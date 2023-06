10 najlepších detských hereckých výkonov všetkých čias. Toto sú najmladší herci nominovaní na Oscara, ktorí prekonali dospelých

Toto sú najlepšie herecké výkony od hercov, ktorí na pľacoch filmov predviedli magnetické výkony pred tým, ako mali 15 rokov.

Mnohí skvelí a slávni herci začínali v Hollywoode už ako deti. Niektorí dobrovoľne, iných k tomu donútili rodičia a nedopadlo to s nimi dobre. V dnešnom článku sa budú nachádzať iba herci, ktorí ako deti zahviezdili, a to bez ohľadu na to, či to v budúcnosti niekam dotiahli alebo nie. Nižšie je 10 hercov, ktorí ako deti predviedli herecké výkony hodné Oscara. Nakoniec, deväť z nich na toho Oscara aj nominovali.

1.Jodie Foster – Taxi Driver, 1976 (v dobe nakrúcania mala 12 rokov)

Nominácia na Oscara: Áno

Kultový film režiséra Martina Scorseseho v hlavnej role s Robertom De Nirom je povinnosťou pre každého filmového fanúšika. Jodie Foster tam hrá prostitútku, čo by nebolo nič zvláštne, no herečka mala vtedy len 12 rokov. Stvárniť taký typ postavy pre dieťa muselo byť nesmierne náročné.

Herečka nedávno spomínala, že nikto netušil, ako jej postavu správne uchopiť a ani režisér Martin Scorsese nevedel, ako ju režírovať, a tak čo často nechal na nej a jej hereckom partnerovi Roberovi De Nirovi.

2. Justin Henry – Kramer vs Kramer, 1979 – v dobe nakrúcania mal 8 rokov

Nominácia na Oscara: Áno (stal sa najmladším hercom nominovaným na Oscara)

Kramer vs Kramer je ďalší z rady úžasných filmov, ktoré treba vidieť. Okrem vynikajúceho Dustina Hoffmana a Meryl Streep v hlavných rolách sa diváci mohli pokochať aj vtedy len 8-ročným Justinom Henrym. Ten sa stal najmladším hercom nominovaným na Oscara. V dráme hral ich syna Billyho, ktorý trpí pre ich manželské nezhody a hádky.

3. Abigail Breslin – Little Miss Sunshine, 2006 (v dobe nakrúcania mala 10 rokov)

Nominácia na Oscara: Áno

Breslin, ktorú väčšina divákov pozná zrejme z komédii Zombieland, očarila divákov a kritikov vo feel-good počine Little Miss Sunshine, kde hrala svojráznu, no milú Olive Hooverovú. V snímke hrali aj Paul Dano (Riddler v The Batman), Toni Collette (Hereditary), Steve Carell (The Office) či Bryan Cranston (Breaking Bad).

4. Quvenzhané Wallis – Beasts of the Southern Wild, 2012 (v dobe nakrúcania mala 9 rokov)

Nominácia na Oscara: Áno (stala sa najmladšou herečkou nominovanou na Oscara)

9-ročné dievča si zahralo Hushpuppy, dobrodružne naladené dieťa na výlete v močiaroch v Louisiane. Quvenzhané podala očarujúci a výrazný herecký výkon na úrovni, ktorá prekvapila všetkých. Išlo totiž o jej úplne prvú rolu (neskôr sa objavila aj v snímke 12 Years a Slave).