Eva Green, herečka, ktorá si zahrala vo filmoch ako Casino Royale či Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, sa pridala k zoskupeniu seriálu Wednesday.
Postava Ophelie bola naznačená na konci druhej série, keď diváci videli zadnú časť jej hlavy. Obsadenie Evy Green potvrdzuje, že postava Rosalyn Rottwood, ktorú stvárňuje Lady Gaga, nie je Opheliou, informuje Variety.
Ophelia Frump je sestrou Morticie Addams, ktorú hrá Catherine Zeta-Jones. Bola umiestnená v zariadení Willow Hill ich matkou Hester Frump (Joanna Lumley), odkiaľ však unikla.
Na konci druhej série Wednesday (Jenna Ortega) prečíta denník Ophelie, ktorý jej odovzdala Morticia, a uvidí víziu ženy s dlhými blond vlasmi a kvetinovým vencom. Vízia však naberie temný tón, keď sa ukáže, že Ophelia je uväznená v Hesterinej vile, oblečená v červených šatách a píše na stenu krvou: „Wednesday musí zomrieť.“
„Som nadšená, že sa môžem pridať do temného a pokrúteného sveta Wednesday ako teta Ophelia,“ uviedla Green. „Tento seriál je lahodne temný a zároveň vtipný, a nemôžem sa dočkať, až prinesiem do rodiny Addamsovcov svoj vlastný šialený príspevok.“
Wednesday, seriál, ktorý vychádza z postáv Charlesa Addamsa, obsadil aj Emmu Myers, Huntera Doohana, Joy Sunday, Moosu Mostafa, Georgieho Farmera, Isaaca Ordoneza, Billie Piper, Luyandu Unati Lewis-Nyawo, Victora Dorobantu, Evie Templeton, Luisa Guzmána, Freda Armisena a v neposlednom rade Lady Gagu.