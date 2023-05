O čom sú potitulkové scény v Strážcoch galaxie 3 a koľko ich je? Ktoré postavy na konci prežili a ktoré zomreli?

Koľko potitulkových scén je v najnovšej marvelovke, o čom sú a čo nám napovedajú o budúcnosti MCU?

Guardians of the Galaxy 3 je v kinách. Ako to už pri marvelovkách býva, na ich konci sú potitulkové scény, v ktorých sa deje buď niečo vtipné, alebo priamo odkazujú na budúce pokračovania filmov či samotných postáv. Ak sa chceš dozvedieť, koľko týchto scén je v Strážcoch galaxie 3 a čo presne znamenajú, čítaj ďalej. Ak sa chceš vyhnúť spoilerom, choď najskôr do kina. Oplatí sa to.

Na prekvapenie asi väčšiny divákov štúdio Marvel a režisér a scenárista James Gunn vytvorili dej tak, že v ňom nezahynie nikto zo Strážcov galaxie. Fanúšikovia považovali za najpravdepodobnejšiu smrť Rocketa a Draxa. Nakoniec, samotný herec Dave Bautista povedal, že s rolou Draxa už nadobro končí.

Podobné vyjadrenia možno boli súčasťou reklamnej kampane. Bolo to šikovné, pretože to, že Drax, Rocket, Gamora ani nikto iný neumrel, je veľkým prekvapením.

Zdroj: Marvel Studios/Disney

Nič to však nemení na tom, že tím Strážcov galaxie sa čiastočne rozpadol a ak ich uvidíme v budúcnosti, bude to v kompletne inom zložení. Vodca tímu Star-Lord sa rozhodol Strážcov opustiť a vrátiť sa na Zem, kde ešte stále žije jeho starý otec. V druhej potitulkovej scéne diváci videli, ako si spolu nažívajú a že Star-Lord zrejme ešte na Zemi zostane. Na túto scénu sa však čakať v kine neoplatí.

Tvorcovia zároveň oznámili, že sa Star-Lord vráti, takže si ho Chris Pratt v budúcnosti ešte určite zahrá. Otázne je, v akom filme či seriáli. V úvahu pripadá ďalší Avengers film či potenciálne pokračovanie Eternals. Pravdepodobný je aj návrat Strážcov galaxie v štvrtej časti, no ak aj vznikne, bude to pravdepodobne najskôr o 4-5 rokov.

Zdroj: Marvel Studios

Peter Quill však nie je jediný, kto tím opustil. Nebula sa rozhodla šéfovať Knowhere, základni Strážcov galaxie, ktorá sa postupne mení na bezpečné miesto pre kohokoľvek, kto v galaxii hľadá útočisko a bezpečie. S tým jej pomáha Drax, ktorý sa okrem toho bude starať aj o novú komunitu detí hovoriacich zvláštnym jazykom. Drax je prekvapivo jediný, kto ním dokáže rozprávať.

Mantis opustila tím, aby hľadala to, čo ju v živote bude napĺňať. Groot zostal s Rocketom, ktorý sa stal novým lídrom tímu. Okrem nich dvoch je v tíme Kraglin so zbraňou od svojho bývalého šéfa Yondu, ktorú sa už naučil ovládať pískaním. Ďalším členom je nová postava Cosmo, fenka, ktorá ovláda telekinézu a dokáže rozprávať pomocou špeciálneho prístroja okolo hlavy (Cosmovi prepožičala svoj hlas herečka Maria Bakalova, známa ako Boratova dcéra z filmu Borat 2).

Zdroj: Marvel Studios

Ďalším nováčikom tímu je Adam Warlock. Počas snímky bol nevyspelým experimentom, ktorý jeho tvorcovia ukončili príliš skoro, takže sa úplne nevyvinul. Má teda mentalitu dieťaťa a zle nastavené morálne hodnoty. Zdá sa však, že Rocket a spol. ho „vychovali“ a v budúcnosti bude lepšou postavou. Warlock je doteraz najsilnejším členom tímu s ohromnými nadľudskými schopnosťami.

Posledným členom nového tímu je akási mladá dievčina, ktorú Strážcovia zachránili spolu s ostatnými členmi jej civilizácie. O jej schopnostiach a osobnosti však neexistujú žiadne informácie, keďže bola na obrazovke asi štyri sekundy. Rocket ju však nazve Phyla-Vell, čo bola v komiksoch dcéra postáv Mar-Vell a Elysius. V komiksoch dokáže lietať a vysielať z tela energetické útoky. Na chvíľu dokonca prevzala úlohu Captain Marvel.

Zdroj: Marvel Comics

Či ide o rovnakú postavu ako v komiksoch sa dozvieme buď v rozhovoroch s tvorcami po premiére snímky, alebo až v ďalších filmoch (možno sa objaví už v snímke The Marvels, ktorá sa dostane do slovenských kín 10. novembra 2023. Nový tím Strážcov galaxie má sľubný potenciál a aj naďalej ochraňuje galaxiu a je isté, že sa s nimi ešte v budúcnosti stretneme.