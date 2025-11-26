Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. novembra 2025 o 7:00
Čas čítania 7:20

Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)

Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

V reportáži ti vysvetlím, čo všetko sa deje za dverami klubu, ktorý ponúka ping pong shows. Pravdou však je, že tento nelegálny erotický biznis v zákulisí skrýva len utrpenie a hanbu žien, ktoré tam vystupujú.

Ping Pong show patrí medzi najznámejšie, ale aj najkontroverznejšie atrakcie v Thajsku. Ide o erotické predstavenie, ktoré turistom často odporúčajú ako „povinná zastávka“ počas návštevy krajiny.

Thajsko teda okrem dychberúcej prírody ponúka odvážnejším návštevníkom krajiny aj bohatý a často nelegálny sexturizmus. Na uliciach Bangkoku, Pattaye, či Patongu vás do klubov lákajú promotéri s letákmi a nadšením vás volajú do tajných klubov, akoby išlo o bežnú súčasť večerného programu. To, čo sa odohráva za zatvorenými dverami, má od nevinného predstavenia pre rodiny s deťmi ďaleko.

ping pong show
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Ping Pong show je verejným thajským tajomstvom. Vstup do klubu je pod podmienkou prísnej bezpečnostnej kontroly a v priestore je zákaz fotenia či natáčania. Na stenách visia upozornenia o vysokých pokutách a medzi návštevníkmi neustále krúžia SBS-kári a sekuriťáci, ktorí sledujú každý pohyb.

Odporúčané
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie 26. novembra 2025 o 9:00

Ak majú podozrenie, že máš v ruke telefón, okamžite ťa upozornia, alebo rovno bez milosti vyvedú. Mne sa podarilo urobiť aspoň niekoľko fotiek, no poriadne som sa pri tom od nervov spotila. 

Sexuálny turizmus v Thajsku zneužíva extrémnu chudobu miestnych. Zahraniční turisti vyhľadávajúci sexuálnych partnerov tu majú neporovnateľne väčšiu moc než miestne ženy. Podľa odborníkov tvoria väčšinu sexuálnych pracovníčok ženy a dievčatá z chudobných vidieckych oblastí, ktoré prišli o prácu v továrňach alebo nemali inú a nedokážu uživiť iným spôsobom.

K biznisu sa dostávajú najmä v čase hospodárskych kríz, keď krachujú fabriky a narastá nezamestnanosť. 

ping pong show ping pong show ping pong show ping pong show
Zobraziť galériu
(12)

Ping-pong shows sú jedna z najtvrdších foriem sexuálnej zábavy v Thajsku. Ženy, ktoré tam vystupujú, údajne často nemajú možnosť odísť, sú zadlžené, splácajú pasákom a boja sa polície. Ľudskoprávne organizácie hovoria, že ide o formu vykorisťovania, ktorá sa blíži k obchodovaniu s ľuďmi. Napriek tomu štát tento biznis roky skôr toleruje, aj preto, že sexuálny priemysel prináša krajine veľa peňazí v šedej zóne ekonomiky.

Mnohé z týchto žien sú slobodné matky alebo migrantky z veľmi chudobných oblastí Thajska či susedných krajín, ako je Laos, Barma alebo Kambodža. 

Sledovala som celú show od nástupu vystupujúcich žien až po ich bizarné čísla. Okrem toho, že ti poviem, čo som videla ti prinesiem aj názory miestnych. S nimi som sa pýtala na to, ako sa dievčatá do takýchto klubov dostávajú, a či naozaj vystupujú dobrovoľne, alebo ide o formu skrytého vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi. Podarilo sa mi rozprávať aj s bývalou účastníčkou ping-pong show, ktorá mi vysvetlila, ako sa jej podarilo z tejto brandže odísť.

Ak chceš podporiť vznik ďalších podobných reportáží, pridaj sa k predplatiteľom Refresher+.

 Cieľom textu je informovať o realite, nie propagovať tieto služby. Redakcia zároveň nikoho nenavádza, aby sa ping-pong show alebo podobných vystúpení zúčastňoval.

Bangla walking road 

Patong je najrušnejšia turistická časť obľúbeného ostrova Phuket, známa širokou piesočnatou plážou a nekonečnými radmi barov, klubov a reštaurácií. Centrum života sa sústreďuje najmä na Bangla walking Road, kde sa po západe slnka z ulice stáva hlučná zóna nočnej zábavy plná strip klubov, pracovníčok v sexbiznise a ladyboyov, ktorí ťa lákajú na rôzne sexuálne aktivity, či je to masáž, ping-pong show, striptíz, alebo rovno sex.

Odporúčané
Výskumníci zistili, že „dobrí chlapci“ sú častejšie nezadaní. Ženy väčšinou preferujú „bad boys“ kvôli týmto črtám Výskumníci zistili, že „dobrí chlapci“ sú častejšie nezadaní. Ženy väčšinou preferujú „bad boys“ kvôli týmto črtám 7. novembra 2025 o 10:00

Povedala by som, že Red Light Street v Amsterdame je len slabý odvar oproti tomu, čo všetko sa nachádza na tejto rušnej thajskej ulici. Pred tým, ako na túto ulicu vstúpiš, prejdeš sa po úplne normálnych častiach mesta, kde sa nachádza množstvo masážnych salónov a obchodov.

ping pong show
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Pomedzi bary je roztrúsené množstvo kliník, ktoré ponúkajú testy na HIV, syfilis či kvapavku. Dokážu vraj pomôcť aj v prípade, že praskne kondóm, no zaočkujú aj proti rôznym chorobám a predávajú tabletky na erekciu. 

ping pong show
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Zaujali ma aj nápisy na dverách masážnych salónov, kde boli veľkými písmenami vyvesené upozornenia typu „NO SEX, NO BLOWJOB, NO HAPPY END“. Vstup na Bangla Road bol ešte veľkolepejší, ako na newyorské Time Square. Prudké svetlá, hlasná hudba a množstvo ľudí. Prvý, kto nás na ulici privítal bol pán thajskej národnosti, ktorý mal v ruke tabuľku s veľkými písmenami PING-PONG SHOW – SEX SHOW. 

ping pong show
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

S nadšením menoval všetko, čo v klube uvidím. „Big boobs! Live ping-pong show! Thay girls! Lesbian show! You can see live sex show with big dick! Come with me my friend!" 

Rozhodli sme sa ísť za ním. Zaviedol nás do stredu ulice k nenápadnej budove, ktorú by bežný turista bez sprievodcu pravdepodobne prehliadol. Vošli sme do úzkej, dlhej chodby, z druhého konca dunela hlasná hudba.

Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v prístrešku na okraji Bratislavy a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž) Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v prístrešku na okraji Bratislavy a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž) 9. novembra 2025 o 9:30
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla 12. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny) „Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny) 15. októbra 2025 o 7:00

Pred vstupom stáli traja SBS-kári, ktorí vyberali relatívne vysoké vstupné. Stálo 1800 bahtov, teda približne 48 eur. Predchádzajúci večer sme boli na kabarete, kde VIP lístok stál necelých 14 eur.

ping pong show
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Muž, ktorý nás do podniku doviedol nám nakoniec ponúkol o polovicu nižšiu sumu, no aj tak sme odmietli. Kráčal za nami ešte niekoľko minút a neustále sa nám snažil predať vstup, zatiaľ čo do klubu prichádzali rôzni ľudia. Návštevníci boli rôzni. Ping-pong show zaujala aj dôchodcovia, rôzne páry aj zmiešané partie kamarátov.

Keep this place secret

S kolegom sme sa dohodli, že si predstavenie pozrieme nasledujúci večer. Chceli sme prísť pripravení. Na druhý deň platila stále zľavnená cena 900 bahtov. Pred pracovníkom security sme si museli vypnúť telefóny a schovať ich hlboko do vrecka či kabelky. Bolo zjavné, že fotenie je neprípustné. Na stenách viseli veľké plagáty s preškrtnutým mobilom a nápisom „Keep this place secret“.

Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie 2. novembra 2025 o 17:30

Na prvý pohľad išlo o bežný klub. Uprostred bolo oválne pódium obkolesené divákmi. Rozdiel bol v tom, čo sa dialo na pódiu. Stál tam nahý muž s vedrami plnými vody priviazanými o penis. Robil s nimi drepy. Penis mal tak prekrvený, že mal modrofialovú farbu. Neskôr s ním začal búchať o bubon. Bolo nám jasné, že to bude zvláštny večer.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aký sme mali pocit z celej show.
  • Čo všetko sme videli. 
  • Ako na nás pôsobili performerky. 
  • Čo mi povedala bývalá tanečnica.
  • Aký názor majú názor na túto formu zábavy Thajčania.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193481 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SEX/LIFE SEXBIZNIS SEXUALITA THAJSKO ZAHRANIČIE
Odporúčame
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
včera o 07:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
pred 4 dňami
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
pred 2 dňami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred hodinou
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Storky
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Lifestyle news
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri pred 48 minútami
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň pred hodinou
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii včera o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev včera o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok včera o 12:06
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky včera o 11:39
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii včera o 10:52
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách včera o 10:04
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Počasie Správy počasie Polícia SR
Viac
Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska
pred 26 minútami
Na Slovensku platia viaceré výstrahy. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene (+ mapy)
pred hodinou
V Kozárovciach pri Leviciach zhorel rodinný dom. Počas nočného požiaru zahynuli žena a tri deti
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 19 minútami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred hodinou
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
včera o 11:39
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
včera o 16:30
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri
Filmy
pred 43 minútami
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri
pred 43 minútami
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
pred 2 dňami
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
Viac z Osobnosti Všetko
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Zahraničné
včera o 10:04
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok
včera o 12:06
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
20. 11. 2025 9:32
Viac z Refresher Všetko
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
Reportáže
včera o 07:00
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
včera o 07:00
Rasťo z Ruže o zápase v FNC: Neprekvapilo by ma, keby som Flexkinga ukončil v prvom kole (Rozhovor)
pred 4 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Zaujímavosti
pred 18 minútami
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
pred 18 minútami
Rozpoznávať obsah vytvorený AI je čoraz ťažšie a ťažšie.
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred hodinou
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
včera o 18:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
pred 3 hodinami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
včera o 10:00
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
včera o 10:04
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 2 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 2 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 3 dňami
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia