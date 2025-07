Hovorí sa, že spontánne rozhodnutia prinášajú tie najlepšie zážitky. Ja som cestovala viac ako 8-tisíc kilometrov bez plánu a s ľuďmi, ktorých som predtým nepoznala. Čo som zažila a aké ponaučenia si odnášam?

Predstav si, že sa balíš na výlet, no do poslednej chvíle nevieš, kam ideš a aký dopravný prostriedok ťa tam dostane. Presne takýmto chaosom sa začalo moje dobrodružstvo. Bez plánu a s obmedzeným budgetom som sa vybrala na desať dní do Južnej Kórey.

Počas výletu som nečelila len diaľke, ale aj obrovskej jazykovej bariére, keďže Kórejci nevedia veľmi dobre po anglicky. Aj napriek počiatočným obavám som si výlet naplno užila. Podarilo sa mi preskúmať miestnu kultúru a ochutnať autentické jedlá na tradičných trhoch. Akým výzvam som počas cesty čelila a čo by som si želala vedieť skôr, ako som prišla do Kórey? To ti prezradím v dnešnom článku.

Dobrodružnej výzvy som sa zúčastnila spolu s influencerom Martinom Creepom a jeho fanúšikom Mirkom. Išlo o projekt s názvom Epická2, ktorý mal preveriť súznenie ľudskej intuície a využitie modernej technológie. Počas celej cesty sme mali vo vreckách telefón Samsung Galaxy S25 Ultra , ktorý má v sebe integrovaného AI asistenta Google Gemini. Keď sme si niekedy nevedeli rady, obrátili sme sa na umelú inteligenciu, ktorá nám s problémom pomohla.

Prvé problémy prišli už na letisku

Cesta do Kórey je veľmi dlhá a aj s prestupom v Istanbule nám trvala približne 16 hodín. Tak ako býva zvykom, nič nebýva bez problémov a my sme sa do krízovej situácie dostali už na letisku. Mirkovi sa pokazil zips na kufri a začali mu z neho vypadávať veci. Presúvali sme sa na prípojný let a mimoriadne nás tlačil čas. S opravou sme si nevedeli rady, a preto sme sa rozhodli vyskúšať funkciu Gemini Live. S umelou inteligenciou sme pomocou kamery komunikovali v reálnom čase a zips sa nám napokon podarilo opraviť. Aj napriek časovej tiesni a stresu sa nám podarilo so všetkými vecami a včas presunúť na ďalší let.

Spoliehať sa na platbu kartou bola chyba

Od Južnej Kórey som osobne mala vysoké technologické očakávania. Na Slovensku som zvyknutá platiť bezkontaktne a hotovosť nosím so sebou len výnimočne. S takýmto nastavením som prišla aj do Kórey a nebola som jediná, ktorá mala problém. Na veľa miestach totiž nefungovala slovenská platobná karta a čo bolo horšie, niekde akceptovali iba hotovosť.

Veľmi nás prekvapil napríklad systém platenia za dopravu. Na letisku sme si kúpili kartičku, ktorú sme si dobíjali peniazmi. Problémom bolo, že sa dala dobiť len hotovosťou. Keď sme však počiatočný problém s hotovosťou vyriešili, systém dopravy sme si nevedeli vynachváliť. Kartička platila na autobusy, metro, vlaky a dokonca aj taxíky.

Denný itinerár sme mali do bodky naplánovaný behom pár sekúnd

Ako píšem vyššie, do Kórey sme išli bez plánu. Keď sme sa však dozvedeli, kam cestujeme, okamžite sme začali zisťovať, čo určite pri návšteve nemôžeme vynechať. Bohužiaľ, na poctivý rešerš sme mali málo času. Aktívny program sa nám podarilo naplánovať aj za pomoci Google Gemini, ktorá zostavila itinerár na základe našich požiadaviek. My sme si následne z jej tipov vybrali miesta, ktoré nás zaujali.

Soul je moderné a futuristické mesto. Na prvý pohľad pôsobí ako mrakodrapová džungľa, no nám sa podarilo nahliadnuť aj do typických budhistických chrámov. Zaujímavé je, že väčšinou nie sú na nejakých odľahlých častiach mesta. Je úplne normálne, že medzi vysokými, modernými mrakodrapmi stojí nízky starodávny chrám.

Kultúru sme chceli zažiť naplno, a preto sme si požičali tradičné odevy Hanbok. Navštívili sme v nich napríklad Gyeongbokgung Palác či Jogyesa Temple. Okrem toho, že sme sa v nich cítili skutočne autenticky, ušetrili sme aj na vstupnom. Na niektorých miestach sa totiž nemusí platiť, v prípade, že máš na sebe tradičný odev.

Vyznať sa v jedálnom lístku bola pre nás challenge

Jedna z vecí, pre ktorú je Kórea známa, je práve jej gastronómia. Kórejské jedlo je pikantné a bohaté na chute. Ak si z menu vyberieš len jedno jedlo, musíš rátať s tým, že ti aj tak na stole pristane ďalších šesť misiek. Domáci sú totiž zvyknutí kombinovať chute a hlavné jedlo si často vychutnávajú so zeleninou alebo s inými prílohami.

Vyskúšali sme tradičné jedlá ako Tteokbokki, Bimimbap, Kimchi a nevyhli sme sa ani slávnemu kórejskému BBQ. Priznám sa, že názvom v menu sme vôbec nerozumeli. Keď nám čašník jedlo priniesol, vo väčšine prípadov sme netušili, koho je koho a taniere sme si často vymieňali.

Prvých pár dní sme mali okrem jazykovej bariéry problém aj so samotnou konzumáciou. Nevedeli sme jesť správne paličkami. V niektorých reštauráciách nemali klasický príbor vôbec a chvíľu nám trvalo, než sme sa naučili jesť paličkami napríklad ryžu alebo iné prílohy.

Neodolali sme ani tradičným streetfoodom, ktoré ponúkali najmä morské plody alebo rôzne vyprážané pochutiny. Soul je plný tradičných trhov, kde si okrem jedla môžeš kúpiť aj oblečenie či dokonca lieky.

Názvom na jedlách alebo nápisom na rôznych tabuliach sme často nerozumeli. Stávalo sa nám, že sme večer v galérii objavili niečo, o čom by sme sa radi dozvedeli viac, no nedokázali sme vyčítať, ako danú vec vyhľadať. V týchto situáciách nám poslúžila funkcia Circle To Search. Na obrázku sme jednoducho zakrúžkovali objekt, o ktorom sme chceli vedieť viac, a informácie sa nám automaticky vyhľadali.

Niekedy je lepšie nechať veci plynúť

Počas výletu sme sa len málokedy dokázali zastaviť. Naše dni boli veľmi intenzívne a keď sme nechodili po pamiatkach, prezerali sme si umenie v múzeách a v galériách. Aj napriek tomu, že bol výlet spontánny a nemali sme žiadne očakávania, užili sme si ho na maximum.

Všetkým sa nám potvrdilo, že sa neoplatí naháňať ani stresovať. Všetko sme vždy dokázali vyriešiť na mieste a vybaviť si ubytovanie alebo vybrať peniaze z bankomatu sa podarí vždy. Aj keď to niekedy dlhšie trvá.

Nezabudnuteľné zážitky si vyžadujú nezabudnuteľné suveníry

Aj keď sme si so všetkým pohotovo poradili, predsa len sa našla jedna vec, ktorú sme ovplyvniť nedokázali. Počasie. Koncom júna začínajú v Kórey monzúnové dažde a ich silu sme si vyskúšali na vlastnej koži aj my. Aj napriek tomu, že nám niektoré dni znepríjemňoval silný lejak a vietor, vždy sme si našli program. Nenechali sme sa odradiť okolnosťami a počas daždivých dní sme objavovali krásy miestnych múzeí.

Z dobrodružstva si odnášame stovky krásnych fotiek. Podarilo sa zachytiť aj kvalitné panoramatické zábery a často sme používali aj zoom. Na Samsung Galaxy S25 Ultra sa dá priblížiť až stonásobne a nám vďaka tomu neunikli ani tie najvzdialenejšie nápisy.

Domov sme si priniesli aj kopu suvenírov, ktoré nám budú Kóreu navždy pripomínať. Okrem magnetiek či ručne vyrobeného prívesku sme sa zastavili aj v Samsung Store, kde sme si kúpili cool matchy obaly na naše zariadenia. Zo sociálneho experimentu si odnášame skvelé zážitky a priateľstvá na celý život a podobné dobrodružstvo ti môžem len odporučiť!