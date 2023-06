Spider-Man: Cez paralelné svety je väčší hit ako Strážcovia galaxie 3. Je Gwen z filmu trans žena?

Spider-Man: Across the Spider-Verse zaznamenal 3x úspešnejšiu premiéru ako prvý diel.

Spider-Man: Across the Spider-Verse je veľkým kinohitom. Pokračovanie animovaného filmu, ktorému sme v recenzii udelili 9/10, zaznamenalo trikrát väčšie tržby počas premiérového víkendu v USA a v Kanade, než ako tomu bolo pri prvej časti. To len dokazuje, koľko fanúšikov získala jednotka od roku 2018, keď sa dostala do kín. Na pokračovanie tak bolo zvedavých oveľa viac ľudí.

Snímka zarobila v USA a v Kanade 120,5 milióna dolárov, čo je druhá najúspešnejšia premiéra roka. Viac v tamojších krajinách zarobil len Super Mario Bros., a to 204 miliónov dolárov. Dva najúspešnejšie filmy z hľadiska tržieb počas premiérových víkendov v USA a v Kanade sú tak animované filmy podľa slávnych značiek.

Spidey globálne zarobil 208 miliónov dolárov, takže zvyšok sveta pridal ďalších 88 miliónov dolárov. Pre zaujímavosť, jednotka zarobila počas premiéry v USA a v Kanade 35 miliónov dolárov. Film celosvetovo zarobil 380 miliónov dolárov (polovicu z USA a z Kanady a polovicu zo zvyšku sveta).

Pokračovanie zarobí pravdepodobne viac ako pol miliardy dolárov a asi prekoná tržby jednotky. Snímka má na konte aj 2. miesto v rebríčku najúspešnejších premiér v kinách IMAX pre animované diela (na prvom mieste je Super Mario Bros.).

Výroba Across the Spider-Verse stála štúdio Sony Pictures Animation 100 miliónov dolárov. Kvalita animácií a celkový, komplexný a netradičný animovaný štýl vyzdvihujú tento animovaný film a popri konkurencii vyzerá unikátne a nádherne. Na porovnanie, pixarovka Lightyear údajne stála 200 miliónov dolárov a Luck od Apple TV+ okolo 140 miliónov dolárov.

Fanúšikovia a diváci dvojky diskutujú aj o transgender témach. Gwen aj jej otec (ako policajný kapitán) nosí odznak s nápisom „Ochraňujte trans deti“. Príbehová línia Gwen navyše pripomína „coming out“ a všetko, čo k tomu patrí, a to nielen pre trans deti, ale aj všetkých z komunity LGBTI. Skrytá identita Spider-Woman v jej podaní sa dá vnímať ako paralela k skrytej identite jej pohlavia.

Nemá sa o tom s kým porozprávať, nikto ju nechápe a napriek tomu, že miluje svojho otca a on ju, nemôže mu to povedať, pretože sa bojí jeho reakcie, podobne ako sa deti boja povedať svojmu okoliu a rodine, že sú súčasťou LGBTI komunity.

Ďalším náznakom je vizuálny štýl jej sveta. Ten je nesmierne farebný, s pretekajúcimi farbami, ktoré sa menia v dôležitých príbehových a emotívnych scénach. Zaujímavé sú najmä scény, v ktorých Gwen odhalí svojmu otcovi svoju skutočnú identitu, ktorú má jej otec problém prijať.

Anketa: Je podľa teba Gwen trans žena? Áno. Nie. Áno. 9 % Nie. 91 %

Zafarbenie scény odzrkadľuje ich emócie, čo sa zvýrazní v neskoršej scéne, keď jej identitu otec prijme a zafarbenie scén odzrkadľujúce ich osobnosti a emócie sa zmení na jednotnú farebnú škálu, náramne pripomínajúcu farby dúhy (znak LGBTI). Môže ísť iba o metaforu, ale viacerých divákov by neprekvapilo, keby Gwen skutočne bola trans žena.

// mild spoilers for into the spider-verse

-

-

gewn’s father’s jacket having the trans flag, gwen having a “protect trans kids” flag on her wall, constantly being colored in the trans flag colors oooo i know what you are my beloved !! — james ✧༚ voyager era (@cosmictreks) June 2, 2023

