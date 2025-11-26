Svetom Yellowstone už čoskoro otrasie nový spin-off. Pozri si trailer k Marshals: A Yellowstone Story.
V pripravovanom seriáli Marshals: A Yellowstone Story sledujeme Kayceyho Duttona, ktorý sa rozhodne opustiť ranč Yellowstone a vstúpiť do služieb amerických maršalov. V novej práci môže naplno využiť svoje skúsenosti kovboja aj bývalého príslušníka Navy SEAL, ktoré mu pomáhajú nastoliť poriadok v divokej Montane.
Kto si v seriáli zahrá
Na obrazovky sa vracia Luke Grimes v roli Kayceyho Duttona. Po jeho boku sa objavia Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) a Miles Kittle (Tatanka Means).
Rodina ako ústredný motív
Aj keď Kayce vstupuje do federálnej služby, putá k rodine nepoľavujú. Stále sa musí starať o svojho syna Tatea (Brecken Merrill) a udržiavať vzťahy so svojimi dlhoročnými spojencami z rezervácie Broken Rock. Práve napätie medzi povinnosťami doma a nebezpečenstvom v teréne má byť jednou z hlavných tém seriálu.
Výroba a dostupnosť
Projekt vzniká pod hlavičkou Paramount Television Studios a 101 Studios, distribúciu zabezpečuje Paramount Global Content Distribution. Dostupný bude priamo v aplikácii SkyShowtime.