RECENZIA: SISU

Po Johnovi Wickovi prišiel do kín ďalší nerealistický akčný film, ktorý ťa pobaví.

Aatami Korpi je vojnový veterán z Fínska, ktorý sa živí ako zlatokop. Keď mu nacisti v roku 1944 ukradnú zlato, odmietne sa podvoliť a nechať sa zabiť. Chladnokrvne zlikviduje jednu jednotku, čím na seba priláka pozornosť väčšej skupiny náckov s tankom a celou čatou ozbrojencov.

Tí ho prenasledujú, strieľajú po ňom rotačným guľometom, obklopia ho mínami a hľadajú ho s vycvičenými psami. Lenže pre Aatamiho to nepredstavuje až takú hrozbu, než sa na prvý pohľad zdá.

Fínsky John Wick

Aatami je ako „fínsky John Wick“ počas druhej svetovej vojny. Na náckov hádže míny, poľahky ich odzbrojuje a vniká im do lebiek nožom, využíva ich ako nepriestrelné vesty a nemilosrdne ich zabíja aj pod vodou. Aatami v tomto filme prežije viacero smrteľných zranení vrátane prestreleného finále, počas ktorého sa divák môže už iba smiať, keďže Aatami prežije aj to, o čom by sa Johnovi Wickovi mohlo iba snívať.

V rámci filmu a nastolenej atmosféry to však funguje dobre a nie je to príliš rušivé. SISU je drsný, akčný vojnový film, ale diváka obdarí aj niekoľkými veľmi podarenými a vkusnými humornými scénami, ktoré sú režijne a scenáristicky zvládnuté na jednotku.

Zdroj: Lionsgate

Skvelé akčné scény dopĺňa podarený humor

Práve vďaka nim sme viackrát počas sledovania snímky rozmýšľali nad tým, ako by mohla vyzerať klasická akčná komédia od rovnakých tvorcov. Štýl humoru nám totiž miestami pripomenul filmografiu Tommyho Wirkolu (Dead Snow, The Trip).

Film nakrútil Jalmari Helander (Big Game so Samuelom L. Jacksonom) a hrali v ňom prevažne neznámi herci. Najznámejší je asi Aksel Hennie, ktorého môžeš poznať z filmov, ako sú Martian, Headhunters, Cloverfield Paradox či skvelý komediálny akčný film The Trip. Ten stvárnil sympatického záporáka – veliteľa nacistov.

Herci tu však všeobecne hrajú len vedľajšie husle. Najdôležitejšia je réžia akčných scén a ich nápaditosť. Tým nie je čo vytknúť, obzvlášť, keď nakrútenie snímky stálo smiešnych 6 miliónov dolárov (na porovnanie, nakrútenie prvého Johna Wicka stálo 30 miliónov dolárov).

Diváci na filme ocenia aj jeho skromnú, 90-minútovú dĺžku. Aj z tých sa však dalo výraznejšie zostrihať úvodných 10 minút, keď v podstate sledujeme len to, ako sa hlavná postava dostala k zlatu.

Zdroj: Nordisk Film

Ak sa správne navnadíš na nerealistické akčné scény, vyruší ťa už iba scéna, v ktorej sa podarí vyslobodiť ženským otrokyniam. Najprv nacistov brutálne rozstrieľajú, čím dostatočne ukážu svoju odvahu či „frajerstvo“, no nasleduje zbytočná pomalá scéna, v ktorej všetky ženy kráčajú k hlavnému nacistickému otrokárovi so vztýčenou hlavou, čo pôsobí dosť nevkusne a nadbytočne.

Je to len maličkosť, no zanechá to zbytočný a nepríjemný dojem na inak skvelom akčnom filme. SISU je pre každého, kto obľubuje zábavné a nápadité akčné filmy s úžasným tempom. Tvorcovia filmu sa nesnažia o žiadnu hlbokú charakterizáciu postáv a namiesto toho idú z jednej akčnej scény do druhej. Za to, že nás v kine niekoľkokrát rozosmiali, sa prikláňame k hodnoteniu osem bodov z desiatich.

Réžia: Jalmari Helander

Scenár: Jarlmari Helander

Žáner: akčný, vojnový film

Dĺžka: 91 minút

Herci: Jorma Tommila, Aksel Hennie

Kde si film môžeš pozrieť: Kino