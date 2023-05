RECENZIA: 4. séria Barry: geniálny mix akcie, hororu, komédie a drámy

Barry sa skončil a my k tomu máme povedať jediné: „Oh, wow.“

„Oh, wow.“ Diváci, ktorí už videli poslednú časť seriálového Barryho, budú presne vedieť, o čom hovoríme. Jeden z najlepších dramatických seriálov posledných rokov sa skončil veľmi šokujúcim finále. Nebolo to však niečo, čo by narušilo tematiku seriálu.

Neschopnosť väčšiny hlavných a vedľajších postáv preukázať úprimnosť voči ostatným a v prvom rade k sebe samým spôsobila ako osobné, tak veľké tragédie, ktoré zasiahli celý národ. Koniec Barryho je ironický, vtipný, ale zároveň deprimujúci, nepríjemný na degustáciu a popritom taký vhodný pre celkové vyznenie seriálu a jeho atmosféru.

Jeho tvorcovia na čele s Billom Haderom, ktorý hrá zároveň hlavnú rolu a zrežíroval celú štvrtú sériu, sa geniálne odrazili od všetkých drobností a postupného, trpezlivého charakterového vývoja všetkých hlavných postáv. Na začiatku série diváci sledovali Barryho a Fuchesa vo väzení, no Barry sa odtiaľ rýchlo dostal a spoločne so Sally utiekli a začali nový život.

Šokujúce na tom bolo to, že sa to skutočne stalo a nešlo len o nejakú Barryho zvrátenú víziu o vysnívanom živote. Tvorcovia tieto scény spočiatku z vizuálneho hľadiska koncipovali ako jeho sny či ilúzie, no v skutočnosti išlo o podarený skok v čase do budúcnosti. Vďaka nemu sme videli, čo sa stalo s jednotlivými postavami a kam to až dotiahli.

Najzaujímavejšou z postáv bola prekvapivo Sally. Jej dejová línia je zo všetkých asi najkomplexnejšia. Po tom, čo zlyhala ako herečka, si odmietala priznať, že nikdy nedosiahne všetky svoje ciele. Namiesto toho, aby čelila svojmu zlyhaniu, svojim chybným rozhodnutiam a hriechom, sa rozhodla utiecť s Barrym naproti neistej budúcnosti, v ktorej však mohla existovať ako obeť.

Tvorcom sa efektne podarilo zapracovať do deja jej psychické problémy a posttraumatickú stresovú poruchu, pre ktorú trpela rôznymi halucináciami. Začala prejavovať násilné správanie a vzdala to aj v úlohe matky.

Tvorcovia sa rozhodli nevodiť divákov za ruku a zobrazili jej psychické problémy tak, ako ich vníma ona sama. Mohlo to pôsobiť zmätočne, ale ak divák pochopil, čo sa deje v jej hlave, pochopil aj naoko hororové a znepokojivé scény odohrávajúce sa v jej prítomnosti.

Režisér a tvorca seriálu Bill Hader tu dokonca zapracoval prvky hororovej atmosféry, ktoré dokonale prepojil s dramatickými výpoveďami o psychickom stave postáv. Bill Hader chce, mimochodom, nakrútiť aj hororový film a po tom, čo predvádzal v tejto sérii ako režisér, sa toho už nevieme dočkať.

Voči vývoju deja a samotnému finále možno budú mať viacerí diváci výhrady, no seriálu sa nedá uprieť to, že až do poslednej chvíle pracoval s postavami na hlbokej psychologickej úrovni. Zamrzí preto správanie postavy Jima Mossa, ktorý nikdy neprestal vyšetrovať smrť svojej dcéry (detektívka, do ktorej sa Gene zaľúbil a ktorú Barry zabil).

V istom bode príbehu urobí vážnu chybu, ktorá sa na jeho postavu absolútne nehodí a stane sa to len preto, aby sa mohla pohnúť ďalej istá dejová línia s Barrym. Je to však len drobné zlyhanie na inak fantastickom štýle rozprávania.

Príbeh aj v poslednej sérii úspešne zmixoval viaceré žánre. Barry je čierna komédia, ktorá do tohto žánru spadá nielen zo širšej perspektívy, ale aj z pohľadu toho, ako sa žánrovo dokáže transformovať v priebehu niekoľkých sekúnd a scén. Je neuveriteľné, ako tvorcovia dokážu prechádzať z komediálneho do psychologického, až hororového žánru.

V jednej chvíli sa smeješ nad absurdnosťou diania na obrazovke a v ďalšej sleduješ smrť jednej z hlavných postáv či tragickú udalosť okorenenú vtipne nasnímanou scénou či unikátnymi grimasami jednej z postáv. Barry je unikátnym seriálom, ktorý s ľahkosťou rozpráva príbeh o vine, narcizme, egoizme, neschopnosti kajať sa za svoje hriechy a čeliť pravde, ako i svojmu odrazu v zrkadle.

Štvrtá séria nie je z hľadiska rozprávania príbehu taká celistvá ako tá tretia, no stále je vynikajúca a oplýva experimentálnym, ale originálnym a podareným finále. Aj preto je hodnotenie deväť bodov z desiatich adekvátne.

Pre väčšinu divákov kvalitných seriálov bolo veľmi silné sledovať finálové epizódy dvoch úžasných seriálov od HBO (Succession a Barry) v rovnaký deň. Nad Barrym pritom budeme z hľadiska príbehu a finále rozmýšľať dlhšie ako nad Succession. Ak máš rád skvelo nakrútené seriály s prekvapivým dejom, ktorého tvorcovia ťa dokážu rozosmiať a opierajú sa pritom o skvelé herecké výkony, Barry ťa opantá.