ZOZNAM: Netflix akoby neexistoval. HBO totálne ovládlo nominácie na Emmy – najlepšie nové seriály, ktoré musíš vidieť

Nominácie na Emmy sú jasným znakom toho, aké nové seriály by si si mal napozerať.

Nominácie na Emmy sú tu a neprekvapivo im klasicky vládne HBO. Celkovo získalo 127 nominácií, zatiaľ čo Netflix získal 103 nominácií (najmä vďaka Dahmerovi, Beef a Wednesday). Nie je to až taký veľký rozdiel, no, problém je v tom, že Netflix zbieral nominácie najmä v technických a nie až tak významných kategóriách. Najlepšia réžia, herci, scenáristi či kvalita seriálov celkovo sa nesie najmä pod hlavičkou HBO.

Svedčí o tom zaujímavá štatistika: Päť najnominovanejších seriálov Netflixu má dokopy 50 nominácií, zatiaľ čo len dva najnominovanejšie seriály od HBO majú už 51 nominácií.

Post-apokalyptický seriál The Last of Us získal 24 nominácií, čo je pre nový seriál najviac od roku 1993, keď seriál NYPD Blue získal 27 nominácií. Rekord zbúralo aj Succession. Po prvýkrát v histórii Emmy sa stalo, že nominovali troch hlavných hercov z jedného seriálu (Brian Cox, Kieran Culkin a Jeremy Strong).

Televízie FX a Hulu získali dovedna 64 nominácií. O desať menej získala streamingová platforma Apple TV+, no a Amazon Prime Video získalo 41 nominácií. Disney získalo 40, ABC 28 a NBC zase 27 nominácií.

Succession. Zdroj: HBO Max

Aj tentoraz vzbudzujú niektoré nominácie viaceré otázky. Napríklad nominácia Obi-Wan v kategórii najlepšia miniséria či prehnane veľa hereckých nominácií pre The Last of Us. Na druhej strane, Paddy Considine, ktorý v seriáli House of the Dragon podal životný výkon, nomináciu nedostal.

Divákov však potešila nominácia pre Rheu Seehorn za jej výkon v Better Call Saul. Ide o jej vôbec prvú nomináciu na Emmy (samotný seriál Better Call Saul doteraz prekvapivo nevyhral ani jednu cenu Emmy).

Kompletný zoznam nominácií si môžeš pozrieť tu. Nižšie nájdeš tie najzaujímavejšie a najprestížnejšie.

Najlepší dramatický seriál

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO Max)

The Last of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

Yellowjackets (Peacock)



Najlepší komediálny seriál

Abbott Elementary (Hulu/Disney+)

Barry (HBO Max)

The Bear (Hulu/Disney+)

Jury Duty (Amazon Freeve)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday



Najlepšia miniséria

Beef (Netflix)

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)



Najlepší hlavný herec v dramatickom seriáli

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)



Najlepšia hlavná herečka v dramatickom seriáli

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)



Najlepší herec vo vedľajšej role v dramatickom seriáli

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)



Najlepšia herečka vo vedľajšej role v dramatickom seriáli

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)



Najlepší hlavný herec v komediálnom seriáli

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)



Najlepšia hlavná herečka v komediálnom seriáli

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)



Najlepší vedľajší herec v komediálnom seriáli

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)



Najlepšia vedľajšia herečka v komediálnom seriáli

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)



Najlepší hlavný herec v minisérii či televíznom filme

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)



Najlepšia hlavná herečka v minisérii či televíznom filme

Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef)

Najlepší vedľajší herec v minisérii či televíznom filme

Murray Bartlett (Welcome to Chippendales)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Joseph Lee (Beef)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Beef)

Jesse Plemons (Love & Death)

Najlepšia vedľajšia herečka v minisérii či v televíznom filme

Annaleigh Ashford (Welcome to Chippendales)

Maria Bello (Beef)

Claire Danes (Fleishman Is in Trouble)

Juliette Lewis (Welcome to Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Najlepší „guest star (rozšírené cameo) herec v minisérii či v televíznom filme

Jon Bernthal (The Bear)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Nathan Lane (Only Murders In The Building)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (The Bear)

Sam Richardson (Ted Lasso)

Najlepšia „guest star (rozšírené cameo) herečka v minisérii či v televíznom filme

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (Saturday Night Live)

Taraji P. Henson (Abbott Elementary)

Judith Light Poker Face)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Najlepší „guest star (rozšírené cameo) herec v dramatickom seriáli

Murray Bartlett (The Last of Us)

James Cromwell (Succession)

Lamar Johnson (The Last of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last of Us)

Keivonn Montreal Woodard (The Last of Us)

Najlepšia „guest star (rozšírené cameo) herečka v dramatickom seriáli

Hiam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last of Us)

Storm Reid (The Last of Us)

Anna Torv (The Last of Us)

Harriet Walter (Succession)

Najlepší televízny film

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas • NBC • Warner Bros. Television in association with Magnolia Hill Productions and Sandollar Productions

Fire Island • Hulu • Searchlight Pictures Presents, a JAX Media Production

Hocus Pocus 2 • Disney+ • Walt Disney Pictures

Prey • Hulu • 20th Century Studios

Weird: The Al Yankovic Story • The Roku Channel • The Roku Channel, Funny or Die, Tango Entertainment



Najlepší animovaný seriál

Bob’s Burgers • The Plight Before Christmas • FOX • 20th Television Animation

Entergalactic • Netflix • Netflix / Mad Solar / Khalabo Ink Society / Edelgang

Genndy Tartakovsky’s Primal • Shadow Of Fate • Adult Swim • Cartoon Network Studios

Rick And Morty • Night Family • Adult Swim • Rick and Morty LLC, Williams Street

The Simpsons • Treehouse Of Horror XXXIII • FOX •

Najlepšia výprava

The Last Of Us (HBO Max)

Poker Face (Peacock)

Succession (HBO Max)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

The White Lotus (HBO Max)

Najlepšia výprava v historickom či fantasy seriáli

Daisy Jones & The Six (Amazon Prime Video)

Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities (Netflix)

House Of The Dragon (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Perry Mason (HBO Max)

Najlepšia kamera (polhodinové seriály)

Atlanta (FX)

Barry (HBO Max)

How I Met Your Father (Hulu)

The Mandalorian (Disney+)

Only Murders In The Building (Hulu)

Schmigadoon!(Apple TV+)

Najlepšia kamera v hodinovom seriáli

Andor (Disney+)

The Crown (Netflix)

House Of The Dragon (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

The Old Man (FX)

Wednesday (Netflix)



Najlepšia réžia komediálneho seriálu

Barry – Bill Hader (HBO Max)

The Bear – Christopher Storer (FX)

The Marvelous Mrs. Maisel – Amy Sherman-Palladino (Amazon Prime Video)

The Ms. Pat Show – Mary Lou Belli (BET)

Ted Lasso – Declan Lowney (Apple TV+)

Wednesday – Tim Burton (Netflix)

Najlepšia réžia dramatického seriálu

Andor – Benjamin Caron (Disney+)

Bad Sisters – Dearbhla Walsh (Apple TV+)

The Last Of Us – Peter Hoar (HBO Max)

Succession – Andrij Parekh (HBO Max)

Succession – Mark Mylod (HBO Max)

Succession – Lorene Scafaria (HBO Max)

The White Lotus – Mike White (HBO Max)

Najlepšia réžia minisérie či televízneho filmu

BEEF – Sung Jin (Netflix)

BEEF – Jake Schreier (Netflix)

Dahmer – Carl Franklin (Netflix)

Dahmer – Paris Barclay (Netflix)

Fleishman Is In Trouble – Jonathan Dayton (FX)

Prey – Dan Trachtenberg (Disney+/Hulu)

Najlepší strih

Better Call Saul – Skip Macdonald (AMC)

The Last Of Us – Timothy A. Good (HBO Max), Emily Mendez (HBO Max)

Succession – Jane Rizzo (HBO Max)

Succession – Bill Henry (HBO Max)

Succession – Ken Eluto (HBO Max)

The White Lotus – Heather Persons (HBO Max)

The White Lotus – John M. Valerio (HBO Max)

Najlepšia hudba (soundtrack) k dramatickému seriálu

Andor – Nicholas Britell (Disney+)

The Last Of Us – Gustavo Santaolalla (HBO Max)

Succession – Nicholas Britell (HBO Max)

Wednesday – Danny Elfman, Chris Bacon (Netflix)

The White Lotus – Cristobal Tapia de Veer (HBO Max)

Najlepšie vizuálne efekty

Andor (Disney+)

House Of The Dragon (HBO Max)

The Last Of Us (HBO Max)

The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (Amazon Prime Video)

The Mandalorian (Disney+)

Najlepší scenár komediálneho seriálu

Barry – Bill Hader (HBO Max)

The Bear – Christopher Storer (FX/Hulu/Disney+)

Jury Duty – Mekki Leeper (Amazon Freeve)

Only Murders In The Building – John Hoffman (Hulu)

The Other Two –Chris Kelly, Sarah Schneider (HBO Max)

Ted Lasso – Brendan Hunt, Written, Joe Kelly, Written, Jason Sudeikis (Apple TV+)



Najlepší scenár dramatického seriálu

Andor – Beau Willimon (Disney+)

Bad Sisters – Sharon Horgan, Dave Finkel, Brett Baer (Apple TV+)

Better Call Saul – Gordon Smith (AMC)

Better Call Saul – Peter Gould (AMC)

The Last of Us – Craig Mazin (HBO Max)

Succession – Jesse Armstrong (HBO Max)

The White Lotus – Mike White (HBO Max)

Najlepší scenár minisérie či televízneho filmu

BEEF – Lee Sung Jin (Netflix)

Fire Island – Joel Kim Booster (Hulu)

Fleishman Is In Trouble – Taffy Brodesser-Akner (ABC, FX)

Prey – Patrick Aison, Dan Trachtenberg (Hulu)

Swarm – Janine Nabers, Donald Glover (Amazon Studios)

Weird: The Al Yankovic Story – Al Yankovic, Eric Appel (Roku Channel)