI batoľatá, „plastické a akési gumené pozadia“, či digitálne nanesená tvár Flasha na telo druhého človeka (v množstve scén sú dvaja Flashovia naraz). Všetky tieto scény sú rušivé práve z dôvodu nekvalitných vizuálnych efektov, ktoré škodia ako prezentácii, tak akčným scénam.

CGI bordel

Finále snímky je tak ďalším digitálnym zmätkom, akým sú komiksovky od DC neslávne známe. Vo filme však nájdeš občasné momenty originality či pekného vizuálu, ale vo finále ti dobrý dojem z nich pokazia CGI cameá.

The Flash nie je žiadny Spider-Man: No Way Home. Tvorcovia Flasha narábajú s ikonickými DC postavami z predošlých filmov veľmi kostrbato, a aj keď do filmu vložili niekoľko cameo scén s obľúbenými hercami, sú spracované nechutnou CGI formou a nemajú ani dialógy.

Navyše ide o nezmyselné scény, keď sa len všetci z nich nečinne prizerajú na to, ako končia ich svety a oni pre ich záchranu nerobia vôbec nič. Sú to scény z vypočítavosti, aby potešili dlhoročných fanúšikov a nerdov, ale v príbehu nemajú žiadne miesto.

Flash je fajn komiksový film, pri ktorom sme sa nenudili. Má dostatok akčných scén a Ezra Miller (používajúc zámená oni/im) nám v role Flasha konečne prirástli k srdcu. Snímka oplýva niekoľkými fajn nápadmi (ako napríklad vizualizácia cestovania v čase), no nevyužíva dobre väčšinu svojich postáv.

V rámci filmov zaoberajúcich sa motýlím efektom spôsobeným cestovaním v čase nehovorí nič nové, avšak to, čo opakuje z množstva predošlých sci-fi filmov, celkom dobre funguje.

Tvorcovia však neospravedlnia hnusný umelý CGI vizuál, ktorým trpia aj marvelovské blockbustery, no aspoň sa im darí zachrániť ich humornými scénami a dialógmi (vtip s Back to the Future je geniálny, ak divák pozná jeho pozadie).

V konečnom dôsledku tak ide o zábavný akčný film so sympatickými postavami, ktoré však tvorcovia veľmi dobre nevyužili. The Flash má priemerný príbeh, chýbajú mu emócie a kvalitnejšie CGI. Vidieť Keatona naposledy v kostýme Batmana však fanúšikom určite zahreje srdcia, takže mu udeľujeme šesť a pol bodu z desiatich.

P. S. Snímka má jednu potitulkovú scénu úplne na konci. Pokojne ju však vynechaj, keďže je zbytočná a nevysvetľuje, ako to bude s Flashom a spol. v novom DCU vesmíre.