Bola som v New Yorku na predstavení noviniek od Samsungu. Značka zásadne mení spôsob, akým budeme využívať umelú inteligenciu

Pred niekoľkými dňami Samsung uviedol event Unpacked, kde predstavil päť nových produktov spoločne s inováciami, ktoré otvárajú ďalšie možnosti využívania smartfónov a hodiniek. Veľkého odhalenia 9. júla v Brooklyne v New Yorku som sa zúčastnila aj ja, spoločne s médiami a influencermi z celého sveta.

O čom bude samotný event, Samsung teasoval už skôr. Zúčastneným prišla skladacia pozvánka s odkazom: „Na veľkosti záleží. Pri každej skladačke príde moment, keď všetko do seba zapadne.“ Na Unpacked spoločnosť totiž predstavila svoju novú vlajkovú loď – model Samsung Galaxy Z Fold7, ktorý mení doterajšie predstavy o skladacích telefónoch alebo umelej inteligencii.

Súčasťou odhalenia boli aj novinky Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE a inteligentné hodinky série Galaxy Watch8. V nasledujúcich riadkoch ti predstavím novinky, o ktorých sa hovorilo počas uplynulých dní v Brooklyne.

Keď Samsung Galaxy Z Fold7 po prvýkrát chytíš do rúk, ani si spočiatku nevšimneš, že sa dá rozložiť – Galaxy Z Fold7 je na skladačku mimoriadne tenký. V zloženom stave je hrubý asi ako obľúbený Samsung Galaxy S25. Po rozložení sa ti odhalí „mini tablet“ s ultra tenkým telom a hrúbkou približne ako napájanie na USB-C vstup. Ide o najtenší a najľahší telefón, aký Samsung kedy vytvoril.

Rozložená obrazovka je ideálna na multitasking – pri editovaní fotiek si porovnáš vedľa seba verzie „pred“ a „po“, a pri práci využívaš AI bez toho, aby ti vyskakovacie okná narušili prácu na obrazovke.

Model Galaxy Z Flip7 sa zas dočkal rozšírenia zaklopeného displeja. Je ideálny pre tých, ktorí nepotrebujú vysoký level multitaskingu, aký ponúka Galaxy Z Fold7.

Samsung Galaxy Z Flip7 je svojím spôsobom kompaktná lifestyle verzia vlajkovej lode. Na malom displeji vyriešiš všetky bežné denné úlohy, a navyše, tvar tela smartfónu zjednodušuje fotenie a točenie prostredníctvom samospúšte (nemusíš riešiť, o čo oprieš svoj telefón). Všetky funkcie AI pritom zostávajú rovnaké pri Galaxy Z Fold7.

Možnosti, ktoré ti ponúka integrovaná umelá inteligencia v telefóne (Galaxy Z Fold7 alebo Galaxy Z Flip7), sú kategóriou samou o sebe. Obrazne povedané, s Galaxy AI sa budeš občas cítiť ako Tony Stark a JARVIS (obzvlášť, ak ju budeš využívať na hodinkách, čo ti priblížim neskôr v článku). Nemusíš si dávať pozor ani na správne písanie promptov – hlasom jej zadávaš pokyny a umelá inteligencia urobí všetko za teba. Stačí ti len: „Nastav mi budík na 7 ráno, nájdi najlepšiu kaviareň v okolí, odošli správu kontaktu XY, navrhni oblečenie podľa dnešného počasia...„

S integrovanou AI sa môžeš spoľahnúť aj na profesionálny edit fotiek. Ako môžeš vidieť nižšie, z fotky som odstránila nežiadúce objekty a turistov – namiesto strácania času v photoshope mi stačilo zakružkovať neželané objekty a urobiť dva kliky na telefóne.

Podobne to funguje aj pri videách. Galaxy AI dokáže automaticky detekovať neželané hlasy, ruchy a šumy – odstrániš ich dvomi klikmi rovnako, ako ex-frajera alebo prekážajúceho turistu z fotky.

Príjemne ťa poteší kvalita nočných fotiek a videí – tie zostávajú zreteľné aj keď využiješ maximálny zoom. Ako to vyzerá v skutočnosti, uvidíš na mojome teste na Soche slobody, výhľade z Empire State Building alebo večeri pri tlmenom svetle v reštaurácii.

Galaxy Z Fold7 ocenia aj gameri – ak nebudeš vedieť prejsť nejaký level a premôže ťa frustrácia, život ti uľahčí funkcia Circle to Search. Postavu protivníka zakrúžkuj a umelá inteligencia ti poskytne návod, ako ho poraziť. Ako na to uvidíš vo videu nižšie:

Unpacked predstavil aj nové inteligentné športové hodinky Galaxy Watch8 a elegantné Galaxy Watch8 Classic. V porovnaní s predošlou generáciou sa mení systém jednoduchého upínania remienkov, kvôli prirodzenejšiemu pohybu hodiniek po zápästí, vylepšenej stabilite, a teda aj spoľahlivejšiemu sledovaniu zdravotných údajov.

Zatiaľ čo Galaxy Watch8 majú minimalistický dizajn smart hodiniek, Galaxy Watch8 Classic vyzerajú skôr ako klasické analógové hodinky. Disponujú otočnou lunetou, ktorá umožňuje prepínanie medzi rôznymi funkciami.

Najzásadnejšou zmenou sú však integrované AI funkcie, ktoré vznikli vďaka úzkej spolupráci s Google – s hodinkami komunikuješ doslova ako s osobným asistentom a pokyny zadávaš hlasom rovnako, ako do smartfónu.

Hodinky využívajú umelú inteligenciu aj na optimalizáciu tvojho zdravia a životného štýlu. Dokážu monitorovať spánok a už po troch nociach merania zhodnotia jeho kvalitu a hladinu stresu a odporučia ti prípadné zmeny.

Galaxy Watch8 disponujú tiež bežeckým trénerom v reálnom čase. Jedným z ambasádorov nových hodiniek je preto držiteľ svetového rekordu v polmaratóne Jacob Kimplimo, ktorý sa objavil aj na Unpacked. Po 12 minútach behu funkcia Bežecký tréner vypočíta úroveň kondičky, následne pripraví tréningový plán na mieru.

Medzi nové funkcie série Galaxy Watch8 patrí aj Antioxidačný index. Počas niekoľkých sekúnd dokáže zmerať hladinu karotenoidov a poradiť, čo najlepšie robiť pre zdravé starnutie. Umelá inteligencia ti odporučí konkrétne suroviny a množstvo, ktoré by si mala*a zaradiť do svojho jedálnička.

