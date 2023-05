RECENZIA: 4. séria Succession

Dnes je už nepochybné, že sa Succession zapíše do dejín ako jeden z najlepších seriálov histórie. Ako tomu pomohla 4. séria?

Táto veta v podaní Briana Coxa v role Logana Roya utkvela v hlavách divákov až do konca celej štvrtej série Succession. Tvorcovia o ňu môžu oprieť akýkoľvek argument, ktorý by diváci chceli podať v snahe legitimizovať právo jedného z trojice Loganových detí (sorry, Connor) na získanie jeho moci v mediálnom korporáte Waystar Royco.

Teda, niežeby sa reálne našiel niekto, kto si skutočne myslí, že Shiv, Roman alebo Kendall sú vhodní adepti na post CEO tejto firmy. Boli by v tom hrozní, rovnako ako asi všetci potenciálni nástupcovia Logana Roya a rovnako ako človek, ktorý sa tam vo finále dostal. Nie je to hlavná myšlienka seriálu a v konečnom dôsledku na tom už po finále ani tak nezáleží. Dôležité je, čo všetko pre to jednotliví hráči na šachovnici Logana Roya urobili.

Zdroj: HBO Max

Nič také ako Succession tu už dlho nebude

Succession po štyroch perfektných sériách skončilo a po tom, čo minulý rok skončil aj seriál Better Call Saul, nie je na pôde televíznej tvorby nič, čo by sa im vyrovnalo. Brilantná dráma Jesseho Armstronga, ktorý seriál vytvoril, nás v štvrtej sérii rozmaznávala svojou dokonalou formou.

Takmer každá jedna časť si zaslúži hodnotenie 10/10 a aj tie, ktoré neboli až také úžasné, svojou kvalitou hravo prekonajú drvivú väčšinu obsahu, ktorým sa preklikávaš na streamingových platformách.

Za kvalitou seriálu stojí v prvom rade talentovaný tím scenáristov, ktorí na čele s Jessem Armstrongom dokázal rozvrátiť očakávania divákov a nemeniť pritom DNA seriálu. Smrť Logana Roya visela vo hviezdach od úplne prvej epizódy seriálu, no aj tak bolo prekvapujúce, v akej fáze príbehu a štvrtej série k nej došlo.

Zdroj: HBO Max

Nehovoriac o tom, akým originálnym spôsobom poňali tvorcovia jej odhalenie a to, aký mala zásah na jeho deti. Sčasti tak odzrkadlili dnešnú dobu a spôsob, akým filtrujeme informácie, ako sa k nim dostávame a ako nám technológie razantne menia životy.

Bravúrni herci tu podali svoje životné výkony

Succession je seriál, ktorý si svoje postavene vydobyl aj vďaka fantastickému Brianovi Coxovi v role Logana Roya. Jeho absencia v drvivej väčšine série je citeľná, no seriálu nijako neuškodila. Jeho nasledovníci (ako z hľadiska herectva, tak deja) dokázali divákov udržať v napätí a s rozčarovanými výrazmi na tvárach vo viacerých epizódach.

Práve smrť Logana dovolila tvorcom zamerať sa na jeho deti a ďalšie postavy v štýle, ktorý by za prítomnosti Logana nebol možný. Príkladom je vzťah Shiv a Toma. Po troch sériách, na konci ktorých nás už unavovalo nekonečné hašterenie manželov, túto dejovú líniu konečne posunuli vpred. Po Tomovej zrade z konca tretej série sa ich vzťah definitívne vybral smerom k istej záhube, čo im okrem iného umožnilo byť k sebe maximálne úprimní.

Zdroj: HBO Max

Výsledkom sú jedny z najintenzívnejších dialógov v rámci romantických vzťahov, aké sme kedy videli a úžasné charakterové momenty, ako keď sa Tom konečne prizná, že hoci Shiv miluje, peniaze a moc miluje ešte viac a nevzdá sa ich za žiadnych okolností. Tieto scény (na čele s hádkou v ôsmej epizóde) by však za veľa nestáli, nebyť neuveriteľných hereckých výkonov Sarah Snook a Matthewa Macfadyena.

Celý herecký ansámbel bol opäť úžasný a herci nepochybne pozbierajú množstvo ocenení Emmy, ale spoločné scény týchto dvoch boli proste na inej úrovni. Dokázali vytvoriť vražedne dusnú atmosféru a ich herecký prejav bol dokonalý vo všetkých smeroch, ako napríklad pri mimike a emóciách, ktoré sa im dali vyčítať z očí.

Talent za kamerami odviedol dokonalú prácu

Senzačný pocit z týchto scén sme mali aj vďaka skvelej práci so strihom a kamerou. Tvorcovia Succession stojaci priamo za kamerami sú hviezdy vo svojom obore a ich rozhodnutia v tom, ako viesť kameru, dialóg a zaznamenať energiu medzi hercami si zaslúžia samostatné ovácie. Nie je to však nič nové. Succession je jeden z tých seriálov, ktorých produkčné hodnoty nemajú slabinu od začiatku do konca.

Zdroj: HBO Max

Štvrtej sérii, rovnako ako tej tretej, veľmi niet čo vyčítať. Nekonali sa tu žiadne scenáristické prešľapy. Tvorcovia sa nespoliehali na lacné dejové prekvapenia a neprestali byť verní charakterom postáv, len aby mohli príbeh obrátiť iným smerom.

Nevynašli nové dejové línie na poslednú chvíľu a nepridali žiadnu „seriálovú vatu“. Dej štvrtej série bol strhujúci a zaujímavý od začiatku do konca. Divákov však možno rozdelí finále, ktoré sa tvorcovia nepokúsili nakrútiť nasilu šokujúce len pre to, aby bolo pamätihodné.

Menej výrazné finále je verné identite premysleného seriálu

Pre niekoho to môže znamenať sklamanie z finálnej epizódy, ktorá nebola až taká výrazná ako tie predošlé. Iní však budú spokojní, že sa tvorcovia rozhodli uzatvoriť kruh spôsobom, ktorý sa hodí k celkovej atmosfére seriálu.

Zdroj: HBO Max

Nech už si o rozhodnutí Shiv na konci seriálu myslíš čokoľvek, bolo verné jej charakteru. Jej narcizmus, ktorým do absurdných výšin oplývajú všetci traja súrodenci, nakoniec nedovolil uspieť nikomu z nich. Bolo to nevyhnutné a vzhľadom na osobnosti postáv aj spravodlivé.

Je to logický koniec pre seriál, avšak oveľa menej emotívnejší, než v aký sme dúfali. Klamali by sme, ak by sme tvrdili, že sme si finále užili rovnako ako predošlé časti či epické finále tretej série.

Finále tej štvrtej nám však poskytlo pekne kontrastujúcu scénu s koncom predošlej série, keď sme videli súrodencov na dne. Vo finále štvrtej sérii im tvorcovia dopriali trochu radosti a odbremenili ich od toho všetkého, čo na nich Logan Roy zoslal už ako deti. Diváci videli, že bez všetkých tých problémov je medzi nimi skutočné súrodenecké puto, aj keď bolo jasné, že dlho nemôže vydržať. Na konci sa to tak zase raz vrátilo v kruhu k Loganovmu: „You are not... serious people.“

Zdroj: HBO Max

Succession mohol pokračovať aj za hranice štyroch sérií, no skončil sa celkom logicky a podarene. Posledná séria bola ako jazda na adrenalínovej húsenkovej dráhe s množstvom prekvapení a momentov, keď si mal chuť buď kričať nadšením, mlčať a nechať sa unášať mrazivou atmosférou alebo nahlas sa smiať, pretože scenáristi sa opäť blysli a dialógy v tomto seriáli nemajú žiadnu konkurenciu (obzvlášť tie medzi Gregom a Tomom).

Succession pôsobí ako oldschoolová HBO dráma so všetkým, čo k tomu patrí. Akoby sa niekto rozhodol, že je možné nakrútiť niečo ako Sopranos, nerobiť pri tom žiadne kompromisy a využiť pritom 100 % potenciálu seriálovej produkcie. 10/10.