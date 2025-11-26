Ušetri viac ako 200 €. Obľúbený dámsky epilátor a nový pánsky strojček Braun teraz kúpiš v TOP zľave

Nepremeškaj šancu zakúpiť si top strojčeky za výhodnú cenu.
Nemecká značka Braun uviedla na trh najmodernejší model pánskeho holiaceho strojčeka – BRAUN Series 9 Pro+. V atraktívnej cene je počas Black Friday dostupný aj revolučný IPL epilátor, ktorý ocení každá žena.
V čom spočíva tajomstvo dokonalého oholenia? Strojček BRAUN Series 9 Pro+ zaisťuje dokonale hladké oholenie až na 0,00 mm. Ochranná technológia SkinGuard zároveň minimalizuje riziko podráždenia pokožky. Nápomocná je aj technológia ProLift, ktorá efektívne zdvíha a strihá aj ležiace fúzy a zabezpečuje ich jednoduché a rýchle oholenie.
O bezproblémovú prevádzku strojčeka Braun Series 9 Pro+ sa stará výkonná lítium-iónová batéria s výdržou až 60 minút a rýchlonabíjaním – iba 5 minút postačí na jedno kompletné oholenie. Súčasťou balenia je inteligentná čistiaca a nabíjacia stanica SmartCare Center 6 v 1, ktorá strojček čistí, suší, nabíja a chráni čepele, takže tvoj strojček bude vždy ako nový.
Strojček je navyše 100 % vodoodolný, takže ho môžeš používať nasucho, s penou, gélom aj v sprche. Praktický LED indikátor informuje o stave nabitia aj o jeho prevádzke.
Revolučná epilácia s inteligentným IPL epilátorom
Dokonale hladká pokožka? IPL systém Braun Skin i-expert ponúka najrýchlejší spôsob, ako pohodlne doma odstrániť dlhotrvajúce chĺpky kdekoľvek na tele. Mobilná aplikácia ti poradí, akú hlavicu zvoliť pre oblasť, ktorú chceš epilovať.
Vďaka umelej inteligencii môžeš tiež priamo v mobilnom telefóne sledovať priebeh epilácie IPL a tiež dostávať spätnú väzbu v reálnom čase, čo ti umožní mať epiláciu plne pod kontrolou a dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Technológia IPL pracuje s technológiou intenzívneho pulzného svetla, ktorá premieňa svetelnú energiu na tepelnú.
Okrem toho epilátor Braun Skin i-expert IPL s funkciou Skin Check dokáže rozpoznať tón tvojej pleti a prispôsobiť mu výkon záblesku. S epilátorom Braun Skin i-expert môžeš bezbolestne epilovať takmer všetky oblasti na tele, doslova od hornej pery až po päty, dokonca aj intímne oblasti. Mobilná aplikácia ti pomôže vybrať ideálny nástavec pre každú konkrétnu oblasť.