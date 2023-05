Seriály Succession a Barry na HBO Max kvalitou valcujú Netlix a zvyšky konkurencie. Ak ich nepozeráš, nepotrebuješ nič iné

Jedny z najlepších dramatických seriálov posledných rokov nadobro končia v rovnaký deň už koncom mája. Prečo by si mal byť pri tom?

28. máj bude pre televízne vysielanie smutným dňom. HBO totiž odvysiela posledné epizódy dvoch fantastických seriálov – Succession a Barryho. Oba seriály končia po štyroch sériách a oba sú v nich zatiaľ azda najlepšie. Barry aj Succession si v posledných sériách udržiavajú maximálnu úroveň kvality v každej epizóde.

Oba excelujú v iných rovinách. Tvorcovia vedia, ako diváka prekvapiť nečakanými príbehovými udalosťami, okolo ktorých vystavali zaujímavý, napínavý a miestami aj vtipný dej plný geniálnych dialógov.

Špeciálny obdiv si zaslúžia obzvlášť scenáristi Succession, ktorí zvládajú pobaviť aj v napätých a dramatických momentoch s dokonalými replikami postáv, ktoré sa navzájom doberajú, respektíve majú sarkastické pripomienky. Scenáristi Barryho to dokážu tiež, ba čo viac, v ich prípade to možno čakáš ešte menej, keďže divákovi predostierajú jednu bizarnú scénu za druhou.

Zdroj: HBO Max

O kvalitách hercov, režisérov a tímov štábu zodpovedných za viaceré technické aspekty už nemusí byť ani reč. Takto to vyzerá, keď sa o seriálovú filmárčinu starajú najtalentovanejší ľudia z branže, ktorí robia najmä na HBO produkcii. Oba seriály postupne uzatvárajú všetky dejové línie a robia to spôsobom, aký by divák pred začiatkami ich posledných sérií vôbec nečakal.

Barry a Succession tento rok nemajú konkurenciu a absolútne valcujú každý iný seriál. Ak ani jeden z týchto seriálov nepozeráš, okamžite to naprav, pretože prichádzaš o to najlepšie, čo dramatická televízna tvorba v posledných rokoch ponúka.

Barry zachytáva psychicky labilného a toxického nájomného vraha, ktorý sa po návrate z vojny nedokázal vrátiť späť k normálnemu životu a začal vraždiť na objednávku. Jedného dňa sa však rozhodne skončiť s tým a stať sa hercom. Spustí tým lavínu rozhodnutí, katastrof a životných nešťastí u mnohých ľudí. Seriál oplýva celou plejádou originálnych a vtipných postáv a nezabudne ťa prekvapiť veľkým dejovým zvratom v každej sérií.

Zdroj: HBO Max

Succession sa odohráva vo svete mediálnych konglomerátov, na ktorých vrchole je podnikateľ Logan Roy. Logan je zo starej školy. Je to starší Američan s kontaktmi na najvyšších miestach v USA a s jemne rasistickými názormi. Už v prvej epizóde diváci sledujú, ako takmer umrie a on sa musí rozhodnúť, kto sa chopí jeho firmy a odkazu.

Logan má štyri deti, z ktorých každé je unikátne, avšak nie v dobrom slova zmysle. Traja synovia Kendall, Connor a Roman a dcéra Siobhan majú veľké množstvo negatívnych čŕt a popravde, ani jeden z nich nie je pripravený viesť otcov podnik. V seriáli sa častokrát obrátia jeden proti druhému.

Seriál sa zameriava na zobrazenie dramatického príbehu okoreneného o vtipné dialógy a prekvapivé udalosti. Tvorcovia nestrácajú čas s príliš veľkým množstvom romantiky a namiesto toho dávajú priestor hercom excelovať s ich emotívnym a dramatickým prejavom.

Succession a Barry môžeš sledovať na HBO Max.