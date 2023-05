RECENZIA: Strážcovia galaxie 3 – najlepšia marvelovka od Avengers: Endgame

Star-Lord a jeho partia dobráckych grázlov znovu zachraňuje galaxiu. Mal by si byť pri tom v kine?

James Gunn dostal šancu dokončiť svoju trilógiu Strážcov galaxie, no fanúšikov to posledné roky ani veľmi netrápilo. Po slabšej dvojke sme už na Strážcov neboli veľmi zvedaví, a tak sme milo prekvapení, ako pekne ich príbeh dokázal režisér a scenárista Gunn uzatvoriť.

Strážcovia galaxie 3 je film, ktorý má v sebe viac „srdca“, emócií a unikátnosti než ktorákoľvek marvelovka vydaná po Avengers: Endgame. V podstate je to aj najlepšia marvelovka od Avengers: Endgame a zároveň najlepšia časť trilógie.

Sila tejto série a prvej časti spočívala práve v unikátnosti a vo sviežosti materiálu, aký James Gunn predstavil. Ten sa s každým ďalším predstavením Strážcov v ďalších filmoch postupne vytrácal, a tak kvalita záveru trilógie stojí primárne na Gunnovom talente v role režiséra aj scenáristu.

Zdroj: Marvel Studios

Nenechal sa pritom vôbec zahanbiť a doručil pravdepodobne najvyspelejší a príbehovo najzmysluplnejší film svojej blockbusterovej kariéry. V podstatnej časti filmu sa zaoberá snahou Strážcov zachrániť Rocketa, ktorého vážne zraní nová postava menom Adam Warlock v podaní Willa Poultera (My sme Millerovci).

Jeho postava vo filme pôsobí dosť nasilu a zbytočne. Miestami sme mali pocit, že vo filme musel byť len z dôvodu, aby sa s ním diváci zoznámili pre jeho budúcu rolu v marvelovskom svete. V tomto filme veľa priestoru ani zmyslu nemal. Warlocka tu vyobrazili ako dieťa v dospelom tele, človeka, ktorý sa ešte len vyvíja a nemá správne nastavené morálne hodnoty, no nebezpečné nadprirodzené schopnosti ho robia výnimočným.

Prvá potitulková scéna dokazuje, že šlo zrejme len o nástroj scenáristov, ako do filmu priniesť konflikt, a že v ďalších filmoch bude jeho osobnosť vyspelejšia.

Zdroj: Marvel Studios

Emotívny príbeh, ktorý divákov pravdepodobne rozplače

Po Rocketovom zranení tvorcovia ukazujú jeho tragickú minulosť, ako na ňom hlavný záporák snímky High Evolutionary (skvelý Chukwudi Iwuji) robí experimenty. High Evolutionary je zaujímavý a rozhodne patrí k tým výraznejším postavám zo všetkých marveloviek. Tvorcovia sa s ním však mohli viac vyhrať a rozvinúť jeho osobnosť, keďže ju celú definujú len cez jeho ambície a nezobrazujú nič osobné a emotívne.

Flashbackové scény o Rocketovej minulosti a jeho „zrode“ sa však veľmi podarili a tvoria hlavnú časť emocionálnej zložky filmu. Medzi najsilnejšie témy patrí práve týranie zvierat. Je prirodzené, že podobné scény vyvolajú v divákovi súcit a empatiu, no našťastie nepôsobia prvoplánovo a ako emocionálny kalkul.

Režisér a scenárista James Gunn začal tento príbeh rozprávať už pred 10 rokmi v prvej časti, takže ide o prirodzené rozvinutie úžasnej postavy, ktorej charakter a osobnosť si to zaslúžia.

James Gunn si uvedomil silu pôvodných Strážcov a film zameriava primárne na nich. Relatívni „nováčikovia“ ako Kraglin či Mantis nemajú veľa priestoru, čo je len dobre, pretože obom chýba charizma ostatných členov tímu a niekedy existujú len ako komediálna úľava od depresívnych tém filmu.

Zdroj: Youtube/Marvel Entertainment

Zatiaľ čo s Kraglinom sa ešte tvorcovia môžu vyhrať, filmová verzia Mantis je skôr otravná a budúcim filmom by prospelo, keby sa v nich už neobjavila (herná verzia Mantis je oveľa lepšia).

Našťastie, Drax, Star-Lord, Groot a ostatní to celé ťahajú a ich interakcie si užiješ v každej scéne. Herci sa so svojimi postavami po 10 rokoch hrania dokonale zžili a ich dialógy, hádky aj emocionálne scény pôsobia uveriteľne a prirodzene. Práve ich vzťahy a to, čo všetko spolu zažili, sú nosnou silou príbehu. Ten viac strhne divákov, ktorí s nimi zažívajú dobrodružstvá od samotného začiatku.

Skvelé spracovanie Gamory a vzťahu so Star-Lordom

Samostatnou kapitolou je postava Gamory v podaní nadanej Zoe Saldana, ktorá znovu dokazuje, že je kvalitná herečka, ak môže pracovať s kvalitným materiálom podporujúcim jej dramatický prejav.

Režisér a scenárista James Gunn mal s jej postavou trochu iné plány, no tvorcovia Avengers filmov ju zabili a následne ju „oživili“, akurát z inej časovej dimenzie ešte spred udalostí prvého filmu, takže si na nikoho okrem svojej sestry Nebuly nespomína a k Star-Lordovi nič necíti.

Zdroj: Marvel Studios

Gunn sa vyvaroval lacných romantických klišé a vytvoril medzi Star-Lordom a Gamorou uveriteľný vzťah, ktorý dynamickým spôsobom budoval až do uspokojivého finále. Vzhľadom na udalosti predošlých filmov to lepšie vymyslieť ani nemohol.

Vďaka veľmi šikovným vyjadreniam niektorých hercov či reklamnej kampani bolo zrejmé, že niekto v trojke zomrie a tím sa rozpadne. Tvorcovia však nápadito vedú príbeh tak, aby bol až do poslednej chvíle nepredvídateľný, a skvelo pracujú s očakávaniami divákov. Síce by filmu prospelo, keby bol v tomto hľadisku depresívnejší a definitívnejší, koniec snímky sa však celkovo hodí do štýlu trilógie.

Zdroj: Marvel Studios/Disney

Menej gýčového humoru a skvelé akčné scény

Gunn v trojke obmedzil aj množstvo gýčového humoru, takže väčšina komediálnych scén viac či menej funguje. Skvelo nakrútil akčné scény vrátane pamätnej sekvencie v tuneli na jeden záber a z hľadiska choreografie a snímkovania môže konkurovať najlepším „one take“ kamerovým sekvenciám v histórii akčného žánru.

Nadštandardnú úroveň akčných sekvencií (minimálne v rámci marveloviek a komiksového žánru ako takého) bude divák vnímať počas celého filmu. Zamrzí akurát tak to, že v trojke nie je dostatok vesmírnych bitiek a sú v nej skôr prestrelky. Miestami prekážalo aj nadbytočné využívanie hudby z 90. rokov. Sama osebe bola dobrá, ale nie vždy bola v daných scénach potrebná na ich zvýraznenie.

Strážcovia galaxie 3 sú emotívnym zážitkom s obľúbenými komiksovými postavami. James Gunn napísal a zrežíroval funkčný komiksový film, ktorý uspokojivo uzatvára trilógiu a príbeh týchto postáv. Tvorcovia filmu však mohli viac zariskovať a prekvapiť niečím skutočne nečakaným.

Film netlačí príliš na pílu, emocionálne scény pôsobia ako trpezlivo budované vyvrcholenie dlhoročných dejových línií a divák si užije aj podarenú akciu či občasný trefný humor. Trojka je najlepším dielom celej série a najvýraznejšou osobitou marvelovkou tohto roka. Aj preto si zaslúži hodnotenie osem a pol bodu z desiatich.

Tu sa dočítaš, o čom sú potitulkové scény vo filme a kto zomrie/kto prežije.