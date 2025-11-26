- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
V reportáži ti vysvetlím, čo všetko sa deje za dverami klubu, ktorý ponúka ping pong shows. Pravdou však je, že tento nelegálny erotický biznis v zákulisí skrýva len utrpenie a hanbu žien, ktoré tam vystupujú.
Ping Pong show patrí medzi najznámejšie, ale aj najkontroverznejšie atrakcie v Thajsku. Ide o erotické predstavenie, ktoré turistom často odporúčajú ako „povinná zastávka“ počas návštevy krajiny.
Thajsko teda okrem dychberúcej prírody ponúka odvážnejším návštevníkom krajiny aj bohatý a často nelegálny sexturizmus. Na uliciach Bangkoku, Pattaye, či Patongu vás do klubov lákajú promotéri s letákmi a nadšením vás volajú do tajných klubov, akoby išlo o bežnú súčasť večerného programu. To, čo sa odohráva za zatvorenými dverami, má od nevinného predstavenia pre rodiny s deťmi ďaleko.
Ping Pong show je verejným thajským tajomstvom. Vstup do klubu je pod podmienkou prísnej bezpečnostnej kontroly a v priestore je zákaz fotenia či natáčania. Na stenách visia upozornenia o vysokých pokutách a medzi návštevníkmi neustále krúžia SBS-kári a sekuriťáci, ktorí sledujú každý pohyb.
Ak majú podozrenie, že máš v ruke telefón, okamžite ťa upozornia, alebo rovno bez milosti vyvedú. Mne sa podarilo urobiť aspoň niekoľko fotiek, no poriadne som sa pri tom od nervov spotila.
Sexuálny turizmus v Thajsku zneužíva extrémnu chudobu miestnych. Zahraniční turisti vyhľadávajúci sexuálnych partnerov tu majú neporovnateľne väčšiu moc než miestne ženy. Podľa odborníkov tvoria väčšinu sexuálnych pracovníčok ženy a dievčatá z chudobných vidieckych oblastí, ktoré prišli o prácu v továrňach alebo nemali inú a nedokážu uživiť iným spôsobom.
K biznisu sa dostávajú najmä v čase hospodárskych kríz, keď krachujú fabriky a narastá nezamestnanosť.
Ping-pong shows sú jedna z najtvrdších foriem sexuálnej zábavy v Thajsku. Ženy, ktoré tam vystupujú, údajne často nemajú možnosť odísť, sú zadlžené, splácajú pasákom a boja sa polície. Ľudskoprávne organizácie hovoria, že ide o formu vykorisťovania, ktorá sa blíži k obchodovaniu s ľuďmi. Napriek tomu štát tento biznis roky skôr toleruje, aj preto, že sexuálny priemysel prináša krajine veľa peňazí v šedej zóne ekonomiky.
Mnohé z týchto žien sú slobodné matky alebo migrantky z veľmi chudobných oblastí Thajska či susedných krajín, ako je Laos, Barma alebo Kambodža.
Sledovala som celú show od nástupu vystupujúcich žien až po ich bizarné čísla. Okrem toho, že ti poviem, čo som videla ti prinesiem aj názory miestnych. S nimi som sa pýtala na to, ako sa dievčatá do takýchto klubov dostávajú, a či naozaj vystupujú dobrovoľne, alebo ide o formu skrytého vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi. Podarilo sa mi rozprávať aj s bývalou účastníčkou ping-pong show, ktorá mi vysvetlila, ako sa jej podarilo z tejto brandže odísť.
Ak chceš podporiť vznik ďalších podobných reportáží, pridaj sa k predplatiteľom Refresher+.
Bangla walking road
Patong je najrušnejšia turistická časť obľúbeného ostrova Phuket, známa širokou piesočnatou plážou a nekonečnými radmi barov, klubov a reštaurácií. Centrum života sa sústreďuje najmä na Bangla walking Road, kde sa po západe slnka z ulice stáva hlučná zóna nočnej zábavy plná strip klubov, pracovníčok v sexbiznise a ladyboyov, ktorí ťa lákajú na rôzne sexuálne aktivity, či je to masáž, ping-pong show, striptíz, alebo rovno sex.
Povedala by som, že Red Light Street v Amsterdame je len slabý odvar oproti tomu, čo všetko sa nachádza na tejto rušnej thajskej ulici. Pred tým, ako na túto ulicu vstúpiš, prejdeš sa po úplne normálnych častiach mesta, kde sa nachádza množstvo masážnych salónov a obchodov.
Pomedzi bary je roztrúsené množstvo kliník, ktoré ponúkajú testy na HIV, syfilis či kvapavku. Dokážu vraj pomôcť aj v prípade, že praskne kondóm, no zaočkujú aj proti rôznym chorobám a predávajú tabletky na erekciu.
Zaujali ma aj nápisy na dverách masážnych salónov, kde boli veľkými písmenami vyvesené upozornenia typu „NO SEX, NO BLOWJOB, NO HAPPY END“. Vstup na Bangla Road bol ešte veľkolepejší, ako na newyorské Time Square. Prudké svetlá, hlasná hudba a množstvo ľudí. Prvý, kto nás na ulici privítal bol pán thajskej národnosti, ktorý mal v ruke tabuľku s veľkými písmenami PING-PONG SHOW – SEX SHOW.
S nadšením menoval všetko, čo v klube uvidím. „Big boobs! Live ping-pong show! Thay girls! Lesbian show! You can see live sex show with big dick! Come with me my friend!"
Rozhodli sme sa ísť za ním. Zaviedol nás do stredu ulice k nenápadnej budove, ktorú by bežný turista bez sprievodcu pravdepodobne prehliadol. Vošli sme do úzkej, dlhej chodby, z druhého konca dunela hlasná hudba.
Pred vstupom stáli traja SBS-kári, ktorí vyberali relatívne vysoké vstupné. Stálo 1800 bahtov, teda približne 48 eur. Predchádzajúci večer sme boli na kabarete, kde VIP lístok stál necelých 14 eur.
Muž, ktorý nás do podniku doviedol nám nakoniec ponúkol o polovicu nižšiu sumu, no aj tak sme odmietli. Kráčal za nami ešte niekoľko minút a neustále sa nám snažil predať vstup, zatiaľ čo do klubu prichádzali rôzni ľudia. Návštevníci boli rôzni. Ping-pong show zaujala aj dôchodcovia, rôzne páry aj zmiešané partie kamarátov.
Keep this place secret
S kolegom sme sa dohodli, že si predstavenie pozrieme nasledujúci večer. Chceli sme prísť pripravení. Na druhý deň platila stále zľavnená cena 900 bahtov. Pred pracovníkom security sme si museli vypnúť telefóny a schovať ich hlboko do vrecka či kabelky. Bolo zjavné, že fotenie je neprípustné. Na stenách viseli veľké plagáty s preškrtnutým mobilom a nápisom „Keep this place secret“.
Na prvý pohľad išlo o bežný klub. Uprostred bolo oválne pódium obkolesené divákmi. Rozdiel bol v tom, čo sa dialo na pódiu. Stál tam nahý muž s vedrami plnými vody priviazanými o penis. Robil s nimi drepy. Penis mal tak prekrvený, že mal modrofialovú farbu. Neskôr s ním začal búchať o bubon. Bolo nám jasné, že to bude zvláštny večer.
