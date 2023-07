Veľký šok vo svete Marvelu: obľúbený Avenger je Skrull a falošný človek, prezradila najnovšia časť seriálu Secret Invasion

Vo štvrtej časti Secret Invasion tvorcovia odhalili, že jeden z Avengerov je podvodník.

V článku nájdeš spoilery k seriálu Secret Invasion.

Vo štvrtej časti seriálu Secret Invasion tvorcovia potvrdili, že Rhodey (War Machine) je v skutočnosti Skrull. Skutočného Rhodeyho držia niekde v zajatí a Skrull, ktorý prevzal jeho identitu, pozná všetky jeho tajomstvá, má jeho spomienky a vie ho dokonale napodobniť v každom smere. Je priamym poradcom prezidenta USA a má prístup k Avengerom. Otázkou teda je, ako dlho už Skrullom je a či sú medzi Avengermi ďalší Skrullovia.

Skrullovia boli vo filme Captain Marvel kladné postavy. Desiatky rokov čakali na to, ako im pozemšťania nájdu nový domov, ale Nick Fury a spol. svoj sľub nedodržali, a tak ich zradili a stovky z nich teraz plánujú prevrat a ovládnuť Zem tak, že prevezmú identity vysokopostavených politikov a riaditeľov po celom svete.

To, že je Rhodey Skrull, už v podstate odhalil koniec tretej časti, keď sa cez telefón prihováral Furyho manželke a ukázal svoje pravé zámery. Toto odhalenie však pôsobilo celkom nevýrazne a trochu nudne. Nebolo až také prekvapivé a nemalo potrebnú váhu na to, aby malo silnejší „wow efekt“. Sčasti za to môže aj to, že seriálové spracovanie tejto udalosti je oproti komiksovej predlohe dosť bezzubé a minimalistické.

Zdroj: Marvel Studios

Ďalším problémom tohto odhalenia je to, že jedna z dobrých a dôležitých predošlých scén teraz stráca na význame. V druhej epizóde sa totiž Nick Fury a Rhodey rozprávajú o postavení Afroameričanov v spoločnosti a v politike.

Rhodey mu pripomína, ako najlepšie využiť možnosti, ktoré sa im naskytnú, keď ako jedni z mála zastupujú menšinu na pozíciách, kde môže prísť ku skutočným zmenám. Sčasti to stále platí, keďže Skrullovia sú na Zemi minorita, ale nedá sa to porovnávať so situáciou Afroameričanov v USA.

Seriál Secret Invasion skončí nasledujúcimi dvomi časťami. Fanúšikovia Marvelu budú zvedaví, aký dosah budú mať jeho udalosti na svet Marvelu a aké rozhodnutia urobil Rhodey už ako Skrull a nie ako pravý Avenger.