Prečo sa svet zbláznil do quiet luxury? Štýl zo seriálu Succesion ukazuje, ako sa obliekajú skutoční boháči

Staronová estetika, ktorá dnes zažíva hype pre seriál Succession, sa riadi heslom, že menej je viac. V prípade quiet luxury však za to „menej“ zaplatíš hotový majland.

Quiet luxury – nenápadná estetika „tichého luxusu“, ktorá spája minimalizmus, nadčasovú klasiku, jednoduché línie, no predovšetkým drahé, naozaj veľmi drahé dizajnérske modely, z ktorých však nekričí značka. Skrátka low-key luxus. Kým pre niektorých je symbolom štýlu a bohatstva, kritici hovoria, že je to len ďalšie pomenovanie toho, ako vyzerať „bohato a nudne“. Nuž, sto ľudí, sto chutí.

Za hype okolo quiet luxury môže predovšetkým seriál Succession, v článku si však rozoberieme napríklad aj outfity Gwyneth Paltrow zo súdnej siene. Quiet luxury nie je žiadnou novinkou, je tu s nami už niekoľko dekád a v skutočnosti nejde len o módny trend, ale o celý životný štýl. Ak ho chceš žiť, priprav si majland.

Ak ťa zaujímajú módne trendy, pravidelne sleduj našu rubriku Móda. Refresher ti už priniesol informácie o štýloch old money aesthetic. Vďaka nám si zistila, prečo je celý tvoj Instagram béžový, pozdravujeme vanilla girls a tiež ako skombinovať „neskombinovateľné“ v štýle coastal cowgirl.

Quiet luxury nie je žiadnou novinkou, no v posledných týždňoch je okolo neho poriadny hype. Ďakovať môžeme seriálu Succession aj Gwyneth Paltrow. Prečítaj si, ako túto estetiku dosiahnuť a prečo nie je každému po chuti. Zdroj: Polo Ralph Lauren, Rado, Max Mara Fall-Winter 2021 Campaign

Čo v tej kabelke má? Balerínky do metra?

Ak seriál Succession doteraz dostatočne nezadefinoval pojem quiet luxury, prvá epizóda poslednej série trafila klinec po hlavičke. Všetko sa točí okolo kabelky tote od Burberry v hodnote 2 900 dolárov (približne 2 700 eur), ktorú na oslave narodenín Logana Roya predviedla postava Bridget.

Hoci dúfala, že touto výraznou a drahou „vecičkou“ zaujme bohatú rodinu Royovcov a možno do nej aj zapadne, postarala sa o pravý opak. Bridgetina nešťastná fashion voľba je v epizóde trefnou metaforou toho, ako sa „bežný smrteľník“ správa v smotánke miliardárov. Inak povedané, štýl si za peniaze nekúpiš. Takto „smiešne priestrannú kabelku“ v seriáli okomentovala jedna z postáv.

„Čo tam vôbec je? Balerínky do metra? Jej vedro na obed? Greg, je to príšerné. Je to gargantuovské. Môžeš si to vziať na kempovanie. Môžeš to posúvať po podlahe po tom, ako vykradneš banku.“

Premiéra štvrtej série Succession spôsobila ošiaľ. Virálnou sa stala scéna s Burberry kabelkou, ktorou chcela Bridget zaujať Royovcov. Tom Wambsgans tento drahý špás skritizoval slovami „smiešne priestranná kabelka“. Zdroj: Netflix/Succession



Bohatí ľudia nemusia svoje peniaze a postavenie dokazovať tričkami s logom Gucci a kabelkami s monogramom. Postavy Succession síce za svoje outfity zaplatili tisíce, no pre ich jednoduchý dizajn to nie je očividné. Oko bežného človeka to určite nespozoruje.



Len taký Kendall Roy nosí Maison Margiela svetre za takmer 1 000 eur a mikiny od Toma Forda za približne 1 200 eur. Teraz už určite chápeš, čo quiet luxury znamená: draho, no nenápadne.

Postavy v Succession sa väčšinou vyznačujú investičnými, no nenápadnými modelmi v šatníku. Nové Gregovo dievča Bridget v pilotnej epizóde štvrtej série poriadne prestrelilo, keď si medzi Royovcov vzalo priestrannú Burberry tašku. Zdroj: Netflix/Succession

„Quiet luxury“ ako kľúč k nevine?

Gwyneth Paltrow sa nedávno súdila s mužom, ktorý ju obvinil, že do neho na lyžovačke narazila, čím mu spôsobila ujmu. Okrem výrokov typu „stratila som preto deň lyžovačky“ v spore zarezonovali aj Gwynethine outfity. Herečka sa totiž obliekala ako z veľkej knihy o quiet luxury.

Určite si si všimla, že Gwyneth sa počas celého pojednávania správala úplne pokojne a sebavedomo. K výzoru ženy, ktorá chce svetu dokázať, že je nevinná, v neposlednom rade prispeli aj starostlivo premyslené outfity – a vyplatilo sa.

Gwyneth Paltrow so svojimi outfitmi na súde je „chodiaca“ estetika quiet luxury. Zdroj: Getty Images/Rick Bowmer-Pool, Youtube/Bonnie RzM



Hneď v prvý deň súdneho procesu „padol internet“ pre jednoduchý oversized rolák za takmer 550 eur, fanúšikovia totiž zúfalo potrebovali zistiť, odkiaľ ho herečka má (bol z jej vlastnej značky Goop). O nič menej cool neboli ani čižmy Céline za 1 200 dolárov, tmavý komplet Prada či sivý biznis kostým so zlatými šperkami od Foundrae Jewelry (len náhrdelník sa pohybuje okolo 23 000 eur).

Prvý deň súdneho sporu si Gwyneth Paltrow obliekla ležérny oversized rolák za takmer 600 eur. Na internete spôsobila hotový ošiaľ. Zdroj: goop, Youtube/Bonnie RzM

Estetiku quiet luxury zvolila v snahe pôsobiť ako obeť aj Amber Heard na súde proti Johnnymu Deppovi či známa podvodníčka Anna Delvey. Nevinu si podobným spôsobom dokazovala aj raperka Cardi B., ktorú v roku 2019 obvinili za násilnú hádku v striptízovom klube. Snaha hviezd však vyšla navnivoč. Kľúč k nevine v podobe quiet luxury zrejme nepasuje do každých dverí.

Gucci opasok nechaj doma

Skvelým príkladom štýlu quiet luxury je aj Steve Jobs, ktorý obľuboval ikonické a jednoduché čierne roláky, málokto však vie, že si ich kupoval práve od luxusnej značky Issey Miyake. Stelesnením tichého luxusu je v čase „off duty“ aj britská kráľovská rodina, no v neposlednom rade aj Sienna Miller v Anatomy of Scandal či Amal Clooney, ktorá miluje kostýmy od Stelly McCartney aj Dolce & Gabbana.

Šatník Sienny Miller v Anatomy of Scandal je samotným stelesnením quiet luxury. Zdroj: Netflix/Anatomy of Scandal



Quiet luxury môžeme definitívne chápať ako jemnejší druh minimalizmu, no zároveň aj ako úhľadnejšiu formu unisex štýlu normcore (vyznačuje sa basic tričkami, džínsami, kardigánmi či teniskami). Tlmené kúsky v outfite quiet luxury sú odkazom na nenáročnosť a nenápadnosť, no v neposlednom rade na špičkovú kvalitu. Svoj nový look si môžeš vyskladať už len skombinovaním ležérneho svetra s drahými hodinkami.

V prvom rade však zabudni na nápisy na tričkách, výrazné monogramy aj gýčové šperky. Nahradiť by sa mali nenápadnými farbami, jemnými líniami a kvalitnou kožou, v kurze je však aj vintage.

Synonymom quiet luxury sú nepochybne aj Kate Middleton a Amal Clooney. Zdroj: Youtube/RoyalFashionExpert, Youtube/The Glam, Youtube/Royal Factor, Youtube/Royal Insider News



Na etablovaných trhoch vrátane USA neustále rastie záujem o estetiku quiet luxury. Maximalizmus aj logá značiek sú stále v hre, no celkom inak a nenápadne. S touto zmenou vo svete prepychu nastáva aj odklon od zvučných dizajnérskych značiek ako Chanel či Dior. Skutočne bohatí zákazníci sa otáčajú k značkám, ktoré stavajú na koncepte „menej je viac“, no zároveň kladú dôraz na príťažlivé siluety či unikátne látky.

Do tvojej pozornosti dávame najmä The Row, ktorú v roku 2006 založili práve dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové a dodnes je považovaná za najúspešnejšiu módnu značku ich generácie.





The Row. Kolekcia leto 2023. Zdroj: Instagram/@therow

Nadčasová elegancia ich dizajnov určitým spôsobom zatieňuje nudný minimalizmus. Nohavice a topánky sa pohybujú v sume okolo 900 eur, za kabelku si u nich „zacvakáš“ aj tri tisícky. Štýl dvojičiek sa u masového zákazníka mnohé roky nestretol s pochopením, dnes spoločnosť pochopila, že je to koncentrované quiet luxury.

Na našom zozname nemôže chýbať ani značka Khaite, ktorá na vzdušné krepové blúzky a kvalitný kašmír zlákala aj Kendall Jenner a Meghan Markle. Takisto nám nedá nespomenúť o čosi zvučnejšie značky Céline, Bottega Veneta, Hermès či Ralph Lauren, ktoré si na koncepte tichého luxusu roky budovali svoje portfólio. V neposlednom rade je tu štokholmská značka Totême a talianske ikony Max Mara a Brunello Cucinelli.

Nie všetci chcú byť QUIET

Podľa Jaka Silberta z Highsnobiety by sme však nemali spájať bohatstvo s dobrým vkusom. Štýl, ktorý má veľmi blízko ku klasickému francúzskemu šiku či severskému minimalizmu, je podľa neho „nekonečne nudný“.



Bohatí ľudia ho vraj nenosia zámerne, prvým dôvodom má byť to, že majú príšerne veľa peňazí na to, aby nosili niečo lacnejšie, a druhým zase to, že nemajú vkus ani fantáziu. Prikláňa sa aj hlučný Twitter. „Ok a ešte jedna vec o quiet luxury a používaní Marka Zuc a ostatné príklady pre ich nudné tričká, možno je to tým, že nemajú žiadny štýl? Premýšľali sme o tom?“ píše jedna používateľka. Ostatní komentujúci vravia, že obyčajné tričko za 500 eur nemá ten „správny vibe“.

Napriek tomu má quiet luxury tie najväčšie predpoklady zotrvať. Obrovskú obľubu našiel najmä u generácie Z, ktorá v ňom vidí akúsi nostalgiu a predovšetkým cestu k udržateľnosti. Z investičných módnych kúskov si vedia vyskladať aj skvelý kapsulový šatník, ktorý im vydrží večnosť.

Quiet luxury nielen v šatníku

Zopakujme si, quiet luxury je o prémiovom základe, tvojom inštinkte a detailoch, a tie si vieš zaobstarať vo všetkých aspektoch života vrátane interiéru či každodennej rutiny.

Quiet luxury je viac ako len módny trend, je to životný štýl. Zakomponovať ho môžeš do svojej beauty rutiny, fitnes aktivít a predovšetkým dovolenkového bucket listu. Zdroj: Unsplash/Ishan Ishan @seefromthesky

V tvojej domácnosti môže vyzerať ako nekonečné množstvo útulných doplnkov, huňatých koberčekov, kašmírových uterákov či starožitných predmetov na vintage stolíku. Asi najlacnejšou položkou na zozname quiet luxury môže byť dobre vyskladaný playlist (avšak na luxusnom repráku Marshall či Bose).

Do životného štýlu quiet luxury patrí aj luxusná skincare rutina s prémiovými produktmi, drahý pilates či hodiny jogy a ranná meditácia. Ďalej manikúra, nadčasový účes a zdravé zuby – skrátka „full package“. Ale hlavne „be quiet“ a nehovor o tom. K tomu všetkému ti odporúčame už len pohár prosecca.