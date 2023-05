Prestali marvelovky baviť ľudí? Tržby Strážcov galaxie 3 sú jasným dôkazom o tom, že komiksový ošiaľ upadol

Trojka Strážcov galaxie zarobila počas premiérového víkendu len o 8 miliónov viac ako tretí Ant-Man.

Na jednej strane je premiérový víkend Strážcov galaxie 3 druhým najlepším v tomto roku (najlepší premiérový víkend z hľadiska tržieb má na konte animovaný Super Mario), na strane druhej sa snímke podarilo v USA a v Kanade zarobiť len o 8 miliónov viac ako veľmi zle hodnotenej trojke Ant-Mana. Je to zároveň najslabší premiérový víkend marvelovky premierujúcej v májovom dátume od roku 2013.

Strážcovia galaxie 3 zarobili v USA a v Kanade za prvý víkend v kinách 114 miliónov dolárov a celosvetovo 288 miliónov dolárov (z toho 28 miliónov v Číne, kde sa po 3-ročnej pauze znovu dostávajú marvelovky do kín). Dvojka zarobila počas premiérového víkendu 145 miliónov dolárov v USA a v Kanade a 428 miliónov dolárov celosvetovo.

Veľký vplyv na tržby má fakt, že sa zmenilo správanie návštevníkov kín. Tí si v mnohých prípadoch radšej počkajú na vydanie na streamingových službách a do kín chodí menej divákov ako pred covidom. Tržby Strážcov negatívne ovplyvnil aj katastrofálny Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ktorý znechutil marvelovky aj ich najväčším fanúšikom. Zavážiť mohlo aj to, ako hlúpo zaobchádzali so Star-Lordom ako postavou scenáristi Avengers: Infinity War.

Režisér James Gunn so Star-Lordovým správaním v tom filme nesúhlasí ako verejne, tak aj v rámci filmu Strážcovia galaxie 3, keď Peter v jednej scéne povedal, že sa pri Thanosovi nevysvetliteľne psychicky zrútil a takmer tým odpísal polovicu vesmíru (ide o scénu z Infinity War, keď mlátil Thanosa, zatiaľ čo mu ostatní Avengeri odoberali Infinity Gauntlet).

Je škoda, že pokles tržieb nastal práve pri tomto filme, keďže ide o najlepšiu marvelovku od čias Avengers: Endgame. Vzhľadom na jej kvality a spokojnosť fanúšikov a divákov všeobecne (89 % na ČSFD a 8,4 na Imdb) je však vysoko pravdepodobné, že diváci budú na film chodiť do kina aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a tržby snímky neopadnú tak rýchlo ako pri Ant-Manovi. Avšak, na magické miliardové tržby v kinách môžu Strážcovia galaxie 3 s najväčšou pravdepodobnosťou zabudnúť.

Naopak, Super Mario Bros. už má miliardu dávno na konte.Tržby animovaného filmu od štúdií Nintendo, Universal a Illumination v súčasnosti činia 1,155 miliardy dolárov, pričom až 518 miliónov dolárov pochádza priamo z USA a Kanady. Super Mario Bros. sa tak stal len 19. filmom v histórii, ktorému sa v USA a v Kanade podarilo v kinách zarobiť viac ako 500 miliónov dolárov (bez započítania inflácie).