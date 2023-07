Hollywood štrajkuje proti AI, streamingu a nízkym platom: Za všetko vraj môže Netflix a streamingové služby

Riaditelia zarábajú desiatky miliónov a bežní herci vraj nemajú na zdravotné poistenie a nájom.

Hollywood sa búri voči umelej inteligencii, nízkym platom a streamingu. Keď sa pozrieme do minulosti, pochopíme, že to bolo len otázkou času. Primárnym dôvodom obidvoch predošlých veľkých štrajkov (scenáristi a herci v roku 1960 a herci znovu v 1980) bol príchod nových technológií.

Najskôr chceli lepšie podmienky a zmenu zmlúv po nástupe televízie a neskôr pri vzniku VHS a ďalších fyzických nosičov. Filmový priemysel sa menil, štúdiá začali zarábať peniaze na ďalších produktoch a herci chceli svoj kúsok z koláča. Ani teraz to nie je inak.

Herci, scenáristi a všetci v štábe pracujú na základe zastaraných podmienok a zmlúv. Tie odzrkadľujú dobu spred streamingu, ktorý úplne zmenil toto odvetvie, a štrajkujúci tvrdia, že ťahajú za kratší koniec.

V minulosti zarábali státisíce, dnes sú to centy

Azda najväčším kameňom úrazu sú takzvané residuals, čo je v podstate bonusová výplata hercovi/scenáristovi/režisérovi či inému tvorcovi za to, že jeho film/seriál opakovane vysiela nejaká televízna stanica či streamingová služba.

Napríklad herci zo seriálu Priatelia takto dostávajú každý rok milióny dolárov (v roku 2015 zarobili dokopy 20 miliónov dolárov). V súčasnosti však už štúdiá vyplácajú hercov vopred. Seriál sa môže napríklad na Netflixe stať gigantickým hitom, pričom podľa starého systému by tvorcovia a herci dostávali stovky tisíc dolárov ročne. Po novom však môžu dostávať len niekoľko tisíc dolárov. Vo väčšine prípadov sú to dokonca len desiatky či stovky dolárov.

Ako príklad môže poslúžiť herec Mark Proksch. Za vedľajšiu rolu v jednej sérii The Office dostal viac peňazí z residuals než za všetkých päť sérií komediálneho seriálu What We do in the Shadows, kde hrá jednu z hlavných rol.

This interview is great because it also touches on the reality that residuals are basically nonexistent in the current landscape. No one is getting paid fairly. I really hope SAG-AFTRA joins the strike. The studios should be terrified. https://t.co/phoFoWqCql — Our Flag Means Death Frames (@ofmdframes) July 12, 2023

Vedľajšia herečka Kimiko Glenn z jedného z prvých obrovských seriálov Orange is the New Black zarába ročne na residuals 27 dolárov.

Prečo sú residuals pre tvorcov a hercov kľúčové?

Herci a tvorcovia trávia veľkú časť roka hľadaním nových pracovných ponúk a čakaním na začiatok nakrúcania. Niektorých hercov je možné vidieť za rok aj v dvoch-troch seriáloch, ale ide o malé roly s krátkym nakrúcaním, takže nemajú reálne veľa práce a dostanú za to almužnu.

Niektorí herci a tvorcovia tak nedostávajú výplaty aj celé mesiace, než si nájdu nový projekt. Práve residuals im počas tohto obdobia pomáhajú uživiť sa. Keďže sú v posledných rokoch v takých nízkych hodnotách, herci začínajú mať veľké problémy s platením nájmu a veľa z nich si nemôže dovoliť ani zdravotné poistenie.