dnes 26. novembra 2025 o 16:24
Čas čítania 0:38
Anna Sochorová

VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv

Svetom Yellowstone už čoskoro otrasie nový spin-off. Pozri si trailer k Marshals: A Yellowstone Story.

V pripravovanom seriáli Marshals: A Yellowstone Story sledujeme Kayceyho Duttona, ktorý sa rozhodne opustiť ranč Yellowstone a vstúpiť do služieb amerických maršalov. V novej práci môže naplno využiť svoje skúsenosti kovboja aj bývalého príslušníka Navy SEAL, ktoré mu pomáhajú nastoliť poriadok v divokej Montane.

Luke Grimes v Yellowstone Yellowstone Yellowstone Yellowstone
Kto si v seriáli zahrá

Na obrazovky sa vracia Luke Grimes v roli Kayceyho Duttona. Po jeho boku sa objavia Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) a Miles Kittle (Tatanka Means).

Rodina ako ústredný motív

Aj keď Kayce vstupuje do federálnej služby, putá k rodine nepoľavujú. Stále sa musí starať o svojho syna Tatea (Brecken Merrill) a udržiavať vzťahy so svojimi dlhoročnými spojencami z rezervácie Broken Rock. Práve napätie medzi povinnosťami doma a nebezpečenstvom v teréne má byť jednou z hlavných tém seriálu.

Výroba a dostupnosť

Projekt vzniká pod hlavičkou Paramount Television Studios a 101 Studios, distribúciu zabezpečuje Paramount Global Content Distribution. Dostupný bude priamo v aplikácii SkyShowtime.

